Test drevne medicine: Saznajte kako što dulje i zdravije živjeti

Ajurveda nije dio šireg svjetonazora o energijama, svijesti i svemiru te ona ne odgovara na pitanje o smislu života. Ona je kompletan i sistematičan sustav medicine koji se u praksi potvrđuje već 3000 godina. Glavni je cilj ajurvede postići dobar i dug život u kojem nema bolesti.

Indija je najbolje mjesto za proučavanje ajurvede jer odande potječe, no pod utjecajem zapadne medicine ajurveda je jedno vrijeme bila izgubila dio važnosti u Indiji. Smatrali su je medicinom za siromašne, no kako je njezina popularnost na Zapadu rasla i još raste, i ljudi su u Indiji ponovno otkrili njezinu važnost za ljudsko zdravlje – ističe dr. Bugra Öktem, vrhunski ajurvedski liječnik i praktičar koji je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Istanbulu.

- Liječnici sa Zapada žele spriječiti bolesti, no malo toga čine kako bi to i ostvarili. Oni se prije svega usredotočuju na posljedice bolesti, odnosno sve žele izliječiti. Klasična medicina odlično funkcionira u kirurgiji, no ako je problem primjerice u metabolizmu, ajurveda se pokazuje mnogo boljom opcijom. Ajurveda nastupa prije bolesti, ona se brine o zdravlju. Kako čovjek ne bi bio bolestan, treba postići i održavati ravnotežu, a upravo nju narušava moderan način života. Uz to ajurveda, za razliku od klasične medicine, vjeruje u osobni i individualni pristup svakomu čovjeku, a ne grupnu statistiku - tvrdi dr. Bugra Öktem.

U ajurvedi se podrazumijeva ne samo da um (ili svijest) i tijelo (ili fizička masa) utječu jedno na drugo, nego da su jedno te da zajedno čine um-tijelo. Temelj je ajurvedske filozofije kombinacija pet elemenata u obliku triju dinamičkih sila ili interakcije koje se nazivaju doše. Doše su osnovne tjelesno-psihičke konstitucije i opisuju specifične osobine i potrebe koje, ako su zadovoljene, daruju zdravlje i psihičko zadovoljstvo.

Doša znači “ono što mijenja”. Tri aktivna tipa doše nazivaju se vata, pita i kapha, pri čemu vata predstavlja kombinaciju zraka i etera, pita vatre i vode, a kapha vode i zemlje. Tri su aktivne doše i tri tipa ljudi koji se temelje na njima, ovisno o tome koji tip doše kod njih prevladava odnosno nadjačava ostale. No treba ih promatrati u kombinaciji jer njihov međusobni utjecaj znatno utječe na ukupno zdravlje.

Da biste otkrili koje su tvari dobre za zdravlje, prema ajurvedi, potrebno je otkriti kojoj doši pripadamo. Morate jesti namirnice koje su korisne za vaš tip tijela, razumjeti vašu došu kako biste razumjeli tko ste i što je potrebno kako biste bili zdravi. Ajurveda tvrdi kako različite namirnice, okusi, boje i zvukovi utječu na doše na različite načine. Za zdravlje je najvažnija ravnoteža triju doša.

Vjeruje se kako svaki čovjek sadrži tri doše. Međutim udjeli variraju ovisno o osobi i obično prevladavaju jedna ili dvije doše. One su neprestano u interakciji jedna s drugom i s dušama u prirodi. To objašnjava zašto ljudi mogu imati mnogo toga zajedničkog, ali također imaju mnoge individualne razlike.

Terapija pročišćenja, način prehrane i dnevna rutina prilagođavaju se doši koja opisuje konstituciju pojedinca. Svaka doša opisuje se kroz razliku u načinu razmišljanja, izgovorenim riječima, osjetilnom iskustvu, hrani, te biljnim ili mineralnim potrebama tijela i duha. Organizam se promatra kao psihosomatska cjelina. U ajurvedi se koristi više od 2700 biljaka, 60 minerala i 100 životinjskih pripravaka.

Prema ajurvedi, probava je temelj ljudskoga zdravlja, odnosno odgovarajuća hrana može znatno pridonijeti zdravlju. Pritom su bitna dva aspekta: hrana koju jedete i koju će organizam probaviti te asimilirati, ali i ono što konzumirate kroz vaš um-tijelo. Ono što ćete vidjeti, čuti, okusiti, pomirisati, osjetiti i misliti također snažno utječe na vaše zdravlje.

Tvorci ajurvede razvili su vrlo jednostavan način prehrane - šest okusa. Prema tom sustavu, sve važne hranjive tvari koje trebamo za život, kao što su masti, proteini, ugljikohidrati, minerali, vitamini, itd. sadržani su u obroku koji se sastoji od svih šest okusa: slatko, kiselo, slano, gorko, ljuto i jetko.



TEST ZA ODREĐIVANJE DOŠE:

VATA TJELESNI TIP

Vata su tjelesno slabije razvijeni, suhi i vitki, laganih kostiju. Po prirodi su ili jako visoki ili niski. Osjetljivi su na hladnoću i često imaju hladne ruke i stopala. Slabo pamte i brzo zaboravljaju, lako mijenjaju raspoloženje i mišljenje, skloni su brizi. Vate su entuzijastične, fleksibilne, vole biti u pokretu i imaju kreativan, energičan um. Imaju brz metabolizam i teško se debljaju te su skloni zatvoru i plinovima. Teže zaspu i imaju lak san, pokretni su, nemirnog uma, a hod im je lak i brz. Lako se umaraju, a fizička i mentalna energija im dolazi u valovima. Lako ih je izbaciti iz takta, no nakon što su burno reagirali, brzo se smire. Kad su u ravnoteži, kreativni su, radosni i slobodoumni, a u tome im pomažu toplo vrijeme, rutina i hrana koja zagrijava. Od hrane i pića vole toplo, slatko, kiselo i slano. Tipični su im zdravstveni problemi glavobolje, hipertenzija, suh kašalj, upale grla, anksioznost, nepravilan rad srca, grčenje mišića, bol u donjem dijelu leđa, zatvor, nadutost, proljev, želučana nervoza...

