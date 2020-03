Tko je glavni u vašoj kući, vi ili dijete? Riješite test i znat ćete

1. Želite ići kod prijatelja na važnu večeru, a dijete uporno odbija ići s vama. Vi tada:

a) otkažete večeru kod prijatelja i ostajete kod kuće;

b) zahtijevate od djeteta da se spremi i smjestite ga u sjedalicu u automobilu bez obzira na njegovo opiranje;

c) objasnite mu da ne možete otkazati posjet i kažete mu da može ponijeti igračku.

POGLEDAJTE VIDEO o najčešćim pogreškama u odgoju djece:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Već je odavno trebalo biti u krevetu, a dijete uporno odbija ići na spavanje. Vi tada:

a) pustite ga da trčkara po stanu i radi što hoće, a kad se izmori, ići će na spavanje;

b) naredite mu da se vrati u krevet, zatvorite vrata i ignorirate njegove prosvjede;

c) nježno ga vratite u krevet svaki put kad ustane i objasnite mu da se mora odmoriti.

3. U igraonici dijete poželi igračku kojom se igra njegov vršnjak pa mu je nasilno oduzme. Vi tada:

a) ništa ne napravite jer je dobro da se zna izboriti za ono što želi;

b) izvičete se na njega i kažete mu da nikad to više ne smije učiniti;

c) objasnite mu da to nije lijepo i da mora vratiti igračku, a uz to mu se i treba iskreno ispričati.

4. Dijete dobije dar od vašeg prijatelja, otvori ga, ljutito kaže da mu se ne sviđa i baci ga na pod. Vi tada:

a) nasmiješite se i kažete da je lijepo uvijek reći što misli;

b) vičete na njega i naredite mu da se igra njime, a za kaznu mu oduzmete omiljenu igračku;

c) ispričate se prijatelju, objasnite djetetu da je važno biti zahvalan i pokažete mu kako se zabaviti darom.

Foto: Dreamstime

5. Uživate na bazenu, no odjedanput vidite kako vam dijete bezglavo trči po mokrim pločicama. Vi tada:

a) pustite ga da trči, a i ako padne, naučit će lekciju;

b) vičete na njega da prestane trčati, a s obzirom na to da je bio tako zločest, naredite mu da se odmah odjene jer idete kući;

c) kažete mu da prestane trčati, objasnite mu kako je to opasno i nastavite uživati u bazenu.

6. Dijete je nedavno imalo rođendan i dobilo mnoštvo igračaka. No u izlogu ugleda novu i zatraži je. Vi tada:

a) odmah uđete u trgovinu i bez pogovora mu kupite igračku;

b) nasmijete se i pitate ga “želiš li novu igračku, pa nisi je zaslužio!”;

c) uđete u trgovinu, pogledate igračku i kažete mu kako je nedavno dobio mnogo novih igračaka pa mu ne treba još jedna.

7. Dijete gleda televiziju, a na ekranu se odjedanput prikazuju neprimjereni sadržaji. Vi tada:

a) pustite ga da gleda što želi jer to ionako nije stvarno;

b) vičete na njega da ugasi televizor i kažete mu kako se uopće usuđuje gledati takvo što;

c) ugasite televizor i objasnite mu da neke emisije nisu za djecu. Predložite mu da se zajedno igrate njegovim igračkama.

Foto: Fotolia

8. Došli ste kod prijatelja po dijete, a ono vam baci jaknu i torbu da ih vi nosite. Vi tada:

a) uzmete torbu i jaknu te nastavite razgovarati s prijateljem;

b) vičete na dijete da vam ne baca jaknu i torbu te mu kažete da se za kaznu više neće smjeti igrati s prijateljevom djecom;

c) kažete mu da sam nosi torbu i jaknu te mu objasnite kako je važno paziti na svoje stvari.

9. Vrijeme je ručka, cijela je obitelj za stolom, a dijete nikako da počne jesti. Vi tada:

a) date mu jesti ono što voli - puding ili tjesteninu - zato što ima pravo na svoj ukus;

b) zahtijevate da odmah počne jesti ono što je na tanjuru jer će inače ostati gladan;

c) sjednete do djeteta, uzmete malo s njegova tanjura, a ono s vašeg i kažete mu da je hrana jako ukusna.

10. Hodate kući, a dijete počne plakati uporno zahtijevajući da ga nosite. Vi tada:

a) nosite ga bez obzira na to što vam je težak, njegove potrebe ipak su najvažnije;

b) odbijate ga nositi i vičete na njega da prestane plakati pa nastavite hodati kući;

c) predložite mu da se odmorite, a nakon toga ga nosite nekoliko minuta pa opet dijete samo hoda.

Foto: Dreamstime

Zbrojite odgovore i otkrijte tko je šef u vašoj kući:

Najviše odgovora pod A - popustljiv odnos

Ako dijete nešto želi, to i dobije. No ipak treba biti oprezan. Iako se čini u redu dopustiti mu da bude potpuno slobodno, poslije bi moglo imati problema zbog odbijanja prilagodbe drugima. Naučite ga ipak da treba biti odgovorno i suosjećajno.

Najviše odgovora pod B - autoritaran odnos

Vi ste “gazda” u kući i dijete vas mora slušati bez ikakvih pretjeranih objašnjenja. Zbog takvog odgoja dijete bi moglo biti uspješno na područjima gdje se trebaju poštovati granice. No istodobno bi moglo imati nisko samopouzdanje i biti sramežljivo.

Najviše odgovora pod C - najbolji odnos

Znate postaviti granice, no dijete se i dalje osjeća slobodno. Uvijek uzmete vremena da mu objasnite svoje postupke, ali pozorno slušate i što ono želi. Dijete iskreno poštuje vaš autoritet i sluša vas, a odnos vam je skladan i pun razumijevanja.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: