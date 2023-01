Je li bolje lice umivati hladnom ili toplom vodom? Nije svejedno

Korištenjem raznih vrsta sredstava za čišćenje kože, tonera, seruma, hidratantnih sredstava, kiselina, maski i sličnih preparata često možete doći do toga da vaša koža izgleda savršeno, no često je najbolja rutina njege ona najjednostavnija: Tek jedan do dva proizvoda, nakon što ste umili lice, piše britanski portal Kitenest.

E, tu je i glavni problem, odnosno pitanje na koje većina ljudi ne zna odgovoriti: Treba li ga umivati hladnom ili vrućom vodom?

Što topla voda čini koži?

Razumljivo, većina nas ujutro se radije umiva vrućom, odnosno toplom vodom. Malo toga toliko opušta i tako je praktično kad želimo očistiti kožu lica kao tuširanje toplom vodom. No, to, na žalost, nije i najbolja opcija za kožu: Topla voda može izazvati niz problema s kožom. Naime, mlaz tople vode može isprati vitalna prirodna ulja te dovesti do isušivanja kože i dehidracije, a time i do povećane osjetljivosti. Ako ste inače skloni ekcemima ili rozaceji, velika je vjerojatnost da se to pogoršava nakon tuširanja toplom vodom.

Čak i ako imate masnu kožu, pa ste pomislili da bi vama topao tuš na licu mogao biti koristan, to nije slučaj. Naime, kad topla voda isuši prirodna ulja, lojne žlijezde povećat će njihovu proizvodnju, što može dovesti do toga da koža postane još masnija. Zbog toga ćete se sjajiti još više nego prije, a velika je vjerojatnost pojave akni.

Što hladna voda čini koži?

Hladna voda može djelovati kao adstrigent. Može pomoći u toniranju kože i smiriti natečenost te vratiti mladenački sjaj. Zvuči odlično, zar ne? Ipak, ne bi trebalo pretjerivati, jer hladna voda steže pore kože. Iako to može biti korisno, može i spriječiti učinkovito čišćenje kože. Naime, kad se pore stegnu, bakterije i prljavština ostaju zarobljeni, što opet može dovesti do pojave crnih prištića i akni.

Temperatura zlatne sredine

Iako bi povremeno prskanje hladnom vodom moglo biti korisno, većinom biste trebali ići za tim da lice umivate mlakom vodom. Pritom nije dobro zaboraviti i na čišćenje kože. Većina dermatologa preporučuje čišćenje barem jednom dnevno ili dva puta dnevno ako treba ukloniti šminku ili kremu za sunčanje prije spavanja. Međutim, to ovisi i o tipu kože.

Na žalost, ne postoji univerzalno sredstvo za čišćenje svih tipova kože, no ona koja sadrže aktivni ugljen obično su dobra za početak. Aktivni ugljen ima brojne prednosti za kožu. Prije svega, stvarno temeljito čisti, smanjuje pore i akne, te djeluje protuupalno. Pomoći će da se ukloni višak ulja na koži i dovoljno je nježan da se može koristiti i na osjetljivim tipovima kože.

Zašto je SPF najvažniji korak u bilo kojoj rutinskoj njezi?

Oko 90 posto procesa starenja kože povezano je s djelovanjem UV zraka, što znači da će koža sve vrijeme koje na suncu provede bez zaštite biti izložena starenju. Povrh svega, UV zrake mogu dovesti i do razvoja raka kože, pa je važno nanijeti odgovarajući faktor za zaštitu kože, od najmanje 30 SPF, pogotovo ako ćete biti vani duže vrijeme. Nosite losion za sunčanje kako biste kremu mogli obnoviti i pronađite dobar šešir koji štiti lice od sunca.



