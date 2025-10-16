Na Jankovom imanju proizvode i deset vrsta rakija, koje se najviše rade od koma, a najtraženije su vinske rakije, škrletino, koji rade od škrleta, sorte koju su spasili od nestajanja
SEOSKO IMANJE PLUS+
Janko Kezele: Iz pečenjare bake i djeda smo izgradili vinariju
Čitanje članka: 7 min
Zaista je poseban doživljaj popiti čašu vina s pogledom na vinograd. Upravo zbog toga smo posjetili vinariju i imanje Kezele smješteno u Šumećanima, samom srcu Moslavine, na pitoresknim brežuljcima koji okružuju šume i pašnjaci.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku