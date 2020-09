Kad manje spavate, više ste pod stresom i osjetljivije reagirate

Kad ljudi dožive nešto pozitivno obično se osjećaju sretnije tog dana. Ali ako spavate manje nego inače, bez obzira na pozitivne događaje i emocije, to ne možete toliko dobro doživjeti kao kada ste naspavani

<p>Prema novom istraživanju, manje spavanja moglo bi se povezati s jačom emocionalnom reakcijom na stresne događaje. Kada spavate kraće od uobičajenog više ćete reagirati na dnevne stresore i oni će više utjecati na vas.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Gotovo 2000 odraslih Amerikanaca u dobi od 33 do 84 godine anketirano je osam dana uzastopno, a ispitivalo se njihovo trajanje sna, dnevne stresore, broj pozitivnih događaja koje su doživjeli i kako je to utjecalo na njih tijekom dana.</p><p>Općenito, ispitanici su izvijestili da imaju manje stresan dan kad su više naspavani.</p><p>Uz to, utvrđeno je da su ispitanici koji su imali neko kronično stanje 'reaktivniji na pozitivne događaje' kada bi više spavali.</p><p>Kad ljudi dožive nešto pozitivno, poput zagrljaja ili vremena provedenog u prirodi, obično se osjećaju sretnije tog dana. Ali kada spavaju manje nego inače, ne mogu reagirati tako na dobre osjećaje jer su jednostavno preumorni. </p><p>Preporučena smjernica za dobar san je najmanje sedam sati. Procjenjuje se da svaka treća odrasla osoba ne ispunjava ovaj zdravstveni zahtjev.</p><p>Dugotrajno poboljšanje trajanja sna ne samo da olakšava stresne dane, već se potencijalno umanjuje rizik povezan s mentalnim poremećajima, kroničnim zdravstvenim stanjima ili čak preranom smrću, piše <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/less-sleep-stressful-days-feel-worse">Fox News.</a></p>