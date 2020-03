Zna li Ajurveda magičnu tajnu dugovječnosti i balansa života?

Ajurveda nije dio šireg svjetonazora o energijama, svijesti i svemiru te ona ne odgovara na pitanje o smislu života. Ona je kompletan i sistematičan sustav medicine koji se u praksi potvrđuje već 3000 godina. Glavni je cilj ajurvede postići dobar i dug život u kojem nema bolesti. Indija je najbolje mjesto za proučavanje ajurvede jer odande potječe, no pod utjecajem zapadne medicine ajurveda je jedno vrijeme bila izgubila dio važnosti u Indiji.

Smatrali su je medicinom za siromašne, no kako je njezina popularnost na Zapadu rasla i još raste, i ljudi su u Indiji ponovno otkrili njezinu važnost za ljudsko zdravlje, ističe dr. Bugra Öktem, vrhunski ajurvedski liječnik i praktičar koji je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Istanbulu.

Studij ajurvede završio je na Ajurvedskom sveučilištu u Gujaratu koje je prema indijskom ministarstvu zdravstva najbolje sveučilište ajurvede u zemlji.

- Klasična medicina ljudima nije dovoljna, posebno ne danas. Treba imati na umu da zapadna medicina i ajurveda nisu nespojive i nisu u sukobu, no sasvim se drukčije odnose prema zdravlju, odnosno bolesti. Liječnici sa Zapada žele spriječiti bolesti, no malo toga čine kako bi to i ostvarili. Oni se prije svega usredotočuju na posljedice bolesti, odnosno sve žele izliječiti. Klasična medicina odlično funkcionira u kirurgiji, no ako je problem primjerice u metabolizmu, ajurveda se pokazuje mnogo boljom opcijom. Ajurveda nastupa prije bolesti, ona se brine o zdravlju. Kako čovjek ne bi bio bolestan, treba postići i održavati ravnotežu, a upravo nju narušava moderan način života. Uz to ajurveda, za razliku od klasične medicine, vjeruje u osobni i individualni pristup svakomu čovjeku, a ne grupnu statistiku. Često se na televiziji može čuti kako čovjeku trebaju dvije litre vode na dan, no to jednostavno nije točno.

Nisu svi ljudi jednake težine i visine, i ne žive svi na istome mjestu. Čovjek od 50 kg koji živi na Arktiku treba piti manje vode od čovjeka od 150 kg koji živi u Sudanu. Upravo zato ajurveda nudi savjete izrađene prema mjeri, odnosno traži individualna rješenja koja će uzeti u obzir način života, odnos prema poslu i način prehrane. U ajurvedi gotovo ni jedna namirnica nije zabranjena, no neke su prikladnije za jednog, a druge za drugog čovjeka.

Individualan pristup

Mislim kako je najbolje jesti ono što raste ili se uzgaja u čovjekovoj blizini, odnosno na prostoru na koji je naviknut. Egzotični se sastojci mogu koristiti kad treba napraviti neki lijek, a upravo više od 3000 godina dubokog iskustva daje mi samopouzdanje da svakomu mogu pomoći.

U klasičnoj ćete medicini često čuti kako nema lijeka za određenu bolest, a u ajurvedskoj praksi rješenja uvijek ima. Ajurvedski liječnik pokazuje put koji je pun vjere i nade bez obzira na dijagnozu – tvrdi dr. Bugra Öktem. U ajurvedi se podrazumijeva ne samo da um (ili svijest) i tijelo (ili fizička masa) utječu jedno na drugo, nego da su jedno te da zajedno čine um-tijelo. Također, ajurvedska filozofija i praksa podsjećaju da smo u zajedništvu sa svim aspektima prirode, jedni s drugima i s cijelim svemirom. Smatra se kako ne može biti mentalnoga zdravlja bez tjelesnog i obrnuto.

- Ajurveda se temelji na četiri pretpostavke: sva priroda je inteligentna; čovjek je nerazdvojan dio prirode; ista inteligencija koja prožima prirodu prožima tijelo i um čovjeka te vitalnost; zdravlje i ljepota su posljedica ravnoteže između prirode i čovjekova duha, uma i tijela – ističe Jelena Takač, dipl. andragoginja i defektologinja. Temelj je ajurvedske filozofije kombinacija pet elemenata u obliku triju dinamičkih sila ili interakcije koje se nazivaju doše.

