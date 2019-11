Jednostavan trik kojim ćete brzo odagnati loše raspoloženje

Mnogo je stvari koje će prouzročiti loše raspoloženje, ali postoji i više stupnjeva takvog raspoloženja. Ipak, sva raspoloženja općenito imaju jednu zajedničku stvar. Mi odlučujemo o njima, piše Scott Mautz za inc.com.

Objašnjava dalje kako ni on nije iznimka od pravila, no uspio je otkriti jednostavan način koji mu je pomogao popraviti raspoloženje.

- Ovo je vježba koju možete izvoditi svakog jutra. Započeo sam s njom kuhajući moj jutarnji čaj kojim obično započinjem dan. Čekajući da voda zavri, pitao sam se tri pitanja. Između svakog je, naravno, bila pauza kako bih stigao odgovoriti, pojasnio je Mautz.

1. Za što sam danas zahvalan?

Da, dobra stara zahvalnost. Lako ju je zanemariti ako se utapate u očaju, no iznimno je važna kako biste dan započeli u najboljem mogućem svjetlu. Istraživanja koja je objavio časopis Journal of Positive Psychology u siječnju 2018. godine navodi kako postoji izravna veza između zahvalnosti i sreće, dok klasična istraživanja stručnjaka za zahvalnost Roberta Emmonsa koja je objavio Journal of Personality and Social Psychology izravno povezuju zahvalnost s kvalitetom života.

Evo što će biti ako prestanete promišljati na čemu ste zahvalni svakog dana: Pronaći ćete nešto, možda čak i mnogo razloga koji će vas dovesti do lošeg raspoloženja. Ona nastaju iz onoga što nemate ili što ne volite. Izražavajući zahvalnost suzbija takav način razmišljanja. Započinje pozitivnu putanju i zaustavlja spiralu negativnosti. A sve to nakon što ste identificirali samo jednu stvar na kojoj ste zahvalni. Pretjerujem li? Iskušajte, osobito kad ste na najboljem putu da se razljutite.

2. Kome bih danas mogao zahvaliti?

Osjećaj zahvalnosti donosi dobro raspoloženje. Izražavanjem zahvalnosti dodajete još korak više. Izazivam vas da se osjećate ogorčeno nakon što ste nekome zahvalili zbog njegova truda, posla ili riječi. Izaberite nešto maleno ili veliko na čemu ćete nekome zahvaliti. Sam čin je toliko pozitivan da odmah podiže raspoloženje, vaše i tuđe. Ponekad morate pokrenuti druge da biste pokrenuli sebe.

3. O kojoj bih stvari danas trebao misliti?

Loša raspoloženja često dolaze jer nismo fokusirani i započinjemo neproduktivan dan. Jasnoća i fokus zahtijevaju mentalnu snagu, koja znači da ne možete trošiti energiju na loše osjećaje. Kad se zapitate o kojoj biste stvari danas mogli misliti, automatski se preorijentirate na to što ćete tog dana raditi. Moje iskustvo je pokazalo da čak i jedna stvar o kojoj mislite, čak i ako nije velika, pruža dovoljno fokusa da se izvučete iz lošeg raspoloženja.

A evo i bonusa: nakon što ste odlučili koja je stvar kojom ćete se tog dana baviti, brzo smislite nekoliko koraka koji će vam pomoći da realizirate cilj, ili koji će vas spriječiti da ne napravite to što ste mislili. Otkrit ćete da se vaš mozak već pripremio za taj dan te ćete lakše planirati i odlučivati. A u takvim trenucima, tko ima vremena za negativnosti? Započnite dan u dobrom raspoloženju jer na to možete utjecati sami.

