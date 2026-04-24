Jedete orahe pogrešno: Evo kada ih konzumirati za maksimalnu korist

Dok mnogi raspravljaju o tome koliko oraha pojesti, ključno pitanje koje znanost sve više istražuje jest - kada. Odgovor bi vas mogao iznenaditi jer ovisi o tome želite li izoštriti um za radni dan ili se pripremiti za miran san.

Jutro kao idealno vrijeme za orahe

Stručnjaci se slažu da je jutro najbolje vrijeme za konzumaciju oraha. Započeti dan s orasima, bilo na prazan želudac ili kao dio doručka, može postaviti temelje za cjelodnevnu mentalnu i fizičku izdržljivost. Razlog leži u jedinstvenom sastavu oraha koji hrane mozak točno onime što mu je potrebno za optimalan rad. Orasi su jedan od najbogatijih biljnih izvora alfa-linolenske kiseline, vrste omega-3 masne kiseline koja pomaže u učinkovitijoj komunikaciji moždanih stanica.

Jedno je kliničko istraživanje pokazalo da su sudionici koji su jeli oko 50 grama oraha za doručak imali brže vrijeme reakcije i značajno bolje pamćenje čak i šest sati kasnije. Uz omega-3 masne kiseline, za to su zaslužni i polifenoli i vitamin E, snažni antioksidansi koji štite moždane stanice od oštećenja i smanjuju upale. Osim toga, orasi imaju nizak glikemijski indeks, što znači da osiguravaju sporo i postojano otpuštanje energije, sprječavajući nagle padove šećera u krvi i napadaje gladi sredinom jutra. Kombinacija zdravih masti, vlakana i proteina pruža dugotrajan osjećaj sitosti, što ih čini idealnim saveznikom u održavanju tjelesne težine.

Što je s večernjom konzumacijom?

Iako jutro nosi prednosti za kognitivne funkcije i metabolizam, orasi mogu biti korisni i ako se konzumiraju navečer, ali s određenim oprezom. Orasi se ističu kao jedan od rijetkih prirodnih izvora melatonina, hormona koji regulira ciklus spavanja i budnosti. Uz to, sadrže magnezij, mineral poznat po opuštanju mišića i smirivanju živčanog sustava. Šaka oraha uz večeru ili kao lagani obrok devedesetak minuta prije spavanja može pomoći tijelu da prirodno poveća proizvodnju melatonina, što potencijalno olakšava uspavljivanje i poboljšava kvalitetu sna.

Međutim, važno je biti oprezan. Zbog visokog udjela masti, orasi mogu biti teški za probavu ako se jedu neposredno prije lijeganja. Posebno bi ih trebale izbjegavati osobe koje pate od gastroezofagealne refluksne bolesti, jer masna hrana može opustiti donji ezofagealni sfinkter i izazvati neugodnu žgaravicu tijekom noći.

Velika debata: namakati orahe ili ne?

Jedna od najčešćih preporuka vezanih uz orahe jest njihovo namakanje u vodi preko noći. Popularno je vjerovanje da se ovim postupkom hranjivost povećava za čak 80 posto, no važno je napomenuti da za takvu tvrdnju nema čvrstih znanstvenih dokaza. Ipak, praksa namakanja, poznata i kao "aktivacija", ima nekoliko potvrđenih prednosti. Glavni cilj je smanjiti udio fitinske kiseline, spoja koji se prirodno nalazi u orasima i može ometati apsorpciju minerala poput željeza, cinka i kalcija.

Iako neka istraživanja pokazuju da namakanje uistinu smanjuje razinu fitata u mahunarkama i žitaricama, studije provedene na orasima pokazale su da je razlika vrlo mala, gotovo zanemariva. Ono što namakanje sigurno čini jest uklanjanje tanina. To su spojevi koji orasima daju onaj blago gorkast i opor okus. Namočeni orasi stoga postaju kremastiji, blažeg okusa i lakši za probavu, što može biti osobito korisno za osobe s osjetljivim želucem.

Kako ih pravilno pripremiti i jesti

Za maksimalnu korist, preporučuje se dnevna doza od oko 30 grama oraha, što odgovara otprilike jednoj šaci ili sedam cijelih plodova. Ako se odlučite za namakanje, jednostavno prelijte orahe vodom i ostavite ih da stoje šest do osam sati. Ujutro ih dobro isperite i spremni su za konzumaciju. Možete ih dodati u zobenu kašu, jogurt, salate ili ih izmiksati u smoothie. Najvažnije je ne pretjerivati s količinom zbog njihove visoke kalorijske vrijednosti. Bilo da ih jedete sirove ili namočene, ujutro ili navečer, redovita i umjerena konzumacija oraha jednostavan je korak prema boljem zdravlju.

*kreirano uz pomoć AI-ja