Doše nas definiraju

Doše su osnovne tjelesno-psihičke konstitucije i opisuju specifične osobine i potrebe koje ako su zadovoljene daruju zdravlje i psihičko zadovoljstvo. Doša znači "ono što mijenja". Tri aktivna tipa doše nazivaju se vata, pita i kapha, pri čemu vata predstavlja kombinaciju zraka i etera, pita vatre i vode, a kapha vode i zemlje. Tri su aktivne doše i tri tipa ljudi koji se temelje na njima, ovisno o tome koji tip doše kod njih prevladava odnosno nadjačava ostale. No treba ih promatrati u kombinaciji jer njihov međusobni utjecaj znatno utječe na ukupno zdravlje.

- Jedinstvena značajka svih cjelovitih sustava održavanja zdravlja je individualan pristup. Međusobno se razlikujemo. Da biste otkrili koje su tvari dobre za zdravlje, prema ajurvedi, potrebno je otkriti kojoj doši pripadamo. Ajurveda svakog čovjeka promatra kao jedinstvenog, s jedinstvenim umom i tijelom, a život kao niz jedinstvenih okolnosti – ističe Jelena. Vjeruje se kako svaki čovjek (i stvar) sadrži sve tri doše. Međutim udjeli variraju ovisno o osobi i obično prevladavaju jedna ili dvije doše. One su neprestano u interakciji jedna s drugom i s dušama u prirodi. To objašnjava zašto ljudi mogu imati mnogo toga zajedničkog, ali također imaju mnoge individualne razlike. Ajurveda tvrdi kako različite namirnice, okusi, boje i zvukovi utječu na doše na različite načine. Za

zdravlje je najvažnija ravnoteža triju doša.

TEORIJA ŠEST OKUSA

Tvorci ajurvede razvili su vrlo jednostavan način prehrane, koji ste temelji na šest okusa. Prema tom sustavu, sve važne hranjive tvari koje trebamo za život, kao što su masti, proteini, ugljikohidrati, minerali, vitamini, itd. sadržani su u obroku koji se sastoji od svih šest okusa: slatko, kiselo, slano, gorko, ljuto i jetko. Svaki obrok koji sadrži proizvode iz svih tih šest okusa bit će uravnotežen.

Prema ajurvedi, probava je temelj ljudskoga zdravlja, odnosno odgovarajuća hrana može znatno pridonijeti zdravlju. Pritom su bitna dva aspekta: hrana koju jedete i koju će organizam probaviti te asimilirati, ali i ono što konzumirate kroz vaš um-tijelo. Ono što ćete vidjeti, čuti, okusiti, pomirisati, osjetiti i misliti također snažno utječe na vaše zdravlje. Prokuhana mlaka voda prema ajurvedi uravnotežuje sve tri doše, čisti tijelo od toksina te daje energiju.

Pije se postupno, gutljaj po gutljaj. Terapija pročišćenja, način prehrane i dnevna rutina prilagođavaju se doši koju opisuje konstituciju pojedinca. Ista hrana ili lijek mogu kod različitih ljudi imati različite učinke. Svaka doša opisuje se kroz razliku u načinu razmišljanja, izgovorenim riječima, djelovanju s okolinom, osjetilnom iskustvu, hrani te biljnim ili mineralnim potrebama tijela i duha. Organizam se promatra kao psihosomatska cjelina. Nijedna neudobnost ili bolest ne postoje samo u tijelu ili samo u duhu. Da bi pomladila, u ajurvedi se preporučuje panchakarma (tehnika pročišćavanja), prehrana koja zadovoljava potrebe pojedine doše te njegovanje unutarnjeg mira i dobronamjernosti. U ajurvedi se koristi više od 2700 biljaka, 60 minerala i 100 životinjskih pripravaka, no stav ajurvede je da sve u prirodi može poslužiti kao lijek.

PRAKRUTI I VIKRUTI

Prema ajurvedi, čovjekova se konstitucija određuje u trenutku začeća i naziva se prakruti. Vaša okolina utječe na vas i tijelo pokušava održati ravnotežu ili dinamički balans s okolinom. Vaše se novo stanje zove vikruti. Ako je trenutačna konstitucija znatno drukčija od osnovne, to upozorava na neravnotežu i može prouzročiti bolesti. Ajurveda poučava da se vikruti može mijenjati prehranom i meditacijom.

