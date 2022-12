Japanac otkrio što radi da bi mu erekcije bile jake i dugotrajne: Bio sam sa preko 8000 žena'

Hrana, spavanje, vježbanje. To je ono što erekciju drži čvrstom i dugotrajnom. Dodaci prehrani su ništa naspram ovoga, a postoji mnogo muškaraca koji se oslanjaju samo na dodatke bez uravnotežene prehrane. Jedem 'boner hranu' (hranu za erekciju), a to su: brokula, japanski planinski jam, avokado, govedina, plava riba (riba bogata omega-3 masnim kiselinama - EPH, DHA). Također, potrebno je raditi mnogo čučnjeva i puno spavati, rekao je Ken Shimizu (41), zvijezda porno filmova iz Japana poznatiji pod nadimkom Shimiken, i dodao da je to njegova tajna jakih i dugotrajnih erekcija.

Smatra se, kaže, ekspertom u tom području, a sa snimanjem filmova za odrasle krenuo je prije 20-ak godina.

- Mnogi muškarci maštaju o tome da postanu muške porno zvijezde. Znam da ja jesam, s vremena na vrijeme, pogotovo kad sam bio mlađi - rekao je tijekom jednog intervjua prije nekoliko godina kad je novinara začudio izjavom: 'Spavao sam s više od 8000 žena, snimio preko 7500 porno videa, a tjedno zarađujem gotovo 26.000 dolara', što bi bilo oko 180.000 kuna.

Ne radite ove stvari želite li dobru erekciju!

Pušenje

Prije nego zapalite cigaretu, stanite i razmislite - kako će to utjecati na moj penis? Osim što uzrokuje rak pluća, srčane bolesti, bore, žute zube i tanji novčanik, pušenje šteti muškosti. Udisanje nikotina sužava krvne žile, što znači manji protok je i u penisu, a to vodi slabašnoj erekciji.

Cigareta mijenja i teksturu te okus spermija. Ali, ako ste strastveni pušač, nemojte odmah pasti u depresiju, spas postoji. Znanstvenici su dokazali da prestanak pušenja vodi dugotrajnijim erekcijama, a time i većoj sreći vaše partnerice.

Teško opijanje

Nemojte biti ljuti kada vam previše druženja sa Žujom, Jimom, Jackom ili Jamesonom skrati lijepe trenutke s partnericom.

Pretjerana konzumacija alkohola povezuje se sa smanjenim protokom krvi u penisu i manjim seksualnim nagonom. Znači, ako želite živahniji seks, budite umjereni.

Nezdrava hrana

Nezdrava hrana smanjuje energiju u tijelu, povećava kilažu, dovodi do smetnji s cirkulacijom, vodi depresiji itd. Radije u jelovnik ubacite više voća i povrća, cjelovite žitarice i mahunarke.

Sjedenje na kauču

Želite li više seksa, izvucite se iz kauča, ugasite televizor, sakrijte kompjuter sami od sebe, ne pogledavajte u krevet ili fotelju, već izađite iz kuće i prošećite. Tjelesna neaktivnost je 'ubojica' dobrog raspoloženja i zdravlja, i vodi problemima s erekcijom.

Vježbanje, trčanje, šetnja, sport ili bilo koja druga aktivnost potaknut će cirkulaciju u tijelu, a dobra cirkulacija znači i dobar seks.

Prekomjerna težina

Višak kilograma vodi puno većim problemima od same estetike i osjećaja zadovoljstva. Masno tkivo ima veliku ulogu u proizvodnji hormona, a previše masti će umanjiti količinu testosterona, muškog hormona odgovornog za seksualni nagon.

Pretilost vodi i dijabetesu, a ta bolest je prva stanica na putu do sigurne erektilne disfunkcije.

Stres

Mala količina stresa je dobra jer nas pokreće, ali previše uništava svaki aspekt života pa tako i seks. Zato, pronađite malo vremena za sebe i opustite se, pronađite hobi koji vas veseli ili jednostavno prošećite parkom.

Neispavanost

Dok vi spokojno spavate, vaš penis je sav u poslu - mora se pripremiti za sutrašnje napore. Tijekom sna možete imati nekoliko erekcija u trajanju 25 do 35 minuta.

To se događa zbog bolje prokrvljenosti i veće količine kisika tijekom sna, a to je za vašeg 'velikog frenda' kao trening u teretani. Nedostatak sna može dovesti do problema s erekcijom. Idealno je spavati osam sati.

Ignoriranje mentalnog zdravlja

Nije velika mudrost da pesimizam, tjeskoba i depresija ubijaju želju za životom, pa tako i seksom. Ako problem pustite da ide svojim tijekom, to sigurno neće dobro završiti.

Radije porazgovarajte otvoreno s partnerom, prijateljem ili liječnikom, i izvucite se iz negativnog stanja u koje ste zapali.

