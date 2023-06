Rekli ste mi da ću upoznati rastavljenoga gospodina, ali upoznala sam dva muškarca...

Voljela bih da analizirate moju situaciju jer mi je potreban savjet kako bih riješila postojeće probleme i neke stvari postavila na svoje mjesto. Pisala sam vam 2018. godine i tad ste mi rekli da ću krajem godine upoznati rastavljenoga gospodina i da me samo s njim vidite.

Te godine sam upoznala dva muškarca, međutim ne vidim se ni s jednim od njih. Možda sam nešto pogrešno shvatila. Također me zanima zdravlje. Pronašla sam kvržicu na dojci. Imam li rak? Također, u ranoj mladosti mi se oduzela desna strana lica i tijela te oporavak nije baš bio jednostavan.

Je li to bio moždani udar? Nisam bila u prilici tad otići doktoru. Iduće pitanje odnosi se na moje roditelje. Rano su se rastali i smatram da me nisu voljeli. Otac je još živ, ali ne želi imati nikakav kontakt sa mnom. To me čini nesretnom i depresivnom. Hoće li se naš odnos ikad popraviti ili je bolje da sve ostavim ovako kako jest?

Unaprijed vam se zahvaljujem na odgovorima.

šifra: Violette

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Istina jest da je na vaše stanje i odabire itekako utjecao odgoj i kakvo ste djetinjstvo imali. Mnogo toga ste prošli, a ljubavi je nedostajalo, kako i tvrdite. Nije stoga čudno što ste postali vrlo komplicirani, a onda i nezadovoljni te zahtjevni. I kad vam je zapravo dobro, vi umišljate da nešto nije u redu.

Nažalost, mnogo tražite, a malo dajete, i na tome trebate poraditi. Zrela ljubav nisu samo leptirići u trbuhu. Imate dvojicu, obojica su relativno pažljivi i pozitivni, no dovoljno vas ne privlače, pa će na kraju oni odustati od vas. No u godini pred vama aspekti vam se otvaraju, vidim neku novu vezu, no ne i brak.

Neće to biti nešto posebno ozbiljno, ali ćete se vi osjećati ispunjenije i zadovoljnije sa sobom. Otac vam sa zdravljem nije najbolje, a i vi patite od gastritisa i bolova u lumbalnom dijelu kralježnice. Uz masaže, vježbe i lijekove vidim da ćete biti malo bolje. Sretno.