DOŠE SU NASLIJEĐENE MATRICE

Doše su nasljedne, one predstavljaju matrice po kojima funkcioniramo. Svrha upitnika za određivanje doše je upoznavanje s načinima na koji funkcionira naše tijelo, govori Jelena Takač. Ako je jedna od doša znatno naglašena, vi ste jednodošni tip. Sekundarna doša pokazat će bitan utjecaj na vašu temeljnu konstituciju. Ako niti jedna doša značajno ne prevladava, vi ste dvodošni tip ili pak trodošni tip. To znači da iskazujete kvalitete jedne i druge, odnosno i treće doše, bilo istodobno ili naizmjence. Sve što postoji, uključujući i ljudski organizam, sastoji se od karakteristično jedne ili od neke kombinacije triju doša. Sve tvari mogu se razvrstati prema njihovim prevladavajućim elementima. Primjerice, planine se uglavnom sastoje od elementa zemlje. Planina također sadrži elemente vode, vatre, zraka i etera.

No ti su elementi vrlo malo zastupljeni u odnosu na zemlju. Ajurveda defnira čovjeka kao cjelinu pet velikih elemenata. Sve to treba uzeti u obzir pri određivanju liječenja prirodnim lijekovima ili u preporukama za svakodnevni život. Morate jesti namirnice koje su korisne za vaš tip tijela, razumjeti vašu došu kako biste razumjeli tko ste i što je potrebno kako biste bili zdravi. Vata doša predstavlja kombinaciju elemenata zraka i etera. Riječ vata dolazi iz sanskrtske riječi va što znači “vjetar, pokret” ili “usmjerena naredba.”

Kapha doša predstavlja kombinaciju elemenata vode i zemlje. Riječ kapha dolazi od sanskrtske riječi shlish što znači “spajati”. Sve što je teško, uljevito, vlažno, hladno, mekano, ljepljivo, tupo i nepokretno ima kvalitetu kaphe. Pita doša se sastoji od elementa vatre i vode. Pita dolazi od sanskrtske riječi tap što znači “ono što kuha” ili “ono što stvara toplinu.” Pita je energična, vatrene i romantične prirode.

TEST ZA ODREĐIVANJE DOŠA

Test je podijeljen u tri dijela. Svaki dio sadrži 20 tvrdnji koje su vezane za tipične karakteristike pojedine doše. Pročitajte svaku tvrdnju i označite na skali od 0 do 6 (u kojoj mjeri se slažete s tvrdnjom). 0 označava da se tvrdnja ne odnosi na vas, 3 govori da se tvrdnja djelomično odnosi na vas, a 6 da se tvrdnja se u potpunosti odnosi na vas. Na kraju zbrojite bodove za svaki dio posebno. Dobiti ćete tri zbroja koja pokazuju dobivene bodove za svaku pojedinu došu. Usporedite zbrojeve i odredite koja doša je najzastupljenija u vašoj konstituciji.

VATA TJELESNI TIP

Vata su tjelesno slabije razvijeni, suhi i vitki, laganih kostiju. Po prirodi su ili jako visoki ili niski. Osjetljivi su na hladnoću i često imaju hladne ruke i stopala. Slabo pamte i brzo zaboravljaju, lako mijenjaju raspoloženje i mišljenje, skloni su brizi. Vate su entuzijastične, fleksibilne, vole biti u pokretu i imaju kreativan, energičan um. Imaju brz metabolizam i teško se debljaju te su skloni zatvoru i plinovima. Teže zaspu i imaju lak san, pokretni su, nemirnog uma, a hod im je lak i brz. Lako se umaraju, a fizička i mentalna energija im dolazi u valovima. Lako ih je izbaciti iz takta, no nakon što su burno reagirali, brzo se smire.

Na stres reagiraju tjeskobom i pretjeranom brigom. Kad su u ravnoteži, kreativni su, radosni i slobodoumni, a u tome im pomažu toplo vrijeme, rutina i hrana koja zagrijava. Od hrane i pića vole toplo, slatko, kiselo i slano. Najčešći prvi simptomi neravnoteže su zatvor i problemi sa spavanjem. Općenito su skloni neredovitosti u ritmu spavanja i hranjenja. Mogu biti gladni u bilo koje doba dana ili noći. Jednoga dana im je probava dobra, a sljedećeg loša. Jednog dana spavaju dobro, a idućeg loše.Tipični su im zdravstveni problemi glavobolje, hipertenzija, suh kašalj, upale grla, anksioznost, nepravilan rad srca, grčenje mišića, bol u donjem dijelu leđa, zatvor, nadutost, proljev, želučana nervoza...

