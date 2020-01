Jabuke komuniciraju, a senzor otkriva kad će početi propadati

Jedna loša, gnjila jabuka može uništiti cijeli kilogram. Pod tim je motom startup tvrtka Strella Boitechnology razvila alat koji analizira voćke na biološkoj razini i tako predviđa koliko će vremena proteći od izlaska na tržište do njihovog kvarenja.

Tvrtka nadzire voće postavljajući male kutije sa senzorom pored voća u kašetama. Ti senzori 'upadaju' u međusobnu 'komunikaciju' među jabukama. Naime, to je teško prepoznati ovako, no jabuke, kada dođe vrijeme sazrijevanja otpuštaju plin etilen, koji drugim jabukama signalizira da je vrijeme za brže sazrijevanje.

U prirodi je taj proces vrlo važan. Kad dođe vrijeme zrenja, voće mijenja boju, miris i dobiva sočniji okus zbog kojega je ukusnije za jelo. Ujedno, povećava se mogućnost raspršivanja sjemena i oplodnje novih biljaka. No, u prehrambenom lancu, rani znak dozrijevanja može biti razarajuć te proizvesti milijunske štete, kaže osnivačica tvrtke Katherine Sizov.

Dok je studirala neuroznanost, suočila se s procjenom da se čak 30 do 40 posto hrane u SAD-u baca, zbog čega je napravila analizu u lokalnoj trgovini voća, pokušavši shvatiti zato toliko voća bacaju.

Nitko joj nije znao odgovoriti, pa je otišla korak dalje i do skladišta u kojima se jabuke čuvaju nakon što su ubrane. Ako su skladištene na primjerenoj temperaturi, jabuke mogu izdržati i do 6 mjeseci prije nego započne proces truljenja. Tako mogu izdržati mjesecima, no brže se kvare ako među njima ima voćki koje su oštećene.

Ako jedna jabuka pretrpi udarac i počne crniti, ili se pojavi oštećenje na koži, počet će otpuštati više etilena i drugim jabukama signalizirati da ubrzaju zrenje. U tom slučaju potrajat će tjedan do dva dok ne počnu truliti.

Senzori Strelle kompanijama koje skladište jabuke odgovarajućom bojom signaliziraju ako se s njima odvija neka promjena. Zelena boja ukazuje da hrpa jabuka ima oko dva mjeseca prije nego što će početi proces zrenja, žuta ukazuje da imaju mjesec do dva vremena, a crvena da jabuke trebaju doći do kupca u roku od mjesec dana. Druga tehnologija mjeri emisiju etilena.

I tvrtka C2Sense razvila je tehnologiju mjerenja emisije etilena kod jabuka, a tehnologija se može koristiti i za mjerenje emisije amonijaka kod piletine. Tu tehnologiju otkupila je već tvrtka AgroFresh, koja u realnom vremenu dobiva informacije o stanju svojih proizvoda na skladištu. No, malo je etilenskih senzora zapravo završilo u primjeni, jer je u ovakvim slučajevima riječ o vrlo niskim razinama plinova, za što je potrebna vrlo razvijena tehnologija, kaže Sizov.

Strella je testnu fazi imala lani, kada je tvrtka koja skladišti jabuke voće željela sačuvati do srpnja, no senzori su pokazali da ga moraju prodati ranije i tako spriječili propadanje voća, što je tvrtki uštedjelo oko 450.000 dolara, dodaje. Ova tvrtka postavljanje senzora naplaćuje 4000 dolara po svakoj prostoroji u kojoj se voće nalazi, a procjenjuje se da bi godišnja ušteda po skladištu mogla iznositi i do 120.000 dolara, pa se njena osnivačica nada da će tvrtka ubrzano rasti, prenosi Yahoo Finance.

