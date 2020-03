Jedan otac otvoreno rekao što roditelji ne žele priznati sebi

- Život bi bio mnogo lakši kada bismo svi priznali da je biti savršen roditelj nemoguće i kada bismo priznali neke stvari koje zapravo svaki roditelj misli, ali ne želi sebi priznati - rekao je jedan otac.

Tvoje dijete je malo bolesno, ali samo malo, je zapravo olakšanje za roditelja

- Nemojte me krivo shvatiti, nisam čudovište. Jednako sam zabrinut kao i svaki roditelj kada mu je dijete bolesno. Ali, kada djeca nisu samo raspoložena, kada ne žele divljati po kući nego se žele samo malo maziti s vama, kada ne žele šetati psa u parku nego samo žele listati priče o igračkama, to nije vrijeme za brigu. Pokažite mi roditelja koji tada nije bar malo sretan što može uključiti svoj telefon i malo se odmoriti, a ja ću reći da laže ako kaže suprotno - rekao je.

Televizija je odlično pomagalo roditeljima

- Ne znam tko još vjeruje u ideju da je dopuštanje djetetu da gleda televiziju jednako kao da prodate dušu vragu, ali prilično sam siguran da je to totalna glupost. Ako netko ima znanstvene dokaze da sam u krivu, bio bih sretan što nisam u pravu. Ali, istina je ako vaše dijete gleda pristojne stvari na televiziji da im to vjerojatno neće nanijeti nikakvu štetu. Naprotiv. Mogli bi čak nešto i naučiti. Televizija je osim toga jedino pomagalo koje će odmah i učinkovito zaustaviti dječje ludilo. I da, znam da bih trebao pričati s djetetom i pomoći mu da zaustavi svoj bijes i to redovito i radim, ali ponekad je bolje dopustiti djetetu da gleda televiziju nego izgubiti um - kaže.

Svaki roditelji želi čuti i od drugog roditelja kako se bori sa svojim malim divljacima

- Kad bih mogao svugdje primijeniti jedno pravilo za roditelje, to bi bilo ovo. Ako ste poput mene, sigurno se i vi pitate je li neko ponašanje vašeg djeteta normalno i ponašaju li se i ostala djeca tako. Kada druge roditelje pitam kako im je dijete, posljednje što želim čuti je da nemaju nikakvih problema. Više volim čuti kada mi kažu da nemaju kontrolu nad njihovim ponašanjem, da su pri kraju pameti, da misle da će im dijete izrasti u serijskog ubojicu nego da je sve pozitivno i da se sjajno provode sa svojom djecom - ispričao je.

Bezuvjetna ljubav koju osjećate prema svojim malim luđacima usprkos ovom ludilu je pomalo čudna

- U slučaju da ste stekli krivi dojam, trebam spomenuti da volim svoja dva dječaka više od svega na svijetu. I to bih trebao češće govoriti nego što to radim. Jer činjenica da ih volimo, unatoč njihovim ponekad strašnim, groznim i provokativnim postupcima je zapravo malo čudno - zaključio je ovaj otac, a prenosi Mirror.