UPUTE ZA RAVNOTEŽU VATE

Preporučuju se topla hrana, pića i odjeća. Zagrijavajte prostorije. U prehrani su važni sladak, kiseo i slan okus. Koristite namirnice koje su masne, zagrijavajuće i teške, kao suprotnost suhoći, lakoći i hladnoći vata doše. Minimiziranje namirnice koje su opore, gorke i trpke. Izbjegavajte suhe, hladne, procesirane i sirove namirnice. Jedite češće, ali se nemojte prejesti. Sva sladila, u umjerenim količinama, smiruju vatu. Dnevno koristite do 3 čajne žlice gheeja ili maslinovog ulja. Koristite svježi domaći jogurt, kozje, ovčje i kravlje mlijeko, mekani mladi sir.

Preporuka je duže jutarnje kupanje ili tuširanje u toploj vodi. Preporučuje se redovita masaža sezamovim uljem. Ključ za ravnotežu vate je redovitost. U stanju ravnoteže vate su vedre, budne, vesele, optimistične, fleksibilne i poticajne. Obroci moraju biti umjereni i redoviti. Potrebno je stalno održavati toplinu tijela. Skloni su suhoj koži i dehidraciji stoga je potrebno piti mlaku tekućinu tijekom cijelog dana. Dok pokušavate uravnotežiti vatu, ne pijte alkohol, izbjegavajte kavu, čaj ili bilo koji drugi stimulans. Vate su osjetljive na dodir i zvuk. Svakako bi što češće trebale provesti neko vrijeme u tišini. Vate trebaju dati prednost kuhanom povrću, repi, mrkvi, krastavcima, luku, repi, marelicama, avokadu, trešnjama, smokvama, limunu, grožđu, piletini, morskim proizvodima, puretini...

PITTA TJELESNI TIP

Osrednje su visine i sportski građeni. Kompletna građa je naglašenija nego kod vata tipova, imaju širi grudni koš i mišićavo, skladno tijelo. Oči su im smeđe, sive ili zelene. Pita tipovima godi toplo, ali ne prevruće vrijeme jer su osjetljivi na pregrijavanje tijela. Prosječne su građe i fizičkog rasta, puno se znoje, imaju snažnu probavu i bistre oči. Koža im je crvenkasta, sjajnog tena, s dosta madeža, prištića i pjega.

Nokti su čvrsti. Uredni su i precizni, kao i nagli, žestoki i nestrpljivi te su izdržljiviji od vate. Imaju dobru koncentraciju i pamćenje te spavaju u komadu. Vrlo su emotivni - snažno vole, ali i mrze. Odgovara im hrana i piće koji hlade, blaga klima i svježe vrijeme. Više vole začinjeniju hranu, slatkiše, ljuto i trpko, dok pića moraju biti hladnija. Za razliku od vata tipova, teže podnose tropske temperature. Spavaju puno bolje od vata tipova i to u komadu. Muči ih prekomjerna tjelesna toplina, probavni problemi, sklonost ljutnji te nestrpljivosti. Imaju oštar intelekt, a pokreće ih izazov.

Često su sarkastični ili kritični. Hod im je odlučan. Ne vole gubiti vrijeme. Vole osjećaj da upravljaju situacijom. Odlični su govornici, točno znaju što žele i kadri su to jasno izraziti. Uče iz iskustva ili na način kojeg drugi smatraju prezahtjevnim. Žeđ i glad su intenzivni te imaju snažnu probavu. Na izostanak obroka reagiraju stresom. Može im se dešavati da se noću bude s osjećajem vrućine ili žeđi. Pri neravnoteži izražavaju ljutnju, razdražljivost ili

nestrpljivost. Skloni su pjegama, osipu ili pojavama akni. Teško podnose vrućinu.

UPUTE ZA RAVNOTEŽU PITTE

Ključ za ravnotežu pite je umjerenost. U stanju ravnoteže pite su hrabre, ugodne, radosne te zrače osjećajem zadovoljstva kojeg prenose na okolinu. Hladnoća u bilo kojem obliku pomaže uravnotežiti pite. Nemojte se dugo zadržavati u toploj kadi ili pod toplim tušem. Spavajte u hladnijoj prostoriji. Pite imaju odličnu probavu, ali je od izuzetne važnosti da se ne prejedaju. Osjetljive su na sve nečistoće u hrani, vodi ili zraku. Važno je da se kreću i redovito borave na svježem zraku. Budući da višak pite pregrijava um i tijelo, ovoj doši pogoduju hladna pića i rashlađujuća hrana. Hrana sa slatkim, gorkim i blagim okusima je najbolja za njih. Odgovara im i sirova hrana. Pitte su osjetljive na svjetlo i vizualne obavijesti. Važno je da što je moguće više aktivnosti provode uz prirodno osvjetljenje te da spavaju u zamračenoj prostoriji. Piti odgovaraju šparoge, brokule, prokulice, kupus, cvjetača, celer, krastavac, mahune, slatko i zrelo voće, jabuke, avokado, ječam, zob, sladoled, mlijeko, piletina, slanutak, riža, soja..

