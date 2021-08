Od nedavno su se u modu vratile popularne frizure osamdesetih godina prošlog stoljeća poput shaggy i fudbalerke, a novi trend koji je poharao TikTok i obara rekorde gledanosti je spoj ova dva trenda. Takozvani 'wolf cut', stil slojevito i kratko ošišane kose koja čini nam se, vrlo često nastaje u kupaonicama.

Na TikToku svakodnevno možemo pronaći bezbroj videa avanturista koji si sami šišaju kosu kako bi dobili izgled wolf cuta, a nisu mu mogle odoljeti ni slavne zvijezde poput Billie Eilish i Miley Cyrus.

Riječ je o pomalo divljoj i razbarušenoj, cool i opuštenoj kosi koja podsjeća na shaggy vrhove uz šiške u stilu zavjesa, osim što je dužina skraćena.

Billie Eilish je svoj blond wolf cut pokazala na Instagramu, a mnogi su se oduševili.

Ono što je potrebno kako bi se s ovom frizurom postigao što bolji efekt jesu proizvodi za kosu; od pjene preko laka pa sve do pudera za volumen jer kako bi ekipa na TikToku rekla: 'The chunkier, the better', ova frizura mora biti divlja i razbarušena!

Na Pinterestu se hashtag wolf cut mahnito pretražuje, a potražnja za tim pojmom porasla je za čak 75 posto, dok je na TikToku pregledan više od 546 milijuna puta.

Ova frizura izrazito je praktična za ljeto i tropska putovanja jer ćete uvijek izgledati uredno ali razbarušeno.

Wolf cut također možemo opisati kao namjerno neuredan i 'uštogljen' stil, poput vučje grive, kojeg bez problema sami možete napraviti, čak i kod kuće kada vam je dosadno. Dobro stoji i na ravnoj i na kovrčavoj kosi, a ako ste vedrog i avanturističkog duha ova frizura mogla bi biti kao rođena za vas, no prije nego što je odlučite napraviti trebali biste dobro razmisliti.

Koliko god wolf cut izgleda cool i buntovno dok je kosa stilizirana, nakon samog pranja i sušenja kose, izgled bi vas mogao razočarati. Ovakav stil zahtijeva vremena, volje i truda prilikom oblikovanja i stiliziranja, osobito ako je kosa prirodno tanka i bez volumena. Savjetujemo i da se svakako prepustite rukama profesionalaca, jer DIY frizure nastale u kupaonici možda neće odgovarati primjercima koje vidite po društvenim mrežama.

Profesionalac će bolje znati nego vi. On će vam reći hoće li vam ta frizura uopće pristajati i savjetovat će vas što je u vašem slučaju najbolje napraviti, piše Oprah Daily.