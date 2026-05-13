Jedna tableta mogla bi pomoći zadržati izgubljene kile nakon injekcija za mršavljenje

Jedna tableta dnevno mogla bi pomoći ljudima da zadrže izgubljene kilograme nakon prestanka korištenja injekcija za mršavljenje, pokazalo je istraživanje. Podaci pokazuju da bi orforglipron u budućnosti mogao smanjiti potrebu za drugim dugotrajnim lijekovima za bolesti povezane s pretilošću.

Znanstvenici koji stoje iza novih rezultata velikog istraživanja tvrde da bi dnevna tableta mogla pomoći ljudima da zadrže tjelesnu težinu pod kontrolom te smanjiti potrebu za uzimanjem drugih lijekova tijekom života.

Istraživači smatraju da bi orforglipron mogao pomoći u prevenciji više od 200 bolesti povezanih s pretilošću, a mogao bi se propisivati i osobama s manjim viškom kilograma kako bi se spriječio razvoj pretilosti.

Veliko randomizirano kontrolirano istraživanje pokazalo je da pacijenti koji koriste injekcije GLP-1 lijekova mogu zadržati većinu izgubljene težine ako prijeđu na znatno jeftinije dnevne tablete.

Oko 30 posto odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu živi s pretilošću, a oni koji koriste Wegovy ili Mounjaro u prosjeku uzimaju čak sedam lijekova za druge zdravstvene probleme.

Istraživanje je predstavljeno na Europskom kongresu o pretilosti 2026. godine u Istanbulu i objavljeno u časopisu Nature Medicine. Cilj je bio utvrditi u kojoj mjeri prelazak s tjednih GLP-1 injekcija na svakodnevne tablete orforgliprona utječe na ponovno dobivanje kilograma.

Prethodna istraživanja pokazala su da osobe koje koriste injekcije semaglutida ili tirzepatida obično izgube između 15 i 20 posto tjelesne težine, no većina pacijenata unutar godinu dana nakon prestanka terapije ponovno dobije dvije trećine izgubljenih kilograma.

Novo istraživanje, koje je financirala farmaceutska tvrtka Eli Lilly, proizvođač Mounjara, pokazalo je da su sudionici koji su prešli na tablete orforgliprona zadržali znatno više izgubljene težine u usporedbi s onima koji su dobivali placebo.

Znanstvenici su pratili 376 pacijenata iz SAD-a koji su 72 tjedna koristili tirzepatid (u Velikoj Britaniji poznat kao Mounjaro) i semaglutid (Wegovy), nakon čega su godinu dana uzimali orforglipron ili placebo.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su koristile tirzepatid nakon prelaska na dnevnu tabletu zadržale gotovo 75 posto izgubljene težine, dok su oni na placebu zadržali 49 posto.

Kod semaglutida pacijenti su zadržali gotovo 80 posto prethodno izgubljene težine, u usporedbi s 38 posto kod placebo skupine.

Autori istraživanja također su primijetili da su prelaskom na tablete održana poboljšanja krvnog tlaka, kolesterola i razine šećera u krvi.

Dr. Louis Aronne, direktor Comprehensive Weight Control Centra pri Weill Cornell Medicine, rekao je da rezultati pokazuju kako bi se pretilost trebala tretirati kao i druge kronične bolesti.

- Ljepota liječenja pretilosti je u tome što time liječite sve ostalo: regulirate glukozu, lipide i krvni tlak, sve kroz liječenje pretilosti - rekao je.

Dodao je da, kada bi se pretilost učinkovito liječila, možda više ne bi bilo potrebe za zasebnim liječenjem drugih kardiometaboličkih čimbenika rizika.

- Prosječni pacijent kojeg viđamo u klinikama ima BMI 38, uzima sedam lijekova i ima apneju u snu. Što bi se dogodilo kada bismo počeli liječiti ljude s BMI-jem 25 ili 27 prije nego što razviju tešku pretilost? Mislim da je to vrlo privlačan model, ali potrebno ga je dodatno dokazati - rekao je.

Komentirajući rezultate, dr. Marie Spreckley, voditeljica istraživačkog programa na Sveučilištu Cambridge, rekla je: 'Mnogi ljudi ne žele cijeli život ostati na terapiji injekcijama zbog opterećenja liječenjem, praktičnosti, putovanja, zahtjeva za skladištenjem, troškova ili osobnih preferencija. Mogućnost prelaska na oralnu terapiju uz zadržavanje velikog dijela prethodno izgubljene težine mogla bi predstavljati važnu dodatnu opciju u dugoročnom liječenju pretilosti.'

Dr. Simon Cork, viši predavač fiziologije na Sveučilištu Anglia Ruskin, rekao je da pacijenti uz pomoć injekcija ipak gube više kilograma, no takvi su lijekovi vrlo skupi.

- To ograničava njihovu dugoročnu primjenu, kako za privatne korisnike, tako i za NHS - rekao je. 'Noviji oralni lijekovi znatno su jeftiniji za proizvodnju, ali obično ne dovode do jednakog gubitka težine kao injekcije.'

Ipak, dodao je da rezultati ukazuju na 'potencijalnu budućnost liječenja pretilosti i načina održavanja uspješno izgubljene težine'.