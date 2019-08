Jarci ne podnose ljetne vrućine dok se Škorpioni vole sunčati

Ovan

Dinamični su Ovnovi ljudi koji teško podnose ljetne vrućine. Često su vrlo osjetljive kože lica i tijela koja im već i na malo jačem suncu lako izgori. Savjetujemo im da više borave u hladovini ili pod suncobranom, no ako ljetuju na moru i žele potamnjeti, tad tijelo moraju vrlo oprezno izlagati sunčevim zrakama. Budući da je pripadnicima ovog znaka glava najosjetljiviji dio tijela, povećana im je sklonost sunčanici. Stoga bi bilo dobro da na jaku suncu nose kapu, a osjetljive oči zaštite boljim sunčanim naočalama koje uspješno štite od UV zraka.

Bik

Flegmatični Bikovi relativno dobro podnose ljetne vrućine jer se lako prilagođavaju na klimatske promjene. Budući da su vrlo komotni i ne vole se mnogo naprezati, sigurno nisu ljudi koji će se satima peći na uzavrelu suncu kako bi dobili brončani ten. No zato ćete ih sigurno vidjeti kako se, skriveni u debeloj hladovini, satima izležavaju i spavaju. Zapravo se većini Bikova ne da boraviti na jaku suncu i radije će se skloniti u svoju sobu, u kojoj će se hladiti klima-uređajem, pijuckati hladne sokove i gledati TV program.

Blizanci

Vrckasti i hiperaktivni Blizanci ljudi su koji izvrsno podnose ljetne vrućine. Njihova izdržljivost i vitalnost dopuštaju im da podnesu iznimno visoke temperature a da se pritom nimalo ne iscrpe ili umore. Štoviše, pripadnici ovog znaka koji ljetuju na moru uživaju u vrelim danima i lijepo potamne najčešće krećući se, zabavljajući se i baveći se različitim sportovima. Poznati kao vrlo energične i žilave osobe, njima uopće nije problem šetati gradom i obavljati poslove kad je sunce najjače.

Rak

Senzibilni su Rakovi ljudi koji se teško prilagođavaju visokim temperaturama. U tim će trenucima spas pronaći u blizini rijeke, jezera ili mora, no ako borave u gradu, sigurno je da će se hladiti na obližnjem kupalištu, bazenu ili kod kuće pod tušem. Njihova je koža tijela vrlo osjetljiva i sklona opeklinama pa Rakovima savjetujemo da izbjegavaju izlazak na sunce kad je ono najjače. No ako ljetuju na moru, tada bi se trebali pobrinuti da redovito upotrebljavaju zaštitu s vrlo visokim zaštitnim faktorom.

Lav

Temperamentni pripadnici znaka Lava ljudi su koji odlično podnose ljetne vrućine. Njihova topla i vrlo strastvena priroda kao da se stapa sa vrelinom sunca pa često mnogi Lavovi tvrde kako im je upravo ljeto najomiljenije godišnje doba. Relativno dobro podnose dug boravak na suncu i njima zapravo nikad nije previše vruće. No ipak većina Lavova ima vrlo osjetljivu kožu tijela pa ne bi trebali pretjerivati sa sunčanjem. Drugi razlog može biti i zdravstveni jer mnogi među njima imaju problema s povišenim krvnim tlakom.

Djevica

Brižne i vrlo pedantne Djevice često su preopterećene brigom o zdravlju. Upravo zbog toga, kao i zbog njihove velike upućenosti o štetnosti sunčevih zraka, Djevice ćete vrlo rijetko vidjeti da se sunčaju. No ako to i čine, tada su dobro zaštićeni kremama s vrlo visokim zaštitnim faktorom. Ne podnose ljetne vrućine jer ih jako umaraju, a i svijest im nalaže da se trebaju kloniti svega što može naštetiti njihovu nježnu zdravlju. Dok traju velike vrućine, radije će boraviti u hladu, pijuckati izotonične napitke i izbjegavati kretanje gradom.

Vaga

Suptilne i graciozne Vage relativno dobro podnose vrućine. Kako su po prirodi veliki esteti, u obranu protiv znojenja kreću dezodoransom ili čestim tuširanjem. Ako netko i unatoč velikim vrućinama uspijeva izgledati tako savršeno svježe i dotjerano, tad su to upravo one. Vole se i mnogo sunčati, a kako su upućene u sve tajne kozmetičkih preparata, rijetko će koja Vaga izaći na sunce bez zaštite od ultraljubičastih zraka. Vole se izležavati i mnogo odmarati, a to će jednako činiti u hladu svog doma kao i na jarkom suncu.

Škorpion

Izdržljivi i vrlo prilagodljivi Škorpioni od svih astroloških znakova najbolje podnose ljetne vrućine. Oni su prirodno vrlo žilavi i lako se prilagođavaju. No to ne znači kako su ljubitelji baš takve klime. Stoga ga nećete vidjeti da se satima sunča na uzavrelu suncu ili da se šeće vrelim gradskim asfaltom. Razlog je vrlo jednostavan – njemu se to ne da. On voli komfor, koji podrazumijeva boravak u hladovini i izležavanje pred TV ekranom dok se vrelina zraka ne snizi na neku pristojniju temperaturu.

Strijelac

Za dinamične i vrckave Strijelce moglo bi se tvrditi kako su pravi ljubitelji ljetnih vrućina. To su ljudi dobre tjelesne kondicije i izdržljivosti pa visoke dnevne temperature odlično podnose. Štoviše, vrućine ih neće spriječiti ni u redovitim sportskim aktivnostima. Obožavaju sunčanje i mogu jako dugo boraviti na suncu a da im to uopće ne smeta. Lijepo potamne te bi se s pravom mogli nazvati pravim maratoncima u sunčanju. Moderni, aktivni, preplanuli i dinamični, pravi su ljetni tipovi.

Jarac

Oprezni se Jarci klone jakog sunca i ne podnose ljetne vrućine. Rijetko ćete vidjeti Jarca da se satima sunča. On to smatra nezdravim i nepotrebnim gubitkom vremena. Ljetuje li na moru, tad isključivo boravi u debeloj hladovini jer ga sunčanje iscrpljuje. Skeptični je Jarac itekako svjestan štetnosti sunčevih zraka, a kako je jako usmjeren na vlastito zdravlje, sunčanje zaobilazi u širokom luku. No zato se obožava rashladiti u moru, gdje pronalazi željenu svježinu.

Vodenjak

Razigrani su Vodenjaci vrlo nježna živčanog sustava pa im vrućine redovito izazovu nervozu i promjenu raspoloženja. Rado borave na bazenima, rijeci ili moru kako bi se rashladili. Imaju vrlo nježnu i osjetljivu kožu sklonu alergijama pa im savjetujemo zaštitu kremama protiv ultraljubičastih zraka i vrlo umjereno sunčanje, najbolje ranije ujutro ili kasnije poslijepodne. Često imaju probleme s proširenim venama i bolnim nogama pa im vodene kupke ili plivanje pomažu ublažiti tegobe.

Ribe

Nježne i senzibilne Ribe često imaju slabu psihofizičku otpornost pa vrlo teško podnose visoke temperature zraka. Vrućina ih umara, uzrokuje nesanicu i manjak koncentracije pa se teško mogu usredotočiti na svakodnevne obveze. Kako su im stopala i gležnjevi vrlo osjetljivi, pate od otjecanja nogu. Ljetuju li na moru, znaju biti žrtvama opeklina i sunčanice jer im je koža vrlo osjetljiva. Trebali bi više boraviti u hladu, a sunčati se samo onda kad je sunce slabo i kad ga mogu dobro podnijeti.

