Jedna je mama: Životne lekcije koje su slavni naučili od majki

I zvijezde se s ljubavlju prisjećaju životnih lekcija koje su naučile od svojih majki. Glumac Matthew McConaughey kaže da se njegova mama uvijek trudila dan početi veselim doručkom.



- Ponekad bismo se ja i braća probudili loše volje. Mama bi nas tad uhvatila za ruku i odvela natrag u krevet uz riječi: 'Nemojte sjesti za stol sve dok ne budete u stanju vidjeti ruže u vazi, a ne prašinu na stolu’ - kaže glumac.

POGLEDAJTE VIDEO: Ova obitelj svoju mamu svaki dan dočeka na poseban način

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL

Angelina Jolie



Angelina Jolie bila je jako vezana uz majku Marcheline Bertrandi, a njena ju je smrt strašno potresla. No uspomene su još žive.



- Ja sam tek djelić onoga što je moja majka bila. Ona je bila divna, puna ljubavi. Živjela je za majčinstvo. Provodila bi sate spremajući savršene darove, što me je tad izluđivalo, no danas činim isto za svoju djecu - kaže Angelina.

Justin Timberlake

Pjevač Justin Timberlake zahvalan je majci što ga je naučila čvrsto stajati nogama na zemlji i ne umisliti se.

- Uvijek je govorila da su svi ljudi u osnovi isti - kaže pjevač.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Mojoj je majci lijepo uređena kuća bila izvor radosti, sjeća se glumica Jennifer Garner.- Ja sam bila neuredna, no polako se pretvaram u svoju mamu, baš kao svaka žena.Majka mi je dala dar zabave i zadovoljstva. Pokazala mi je kako uživati u svakom trenutku. Od nje sam naučila i iskreno izražavati svoje osjećaje, kaže glumica Felicity Huffman.

Charlize Theron

Filozofija moje majke bila je: 'ako se uvališ u nevolju, iz nje se sama trebaš izvući’. Ona me naučila da budem odgovorna i moralna, sjeća se oskarovka Charlize Theron.

Beyonce

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Pjevačica Beyonce kaže kako joj je majka bila najbolja prijateljica te da ju je naučila cijeniti unutarnju ljepotu jer ona uvijek dolazi do izražaja.

Barack Obama

Foto: JONATHAN ERNST

Majka me je naučila uživjeti se u tuđe probleme i vidjeti stvari tuđim očima. I danas to određuje moju politiku, kaže bivši američki predsjednik Barrack Obama.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: 7 tipova spavača: Jeste li zec, hrkalica, pričalica ili umorko?



POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: