Jedna mala navika otkriva jeste li emocionalno inteligentni ili ne

Zapravo, podaci pokazuju da ljudi s prosječnim IQ-om u čak 70 posto slučajeva postižu bolje rezultate od onih s najvišim kvocijentom inteligencije. Ključna varijabla koja objašnjava ovaj fenomen je emocionalna inteligencija (EQ), ona pomalo neopipljiva vještina koja utječe na to kako upravljamo ponašanjem, snalazimo se u društvenim složenostima i donosimo odluke koje vode do pozitivnih ishoda.

POGLEDAJ VIDEO: Ljudska inteligencija je u porastu

Pokretanje videa... 00:47 Ljudska inteligencija je u porastu | Video: 24sata/pixsell

Povezanost je toliko snažna da, prema analizama tvrtke TalentSmartEQ koja je testirala više od milijun ljudi, čak 90 posto najuspješnijih profesionalaca ima visoku emocionalnu inteligenciju. No, EQ nije urođena osobina rezervirana za rijetke. To je vještina koja se gradi, a njezin temelj ne leži u dramatičnim gestama ili složenim psihološkim tehnikama, već u jednoj iznimno jednostavnoj, gotovo neprimjetnoj navici koja se može usvojiti u nekoliko sekundi.

Pauza: tihi znak istinske snage

U srcu emocionalne inteligencije nalazi se jedna ključna mikro-navika: pauza. To je onaj kratki, svjesni trenutak tišine između podražaja – poput provokativnog e-maila, neočekivane kritike ili napetog trenutka u razgovoru – i vaše reakcije. Dok većina ljudi djeluje na autopilotu, dopuštajući da ih emocije trenutačno preplave i diktiraju odgovor, emocionalno inteligentne osobe svjesno stvaraju taj mali prostor. To nije znak neodlučnosti, već promišljene samokontrole.

Foto: 123RF

Ta pauza može trajati samo tri duboka udaha ili nekoliko sekundi promišljanja, ali njezina je moć golema. Ona sprječava impulzivne reakcije zbog kojih kasnije žalimo, omogućuje nam da biramo riječi s namjerom i pretvara potencijalni sukob u priliku za konstruktivan dijalog. To je ona fina linija koja razdvaja reaktivno ponašanje od promišljenog odgovora. Prava emocionalna inteligencija, kako ističu stručnjaci, često je 'dosadna' u stvarnom vremenu. Nema drame, samo osoba koja zastane, sluša više nego što govori i tiho prilagođava svoje ponašanje.

Što se događa u mozgu tijekom te tri sekunde?

Znanost potvrđuje da se u tih nekoliko sekundi odvija ključna bitka u našem mozgu. Pauza daje priliku prefrontalnom korteksu, sjedištu logike, planiranja i racionalnog razmišljanja, da obradi informaciju i preuzme kontrolu od amigdale, našeg primitivnog centra za emocionalne reakcije. Kada se suočimo s prijetnjom, bilo stvarnom ili percipiranom poput oštre kritike, amigdala aktivira 'bori se ili bježi' odgovor, preplavljujući nas stresnim hormonima.

Uvođenjem svjesne pauze, mi doslovno prekidamo taj automatski neurološki put. Dajemo si vremena da aktiviramo parasimpatički živčani sustav, što smiruje tijelo i um. Umjesto da mozak reagira iz straha ili ljutnje, omogućujemo mu da pristupi situaciji s jasnoćom i odabere odgovor koji je u skladu s našim dugoročnim ciljevima i vrijednostima, poput očuvanja dobrog odnosa s kolegom ili rješavanja problema.

Kako 'pauza' izgleda u praksi?

Ova navika nije apstraktna; ona se očituje u malim, svakodnevnim situacijama. Primjerice, kada dobijete e-mail koji vas je uzrujao, umjesto da odmah tipkate ljutiti odgovor, zatvorite poruku, ustanete i prošećete dvije minute. Kada vas netko prekine usred rečenice, umjesto da automatski povisite ton, zastanete, duboko udahnete i mirno kažete: "Molim te, dopusti mi da završim misao."

Emocionalno inteligentne osobe koriste pauzu kako bi slušale s namjerom razumijevanja, a ne samo da bi smislile svoj sljedeći argument. Postavljaju pojašnjavajuća pitanja poput: "Ako sam dobro razumio, ti smatraš da..." To pokazuje poštovanje i smanjuje nesporazume. U napetim situacijama, umjesto da podižu glas kako bi nadjačali buku, često će ga sniziti, što ima smirujući učinak na cijelu grupu.

Foto: PATCHARIN SAENLAKON

Više od samokontrole: što sve pauza omogućuje

Iako se čini kao jednostavan čin samoregulacije, navika pauziranja otključava čitav niz drugih vještina koje čine emocionalnu inteligenciju. U tom kratkom vremenu dobivamo priliku za brzu emocionalnu inventuru – da se zapitamo: "Što točno osjećam? Jesam li ljut, frustriran ili samo umoran?" Precizno imenovanje emocija, pokazala su istraživanja, smanjuje njihov intenzitet.

Također, pauza je preduvjet za empatiju. Nemoguće je pokušati razumjeti tuđu perspektivu ako smo preplavljeni vlastitim emocijama. Zastajanjem si dajemo mentalni prostor da se zapitamo: "Zašto se druga osoba ovako osjeća? Koji je njezin motiv?" Na koncu, ova navika gradi povjerenje. Ljudi više vjeruju i cijene pojedince koji su smireni pod pritiskom, promišljeni u svojim odgovorima i sposobni kontrolirati svoje emocionalne ispade. Oni ne stvaraju neprijatelje, već grade mostove, a sve počinje s jednostavnom odlukom da se pričeka nekoliko sekundi prije reakcije.



Foto: Dreamstime