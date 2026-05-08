ČETVRTI DIO Novinar 24sata od kolovoza je koristio Mounjaro - lijek za mršavljenje. Izgubio je 26 kilograma. Donosimo njegov detaljni dnevnik mršavljenja
VIDEO Moj dnevnik mršavljenja: 'Mršavjeti bez treninga nema velike koristi. Mišići su ključni'
Kad sam izgubio 25 kilograma, postalo je jasno da to nije kraj priče jer broj na vagi može pasti, ali tijelo se tek tad počinje graditi. U tom dijelu ključnu ulogu imao je trener. U mojem slučaju Filip Beljan, koji me vodio kroz treninge istodobno s terapijom. I upravo tu dolazi ono što se često prešućuje. Bez treninga, ovakav rezultat ne bi imao isti smisao.
- Kad je Emirat prvi put ušao u teretanu, imao je višak kilograma, bio je pogrbljenog držanja zbog prirode njegova posla, a to je popratio bol u torakalnoj kralježnici. Isto tako imao je nizak tlak, zbog kojeg smo morali u početku ići polako - kaže Filip.
Drugim riječima, problem nikad nije bio samo u kilogramima.
- Teško je istaknuti najveći problem jer se ove stvari najčešće pojavljuju u paketu. Genetika i životni stil igraju veliku ulogu, ali kad mi klijent dođe, dijagnosticiramo sve probleme i postupno radimo na svakom od njih - objašnjava Filip.
I tu dolazi ključna razlika. Vaga u ovoj priči nije bila najvažnija.
- Iskreno, vaga je ovdje najmanje važna. Iz naše perspektive uspjeh je da se čovjek može igrati s djetetom ili otići na nogomet s kolegama, a da se ne uspuše. Da može odraditi pet sati vožnje bez bolova u kralježnici i da mu nizak tlak ne remeti svakodnevicu - rekao je Filip.
To je razlika između "skinuti kilograme" i "promijeniti tijelo". Jer što bi se dogodilo da sam tih 25 kilograma izgubio bez treninga?
- To tijelo bi, osim izgleda, koji bi bio neproporcionalan i, ovisno o količini elastina u koži, obješen, samo čekalo prvi pad snage volje da vrati još više kilograma. Bez izgradnje mišića nema dugoročnog mršavljenja. Mnogi mi se ljudi jave upravo s tim problemom - rekao je Filip.
Tu dolazimo do onoga što većina ljudi zanemaruje.
- Mišić je najvrednija metabolička jedinica. Što ga imamo više, to više trošimo kalorija u mirovanju. Masno tkivo radi suprotno, troši vrlo malo. Zato je tijekom mršavljenja iznimno važno staviti naglasak na izgradnju mišića - rekao je Filip.
Drugim riječima, nije svejedno što gubiš. U mojem slučaju to je značilo da trening nije bio dodatak, on je bio temelj.
- Na početku smo napravili detaljnu dijagnostiku i utvrdili koji obrasci pokreta su izvedivi a koji nisu. To ovisi o prethodnom iskustvu i stanju tijela. Kod Emirata su neki pokreti bili poznati zbog sporta, ali neki su bili preteški za trenutnu razinu utreniranosti - rekao je Filip.
Počeli smo od osnova.
- Radili smo osnovne obrasce pokreta: čučanj, potisak, povlačenje i pregib u kuku, uz rehabilitacijske vježbe. Pravi kineziolog zna kako klijenta voditi od lakših prema težim varijacijama - rekao je Filip.
Fokus je bio jasan od prvog dana.
- Trening snage, uvijek. Mišić se gradi u teretani. Kardio smo radili izvan teretane kroz hodanje i nogomet, ali utezi su ključ - rekao je Filip.
Trenirao sam tri puta tjedno.
- To je idealan broj za nekoga kome teretana nije primarna u životu. Našli smo zlatnu sredinu koja daje rezultat, ali ne dovodi do zasićenja - pojasnio je Filip.
I tu dolazimo do realnosti. Ne treba savršen plan, treba održiv plan.
- Minimum je dva puta tjedno. Iako je i jedan trening bolji nego nijedan. Ljudi trebaju početi gledati na trening kao na pranje zubi - rekao je Filip.
Tijekom tog procesa tijelo se počelo mijenjati. Ne samo po masi.
- Prve rezultate vidjeli smo već nakon mjesec dana. Držanje se znatno popravilo, imao sam dojam da je viši nekoliko centimetara. To pokazuje koliko postura utječe na izgled - rekao je Filip.
Jedan trenutak posebno pamti.
- Neću zaboraviti kad mi je rekao da je bez bolova odradio pet sati vožnje do Budimpešte. To je bila velika pobjeda - istaknuo je Filip.
S vremenom, bolovi su nestali, držanje se ispravilo, a snaga je rasla. Ali tu dolazimo do još jedne ključne stvari, do pogrešaka koje ljudi rade.
- Najčešća pogreška su rigorozne, neodržive dijete i prevelika količina treninga u početku. Pogotovo kardio. Ljudi žele što brže do rezultata, ali to funkcionira kratkoročno, ne i dugoročno - rekao je Filip.
Druga velika pogreška? Zanemarivanje treninga.
- Može se dogoditi tzv. skinny fat učinak. Osoba smršavi, vaga pokazuje pad, ali nije zadovoljna izgledom jer gubi i mišiće. Na kraju ne dobije tijelo koje želi - rekao je Filip.
Zato je prehrana važna, ali ne jedino ona.
- Uvijek kažem da je ovaj proces kao automobil s četiri kotača: san, trening, kretanje i prehrana. Ako jedan kotač šteka, teško dolazimo do cilja - opisuje Filip.
Posebno ističe proteine.
- Unos proteina je najvažniji za očuvanje mišićne mase. Uz to, proteini su zasitni i pomažu kontrolirati glad - rekao je Filip.
I onda dolazi pitanje koje svi postavljaju. Što nakon 20+ kilograma?
- Gubitak kilograma nije cilj nego rezultat. Rezultat usvajanja zdravih navika. Ako si ih izgradio, rezultat ostaje. Ako nisi, kilogrami se vraćaju - objašnjava Filip.
I tu trening postaje presudan.
- On je ključan. Treningom gradimo mišiće, zbog kojih trošimo više kalorija u mirovanju. To znači da, i kad pogriješimo u prehrani, tijelo lakše održava balans - rekao je Filip.
Na kraju je njegov savjet vrlo konkretan.
- Počnite hodati 5000, pa 7000, pa 10.000 koraka na dan. Fokusirajte se na proteine, povrće i vodu. Spavajte dovoljno. I uzmite trenera koji će vas naučiti pravilnom treningu. Najvažnije je odlučiti se za promjenu već danas. Tijelo će vam biti zahvalno, a vi ćete biti sretniji - zaključio je trener Filip.
