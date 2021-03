Prema Ayurvedi, drevnoj znanosti o zdravlju i iscjeljivanju iz Indije, način na koji se odnosimo prema hrani koju unosimo u organizam utječe na to kako će one djelovati na nas. Drugim riječima, ako obroke smatrate svetim ritualom, pripremate ih i jedete s poštovanjem, vatra (izvor topline) na kojoj se hrana kuhala pobudit će vatru u našem trbuhu koja će je dalje probaviti i dušu koja će iskusiti radost uživanja u ukusnoj hrani. To se smatra božanstvenim slijedom.

Mnogi se godinama hrane na taj način i svjedoče o brojnim blagodatima tog odnosa prema hrani. Ako jelo općenito učinite svetim činom, lakše ćete spriječiti nepromišljenu konzumaciju hrane, pretjeranu dijetu, pa čak i rasipanje hrane. Pritom nije važno jeste li vjernik, ili ne, te koje ste vjere, svoje obroke možete posvetiti slijedeći vrlo jednostavna pravila ajurvedske prehrane.

Evo četiri glavna pravila:

1. Planirajte svoje obroke unaprijed i investirajte u pravu hranu

Mnogi od nas imaju naviku brze kupovine, trpanja u košaricu svega i svačega, miješanja hrane koja ne ide zajedno i jurnjave i tijekom kupnje i tijekom pripreme obroka.

Ako odlučite planirati svoje obroke unaprijed, u vašem dnevnom rasporedu izdvojit će se vrijeme koje ste rezervirali za brigu o sebi i ljubav prema sebi. Hranu i njezino kuhanje počet ćete promatrati kao čin poštovanja. Planiranjem obroka uštedjet ćete vrijeme i snagu, smanjiti stres i s vremenom smanjiti račun za namirnice.

Vodite računa o tome gdje nabavljate namirnice. Potražite obližnje trgovine prirodne hrane, poljoprivredne tržnice i OPG-ove na kojima možete napuniti vlastiti sanduk organskim uzgojenim lokalnim proizvodima.

Na taj način i brigu o sebi postavljate na razinu prioriteta. Dakle, kad imate viška novca i vremena za trošenje, isplati se potrošiti ga na visokokvalitetnu hranu za sebe i svoju obitelj.

2. Odaberite 'živu' hranu umjesto beživotne

Procijenite svoj donedavni izbor hrane. Je li većina hrane bila svježa, organski uzgojena, cjelovita, svježe kuhana i spravljena s nadahnućem? Oli je većina hrane bila jednostavna, konzervirana, upakirana, prepakirana, smrznuta, odnosno jesu li u pitanju uglavnom ostaci koje ste kuhali preko volje?

U Ayurvedi namirnice pršte od vitalnosti, koja se naziva prana ili životna snaga. Iako se kutija žitarica, konzerva tune ili proteinska pločica mogu pohvaliti hranjivim vrijednostima, sama činjenica da već mjesecima stoje na policama, ili su zarobljene u kutiji ili konzervi, znači da je u smislu prane riječ o mrtvoj hrani.

Prema drevnom sustavu, pretjerano obrađena hrana sa stabilnim svojstvima učinit će vas dosadnima, pospanima, pa čak i bolesnima. S druge strane, osjećamo se živo, povezano i blagoslovljeno pranom kad jedemo svježe ulovljenu tunu, na primjer, u odnosu na tunu iz konzerve koju smo otvorili.

3. Odaberite smirujuću, umjesto dosadne i nadražujuće hrane

U Ayurvedi postoje tri klasifikacije namirnica. Želite izbjeći ono što se naziva 'tamasic' hranom. Riječ je o teškoj hrani zbog koje se osjećate pospano ili usporeno nakon jela. To je ustajala i napola kuhana hrana. Ovaj popis također uključuje opojna sredstva i droge.

Također, budite oprezni s 'rajasic' hranom. To su stimulansi poput kave ili čaja, alkohola, jako vruće i začinjene hrane, ili hrane koja tijekom probave izaziva peckanje.

Umjesto toga, pokušajte jesti više 'sattvic' hrane. To je lagana i lako probavljiva hrana koja će povećati snagu, životni vijek, zdravlje i imunitet; a ugodna je za osjetila.

Hrana koja spada u ovu kategoriju je organsko kravlje i kozje mlijeko; maslac i ghee maslac; neprerađeni, nekuhani, ostarjeli med; svježe sezonsko voće; mungo leća zelene ili žute boje; pšenica, riža i ječam.

Na ovom su popisu i svježe povrće, voće, orašasti plodovi i sjemenke, grah, neprerađene žitarice, meso i jaja uzgajana na pašnjacima, divlje ulovljena riba i pročišćena voda.

Naš odnos s hranom vrlo je slojevit, no ajurvedski način vježbanja samopoštovanja jedući tako izabrana jela nije toliko kompliciran. Možete odmah znati koja vas hrana otupljuje (brza hrana ili podgrijani smrznuti obroci) ili čini nemirnima (bezbroj šalica kave) te što vas smiruje (šalica mlijeka), na temelju načina na koji vaše tijelo reagira na to.

Sljedeći put kad pojedete obrok, oslušnite što vam javlja vaše tijelo, nakon što ste završili s jelom i dopustite da te informacije vode vaš odabir hrane.

4. Izgovorite mantru samopoštovanja

Napokon, sjetite se da je hrana puno više od hrane i pokušajte više puta na dan, prije jela, izgovoriti mantru:

Neka sve što stavim u usta da pojedem bude samo-odrednica.

Neka sve što stavim u usta bude u službi mog zdravlja i ozdravljenja.

Neka sve što stavim u usta bude čin ljubavi prema sebi i brige o sebi.

Na taj način sa svakim zalogajem poštujete svoje vlastito ja, prenosi MindBodyGreen.