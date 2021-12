Spavanje znatno utječe na izgled kože, stoga vam na vrhu liste prioriteta mora biti vrijeme opuštanja i odmora preko noći. Kao što dovoljno kvalitetnog sna može imati pozitivan učinak i poboljšati tonus kože, njezinu teksturu i izgled, ono što je manje poznato jest da briga o licu i položajima u kojima spavamo mogu ostvariti i bitno nepovoljne učinke u tom procesu.

POGLEDAJTE VIDEO:

San i ten

Koža po noći obavlja vrlo važnu ulogu, svoju samoobnovu. Dok mirujemo, u snu, ona koristi nutrijente koje smo tijekom dana konzumirali kako bi se pomladila i nahranila, odnosno uspješno obavila svoj zadatak. Zamjenjuje stare stanice, tkiva, rješava se toksina i otpada u procesu obnavljanja. Istina je da koža proizvodi nove količine kolagena dok spavamo i usporava nastanak bora. Manjak sna dovodi do većeg broja bora, dok više sati provedenih spavajući pomaže elastičnosti kože. Preskakanje spavanja, ili znatno smanjena količina sati sna kožu čini suhom, i vaš ten postaje siv, blijed i beživotan.

Umor mijenja izgled vaše cjelokupne pojave i lica. Bit ćete namršteni, crvenih očiju i spuštenih vjeđa ako ne promijenite navike spavanja i pružite si dovoljno odmora tijekom noći te date svom tijelu šansu za oporavak nakon stresnog i napornog dana. Kada ne spavate dovoljno, uskraćujete koži priliku za samoobnovu, a to se događa uslijed prekasnog lijeganja, jer tijelu ne pružate priliku za osvježenje i obnovu. Rezultat je beživotna, prerano ostarjela koža.

Podočnjaci

Dovoljna prospavana noć dat će vašim očima bistar izgled. Tamni podočnjaci uvijek su znak nedostatka sna ili loše provedene noći jer njih prve ugledamo u ogledalu kada se nakon teške noći ujutro probudimo. Kada krv našim organizmom ne protječe kako treba, a to se dešava kada premalo spavate, onda se ona nakuplja ispod očiju gdje postaje vidljivijom. Upravo na tom mjestu koža je vrlo tanka te tako dolazi do njezine promjene boje. Oticanje očiju možete smanjiti tako što ćete se redovito hidratizirati, piti dovoljno tekućine. Također, pokušajte podići glavu s dodatnim jastukom tijekom noći. Više odmora vidno smanjuje podočnjake.

Očistite lice prije spavanja

Najvažniji korak noćne njege i zdravog izgleda kože, posebno one lica, je odlazak na spavanje bez imalo šminke. Ako ne uklonite sav make up s vašeg lica nanijet ćete štetu koži koja će dovesti do nove pojave akni, bora, alergija i infekcija. Odaberite sredstvo za čišćenje i njegu lica prema vašem tipu kože, i potrudite se održavati ga čistim i njegovanim tijekom cijelog dana, a posebice prije spavanja. Koža vašeg lica sklona je svakodnevnim nakupljanjima masnoće, nečistoće i prljavštine iz zraka.

Kvalitetan san, zdravija kosa

Protok krvi zaslužan je i za lijepu i zdravu kosu. Folikule kose dobivaju svoju hranu kroz noć, vitamini i minerali se apsorbiraju kroz cirkuliranje krvi. Gubitak kose, kao i oštećena, lomljiva kosa te sam rast one nove povezani su s nedostatkom sna. Manjak sna može povećati stres, što vodi povećanju kortizola, a dokazano je kako je upravo stres čest uzročnik gubitka kose. Ne idite u krevet s prljavom i previše masnom kosom, kada god možete držite je podalje od lica. Ako ste skloni aknama, budite pažljivi s uljima za kosu i proizvodima za oblikovanje koji se prenose na jastuk i kožu i tako dovode do novih bubuljica.

Položaji spavanja

Najbolji položaj spavanja smatra se onaj na leđima. Nazivaju ga i anti-age saveznikom, jer omogućuje ravnomjernu cirkulaciju i raspored krvi i tjelesne tekućine u tijelu. Iako najmanji broj ljudi spava u ovom položaju, on se ipak pokazao najboljim za prijeko potrebno noćno odmaranje. Spavanje na leđima briše bore na vašem vratu i dekolteu.

Spavanje na trbuhu s druge strane, najnepovoljniji je položaj tijela, dovodi do preuranjenog starenja, nakupljanja tekućine ispod očiju i vrši pritisak na lice. Kada ste naslonjeni na jastučnicu izloženi ste borama i linijama koje će se utisnuti u vašu kožu i ostaviti tragove na njoj.

Spavanje na boku, također vodi povećanom pritisku na jednu stranu tijela, posebice ako vam je jedna strana draža od druge pa se najviše samo na nju oslanjate u snu. Takav položaj spavanja, između ostalog, smanjuje elastičnost kože i loše utječe na vaše facijalne mišiće. Također, dugoročno izlaganje vaše kože lica direktno na jastuk nužno vodi preranom starenju.

Malenim trikovima možete pokušati popraviti san i opustiti se preko noći. Vježbajte mijenjati položaje spavanja, pokušajte što više spavati na leđima kako biste zadržali mladolikost kože. Mijenjajte redovito posteljinu, izbjegavajući time nakupljanje nečistoće i birajte pamučne jastučnice.

Ako želite uspravnije spavati koristite dva jastuka kako biste poduprli tijelo. Hidratizirajte kožu i nikada nemojte zaspati sa šminkom, ni njezinim ostacima na licu. Pijte dovoljno tekućine i odspavajte najmanje osam sati svake noći, ali onih kvalitetnih.