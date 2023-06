’Je li mi partner vjeran i hoćemo li ostati zajedno? Strah me da je u pitanju bila i treća osoba...'

Poštovani Mevludine,

u vezi sam tri godine s muškarcem s fotografije i zanima me hoćemo li ostati zajedno, vidite li nam brak i djecu. Je li mi vjeran? Prije nekog vremena smo se udaljili, no ni danas nisam sigurna je li u pitanju bila treća osoba. Što vi mislite?

šifra: Teuta 89

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Vidim da ste vrlo kreativna djevojka, poprilično ste stabilni i dobro znate što hoćete i želite od života pa onda i slijedite taj put. Po prirodi ste maštovita i volite sanjariti. Dečko s fotografije je poprilično pažljiv i u načelu pozitivan, no još pomalo neodgovoran i neozbiljan. Sve on jako dobro razumije, no u duši je još razigrano dijete. Nedostaje mu zrelosti i ozbiljnosti, no duhovit je i zabavan. Bez obzira na sve izrečeno, ja ovdje vidim stabilnost veze, koja će biti rezultat rada i osjećaja s obje strane. Vidim i da će ova veza potrajati. Do kraja ove godine vidim kako živite zajedno, vidim brak, a poslije i djecu. Vama za sada ne stoje nikakve promjene na poslu, no njemu će se nešto zakuhati tijekom ljeta. Sa zdravljem stojite oboje dobro i vidim vam napredak u iduće dvije godine, stabilnost i uspon po aspektima na svim poljima. Dakle, razloga za brigu nema te vidim ljubav i požrtvovnost s obje strane. Uživajte i sretno te se nikako nemojte opterećivati prošlošću.