UPUTE ZA USPOSTAVU RAVNOTEŽE VATE

Preporučuju se topla hrana, pića i odjeća. Zagrijavajte prostorije. U prehrani su važni sladak, kiseo i slan okus. Koristite namirnice koje su masne, zagrijavajuće i teške, kao suprotnost suhoći, lakoći i hladnoći vata doše. Minimiziranje namirnice koje su opore, gorke i trpke. Izbjegavajte suhe, hladne, procesirane i sirove namirnice. Jedite češće, ali se nemojte prejesti. Sva sladila, u umjerenim količinama, smiruju vatu. Dnevno koristite do 3 čajne žlice gheeja ili maslinovog ulja. Koristite svježi domaći jogurt, kozje, ovčje i kravlje mlijeko, mekani mladi sir. Preporuka je duže jutarnje kupanje ili tuširanje u toploj vodi. Preporučuje se redovita masaža sezamovim uljem.

PITA TJELESNI TIP

Osrednje su visine i sportski građeni. Kompletna građa je naglašenija nego kod vata tipova, imaju širi grudni koš i mišićavo, skladno tijelo. Oči su im smeđe, sive ili zelene. Pita tipovima godi toplo, ali ne prevruće vrijeme jer su osjetljivi na pregrijavanje tijela. Prosječne su građe i fizičkog rasta, puno se znoje, imaju snažnu probavu i bistre oči. Koža im je crvenkasta, sjajnog tena, s dosta madeža, prištića i pjega. Nokti su čvrsti. Uredni su i precizni, kao i nagli, žestoki i nestrpljivi te su izdržljiviji od vate. Imaju dobru koncentraciju i pamćenje te spavaju u komadu. Vrlo su emotivni - snažno vole, ali i mrze. Odgovara im hrana i piće koji hlade, blaga klima i svježe vrijeme. Više vole začinjeniju hranu, slatkiše, ljuto i trpko, dok pića moraju biti hladnija. Za razliku od vata tipova, teže podnose tropske temperature. Spavaju puno bolje od vata tipova i to u komadu. Muči ih prekomjerna tjelesna toplina, probavni problemi, sklonost ljutnji te nestrpljivosti



UPUTE ZA USPOSTAVU RAVNOTEŽE PITE

Ključ za ravnotežu pite je umjerenost. U stanju ravnoteže pite su hrabre, ugodne, radosne te zrače osjećajem zadovoljstva kojeg prenose na okolinu. Hladnoća u bilo kojem obliku pomaže uravnotežiti pite. Nemojte se dugo zadržavati u toploj kadi ili pod toplim tušem. Spavajte u hladnoj prostoriji. Pite imaju odličnu probavu, ali je od izuzetne važnosti da se ne prejedaju. Osjetljive su na sve nečistoće u hrani, vodi ili zraku. Važno je da se kreću i redovito borave na svježem zraku. Budući da višak pite pregrijava um i tijelo, ovoj doši pogoduju hladna pića i rashlađujuća hrana. Hrana sa slatkim, gorkim i blagim okusima je najbolja za njih. Odgovara im i sirova hrana.

KAPHA TJELESNI TIP

Kaphe imaju jaku građu, široke grudi i ramena, veliku mišićnu masu i teške kosti. Koža im je deblja i masna pa zglobovi i tetive nisu tako istaknuti. Koža im je sjajna, meka, svijetla i blijeda, a kosa raskošna i gusta. Sporije uče ali nikad ne zaboravljaju, imaju odlično dugoročno pamćenje. Teško donose odluke, a kada je donesu, ona je nepokolebljiva i čvrsta. Znoje se umjereno, a san im je zdrav i dubok. Brzo zaspu i dugo spavaju, mogu se čak i izležavati puno više nego druge doše. Probava im je redovita. Jako su ugodni, puni ljubavi, tolerantni, ljubazni, ali ako ih uvrijedite znaju se i jače naljutiti. Vole sve polagano, ležerno i ugodno. Neravnoteža se pokazuje kroz začepljene sinuse, curenje nosa, zadržavanje tekućine, bljedilo kože, bolne zglobove, visoke razine kolesterola i šećera u krvi te sklonost alergijama. Ne vole vlažno i hladno vrijeme. Skloni su zimskoj i ranoproljetnoj depresiji. U ponašanju pokazuju tendenciju ka odugovlačenju, teško se mijenjaju i donose odluke

UPUTE ZA USPOSTAVU RAVNOTEŽE KAPHE

Budući da je kapha teška, masna i hladna, pogoduju joj namirnice koje su lagane, suhe i tople. Najviše koristi imat ćete od namirnica oporog, gorkog ili trpkog okusa. Smanjite hranu slatkog, kiselog i slanog okusa. Topla, lagana hrana, poput juhe ili variva je idealna za vas. Pokušajte jednom tjedno biti samo na tekućoj dijeti, koristite taj dan samo svježe sokove od voća ili povrća te kašaste, tople povrtne juhe. Izbjegavajte sva sladila, osim meda koji smiruje kaphu (koristite 1 do 2 jušne žlice dnevno). Smanjite unos mliječnih proizvoda jer oni doprinose povećanju kaphe u tijelu. Kaphe su izuzetno osjetljive na mirise, važno je da svakodnevno i svjesno udišu prirodne mirise.