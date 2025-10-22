Obavijesti

Jacqueline Kennedy uzburkala javnost udajom za A. Onassisa

Piše Ana Vukašinović,
Jacqueline Kennedy uzburkala javnost udajom za A. Onassisa
Jacqueline Kennedy udala se za grčkog brodovlasnika Aristotelesa Onassisa na otoku Skorpios. Naime, Onassis je ostavio Mariju Callas zbog nje

Bez ijedne riječi, čak i bez izgovaranja sudbonosnog 'da', Jacquelina Kennedy, nekad prva dama SAD-a, a sada udovica ubijenog predsjednika Johna F. Kennedyja, koju je javnost poznavala kao ikonu modnog stila, udala se po drugi put. Ovaj put za grčkog brodovlasnika Aristotelesa Onassisa, u kapeli na njegovom privatnom otoku Skorpiosu, piše Večernji list od 22. listopada 1968. godine.

