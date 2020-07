Jane Fonda: Vježbanje u starosti još je važnije nego u mladosti

Iako je marljiva, ona na svojim treninzima ne radi ništa što joj može naškoditi za zdravlje. Isteže se na svakom treningu te ljudima poručuje da 'održe svoje tijelo mladim'

<p>Politička aktivistica, dugogodišnja glumica i fitness ikona, usred pandemije ponovo nas je oduševila svojim vježbama na TikToku, kao i nekad najprodavanijom VHS kasetom u 80-ima te motivirala da nešto učinimo za sebe. Makar se nismo mogli maknuti iz kuće. Ali po svemu sudeći, Jane Fonda je i dalje aktivna, a njena rutina uključuje svakodnevno kretanje.</p><p>- Moram se nastaviti kretati, jer kad ostariš, to je kritičnije nego kad si mlad. Morate održati svoje tijelo. Ako to ne učinim, ne samo da mi tijelo počinje propadati, nego i moj um, zato znam da su mi potrebni ti endorfini - kaže Jane. Iako je marljiva, ona na svojim treninzima ne radi ništa što joj može naškoditi za zdravlje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Imam osteoartritis, tako da ne mogu dizati ništa teško - kaže ona. Umjesto toga, odlučuje se za otpornike kojima radi na treningu snage. </p><p>- Koristim trake i s njima radim svaku mišićnu skupinu, ali to radim polako - objašnjava Jane. </p><p>Kad joj se upale mišići i osjeti bolove od osteoartritisa, poseže za CBD uljem. Posebno voli uzimati nove mješavine s kokosovim uljem i omega masnim kiselinama koja "otapaju" napetost u mišićima i čine se kao jedan oblik oporavka.</p><p>- Čuvam se i tako što se uvijek istežem. Svaki dan - kaže Fonda. Dodaje i kako mora spavati osam ili devet sati svake noći. Jede svježe voće i povrće svaki dan, gotovo bez mesa. Smanjila je i količinu ribe. Nedavno je, naime, saznala da u nekim dijelovima svijeta ribe nestaje. </p><p>- Postoje mjesta gdje je riba jedini protein iz hrane, pa u zemlji poput naše, gdje imamo druge mogućnosti, trebali bismo smanjiti unos ribe - smatra Jane. </p><p>Osim aktivizma za zaštitu okoliša, zalaže se i za stvarne, dugotrajne promjene u društvu, i dalje je inspiracija mnogim generacijama - ne samo iz fitnes perspektive, već oko cjelokupne brige o drugima. Ali naučila je da temelj svega što čini uključuje ozbiljnu brigu o sebi. </p><p>- Odavno sam naučila da ako ste aktivist koji ne vodi računa o sebi, vrlo brzo ćete izgorjeti - zaključuje ona. </p>