Baka se zbog 'magičnog' seksa zaljubila u 30 godina mlađeg - koštao ju je 150.000 kn i otišao

Britanka je nekoliko puta odbijala prošnje svog ljubavnika Rodneyja, ali kada ju je zaprosio na pozornici u klubu, pred svima, nije mogla reći ne. Nakon što su preselili u Englesku, sve je krenulo nizbrdo...

<p>Beth Haining (68) uživala je u 'magičnom' seksu i vrućoj romansi sa svojim afričkim ljubavnikom, a sada upozorava druge žene na svoju nevolju. Ona je naime na njega potrošila cijelu svoju životnu ušteđevinu od 150 tisuća kuna.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Upoznali se na društvenim mrežama, a kaže da je 'pala' na njegove seksi poruke.</p><p>- Trebala sam znati bolje. Znala sam se smijati ženama koje su padale na lijepe dečke iz inozemstva i pomisliti kako su lakovjerne i blesave. Sad sam jedna od njih - rekla je.</p><p>Imala je 63 godine kada je upoznala Rodneyja, koji je radio kao glazbenik u Accri u Gani, gdje je ona vodila dobrotvornu organizaciju koja je pomagala sirotištima.</p><p>Povezali su se preko ljubavi prema glazbi, a u to vrijeme Rodney je radio kao producent s poznatim imenima glazbene scene u Gani. To prijateljstvo došlo je u idealno vrijeme za Beth, koja je bila usamljena nakon što joj je sestra Gaynor umrla prije par godina, a majci je dijagnosticirana demencija.</p><p>Rodney je bio vrlo razgovorljiv i govorio joj je kako ima lijepu kosu i da bi je htio dodirnuti. Rekao joj je da ima 40 godina.</p><p>Uskoro ju je počeo tražiti novac, prvo sitne svote, a onda i veće, poput 17 tisuća kuna za glazbenu opremu. Tada su počeli planirati i susret uživo, a on ju je tražio da ga posjeti u Gani, što je ona i učinila 2015. godine. Dočekao ju je na aerodromu i u autu ju je strastveno poljubio.</p><p>- U tom trenutku shvatila sam da nećemo biti samo prijatelji i već smo tu večer spavali zajedno - prisjetila se.</p><p>Ubrzo je započela romansa, a Rodney ju je nekoliko puta tražio da se uda za njega. Odbila ga je četiri ili pet puta te mu je govorila da se još ne poznaju dovoljno.</p><p>Tjedan dana prije njezinog povratka u Englesku, par je bio u noćnom klubu, kada se Rodney popeo na pozornicu i zaprosio ju pred svima. Rekao joj je da želi provesti život s njom i organizirao je vjenčanje pet dana kasnije, taman prije nego se trebala vratiti.</p><p>Kaže da ga nije mogla odbiti dok su svi njegovi prijatelji pljeskali i navijali.</p><p>Već sljedeći dan kupila je vjenčanicu i prstenje te zamolila susjeda da joj pošalje njezine papire od razvoda iz Engleske. </p><p>Tijekom vjenčanja, Beth se šokirala kada je saznala da njezin novi suprug nema 40 godina, nego da je u 30-ima, ali bilo je prekasno da odustane, rekla je.</p><p>Odvjetniku je platila oko 25.000 kuna da sredi vizu za Rodneyja, koju je dobio u veljači 2017.. Par je tada došao živjeti u njezinoj kući u Worcestershireu, a stvari su odjednom krenule nizbrdo.</p><p>On se počeo žaliti na sve i češće je spavao na kauču nego u njihovom krevetu. Svađao bi se s njom oko svega, od hrane pa do hladnoće i toga što je morao pronaći posao. Nije mu bilo jasno kako ona nije bogata, iako je Britanka.</p><p>Njezina djeca i prijatelji nisu ga voljeli, a uskoro je i ona shvatila da je sve bila laž. </p><p>Veza je pukla i zamolila ga je da odseli. Platila mu je put kući i razvod, što ju je koštalo oko 12 tisuća kuna, a on je još tvrdio i da ga je napala, ali nije htio pokrenuti tužbu, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12716024/mum-68-magical-sex-toyboy-swindled/" target="_blank">The Sun</a>. </p><p>Nakon rastave plakala je godinu dana i jako se udebljala te sada jedino želi nastaviti živjeti kao prije. </p>