KAPHA TJELESNI TIP

Kapha imaju jaku građu, široke grudi i ramena, veliku mišićnu masu i teške kosti. Koža im je deblja i masna pa zglobovi i tetive nisu tako istaknuti. Koža im je sjajna, meka, svijetla i blijeda, a kosa raskošna i gusta. Sporije uče ali nikad ne zaboravljaju, imaju odlično dugoročno pamćenje. Teško donose odluke, a kada je donesu, ona je nepokolebljiva i čvrsta. Znoje se umjereno, a san im je zdrav i dubok. Brzo zaspu i dugo spavaju, mogu se čak i izležavati puno više nego druge doše.

Probava im je redovita. Jako su ugodni, puni ljubavi, tolerantni, ljubazni, ali ako ih uvrijedite znaju se i naljutiti. Vole sve polagano, ležerno i ugodno. Neravnoteža se pokazuje kroz začepljene sinuse, curenje nosa, zadržavanje tekućine, bljedilo kože, bolne zglobove, visoke razine kolesterola i šećera u krvi te sklonost alergijama. Ne vole vlažno i hladno vrijeme. Skloni su zimskoj i ranoproljetnoj depresiji. U ponašanju pokazuju tendenciju ka odugovlačenju, teško se mijenjaju i donose odluke. U odnosima najčešće pokazuju pretjerano zaštitnički ili pak ovisnički stav. Općenito imaju izraženu sklonost ka ovisnosti, to može biti ovisnost o hrani ljudima ili opijatima. Kaphe od svih konstitucija imaju najviše energije. Kad su u ravnoteži, nježne su i odane, znaju opraštati, ne vole kritizirati te se u njih svatko može pouzdati.

UPUTE ZA RAVNOTEŽU KAPHE

Budući da je kapha teška, masna i hladna, pogoduju joj namirnice koje su lagane, suhe i tople. Najviše koristi imat ćete od namirnica oporog, gorkog ili trpkog okusa. Smanjite hranu slatkog, kiselog i slanog okusa. Topla, lagana hrana, poput juhe ili variva je idealna za vas. Pokušajte jednom tjedno biti samo na tekućoj dijeti, koristite taj dan samo svježe sokove od voća ili povrća te kašaste, tople povrtne juhe. Izbjegavajte sva sladila, osim meda koji smiruje kaphu (koristite 1 do 2 jušne žlice dnevno). Smanjite unos mliječnih proizvoda jer oni doprinose povećanju kaphe u tijelu. Raznovrsna prehrana, aktivna svakodnevna rutina i mnoga mentalna iskustva značajno će unaprijediti tjelesne i mentalne sposobnosti kapha tipova. Kaphe su izuzetno osjetljive na mirise, važno je da svakodnevno i svjesno udišu prirodne mirise. Ključ za ravnotežu kaphe je pozitivan poticaj. U stanju ravnoteže kaphe su snažne, stabilne, pouzdane, plemenite, ljubazne i smirene. Za održavanje ravnoteže kape važan je suh i topao ambijent. Kaphi odgovaraju šparoge, repa, brokula, kupus, cvjetača, celer, salata, gljive, luk, grašak, paprika, krumpir, sve suho voće, ječam, heljda, piletina,

puretina...

10 ZLATNIH AJURVEDSKIH PRAVILA ZA POSTIZANJE ZDRAVE DUGOVJEČNOSTI

1. Budi ljubazan i tolerantan prema svima. Daruj i hvali ljude oko sebe, tako da u njima prepoznaješ

dobre kvalitete.

2. Pokušaj djelovati promišljeno, blago i odmjereno.

3. Ne kritiziraj i ne ljuti se. Pokušaj razumjeti.

4. Svakoga dana provedi neko vrijeme u igri, šali i ugodnom društvu.

5. Promatraj izlazak i zalazak Sunca. Prošeći po mjesečini, osobito za punog Mjeseca.

6. Jedi laganu, prirodnu hranu u manjim obrocima, trećina želuca neka ostane prazna.

7. Uvijek kad jedeš sjedi, nakon jela ostani sjediti najmanje 5 do 10 minuta.

8. Jedi samo kad osjećaš glad.

9. Svaki bi obrok trebao sadržavati svih šest okusa.

10. Jedi u smirenom ozračju, ne razgovaraj dok žvačeš hranu.

