Pitanje koje vas često može upitati poslodavac na razgovoru za posao je :'Zašto ste vi najbolji kandidat za ovaj posao?'. To pitanje prisiljava vas da na stol iznesete u što manje crta ono tko ste i što ste i zašto biste baš vi trebali dobiti taj posao. Ako vi ne možete opisati svoje jedinstvene vještine, sposobnosti i strasti onda nećete daleko dogurati.

Prilikom odgovaranja ne biste baš trebali koristiti riječi poput 'timski igrač', 'dobar komunikator' ili 'organiziran'. To se pokazuje na radnom mjestu.

Prije nego što krene vaš sljedeći razgovor za posao, usmjerite se na ono što vas razlikuje od mnoštva i odgovorite na ova tri pitanja:

1. Gdje pronalazite svoj fokus?

Što vam pomaže da se fokusirate? Gdje pronalazite fokus i što vas motivira? Zbog čega želite raditi ono što želite? Što je to što ste radili, kako ste to radili ili koji ste rezultat dobili?

2. Što vas zbog vašeg posla ili postignuća čini ponosnim i zašto?

Otkrivanje 'zašto' je ključno. Jeste li ponosni na svoja postignuća? S čim ste najponosniji? Zbog čega ste se prijavili na posao? Ispričajte ono s čim se ponosite i ono što vas je izgradilo kao osobu, ono što mislite da je bitno za napredovanje vaše karijere. Najbitnije od svega, ispričajte zašto i zbog čega ste sve to napravili. Koje ste prepreke prešli da biste došli do cilja. Shvatite do čega vam je stalo i zašto vam je posao važan.

3. Kad biste do kraja svog života morali koristiti samo jednu od svojih vještina, koja bi to vještina bila?

Iako je ovo pitanje prilično ekstremno, dobar je misaoni eksperiment. Zašto ste odabrali određeno zanimanje ili stekli certifikate i diplome? Kako možete prenamijeniti svoje vještine kako biste ih primijenili na različita poduzeća, industrije i situacije?

Ova pitanja pomoći će vam da shvatite gdje u svom radu nalazite samopouzdanje i utjehu, što vaš rad govori o vašim urođenim sposobnostima.

Pronađite zadovoljstvo, razmislite kako bi to moglo pozitivno utjecati na ono što tvrtka želi postići. Istražite tvrtku prije intervjua kako biste mogli postavljati prilagođenija pitanja o kulturi, vodstvu, mogućnostima napredovanja, strateškom usmjerenju i još mnogo toga.

Shvatite hoće li vaš doprinos biti ne samo cijenjen i iskorišten, već i utjecajan na ciljeve organizacije. To će vas pozicionirati za daljnji uspjeh u karijeri, ali prvo, morate znati što možete ponuditi i kako ćete poboljšati rad organizacije, piše Ladders.