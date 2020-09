Jednostavne rutine koje su ljudima pomogle smršavjeti: Hodanje, manji tanjuri i porcije

Osim intenzivnog treninga, postoje različiti načini prilagođavanja prehrane, kao i uvođenje novih rutina koje možete dodati vašem načinu života i tako se riješiti neželjenih kilograma

<p>Korisnici Reddita podijelili su svoje savjete i trikove koji su njima pomogli u lakšem rješavanju viška kilograma, a neki od njih su zaista vrlo jednostavni.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kuhar u pola godine izgubio težinu odraslog muškarca</p><h2>Hodanje</h2><p>'Ova aktivnost je zaista podcijenjena. Svatko može hodati bilo gdje i besplatno je. Ja rano odlazim na posao radi autobusa i hodam 30 minuta prije nego što ga uhvatim. Na putu kući ranije siđem s autobusa i opet hodam oko 30 minuta. To je ukupno sat vremena hoda svaki dan. Uz to sam jeo zdravije i smršavio 14 kilograma u otprilike 5-6 tjedana' savjet je jednog korisnika Reddita, JiMMyCCuDDa.</p><h2>Pravilo od 70 posto</h2><p>Pojedite 70 posto obroka, zatim se odmorite i popričajte s ukućanima, popijte malo vode i uživajte u trenutku. Otkrit ćete kako će se hrana nataložiti u vašem želucu i više nećete biti gladni.</p><h2>Manji tanjuri</h2><p>'Ja obično pokušavam koristiti manje tanjure za večeru. Tako mogu pojesti skromnije porcije svega što sam skuhala', savjetuje korisnica salamander423 s Reddita.</p><h2>Preskakanje obroka</h2><p>'Ponekad preskačem večeru ili ručak. Za mene je lakše jednostavno ne jesti nego probati jesti nešto manje što čak i nije ukusno', kaže stancel1fe.</p><h2>Potrošnja kalorija i brojanje kalorija pomoću aplikacije</h2><p>'Jedini način koji mi je pomogao jest unošenje kalorija i trošenje istih. Morate sagorjeti više kalorija nego što pojedete. To možete postići sa bilo kojom dijetom, ali također je moguće dobiti i višak kalorija s bilo kojom dijetom. Prebrojite kalorije pomoću aplikacije. Većina ljudi jede više kalorija nego što misli da jede'.</p><p>- Pronađite ravnotežu između ograničenja kalorija i vježbanja koja vas drži u kalorijskom deficitu i dugoročno je održiva - savjet je korisnika Matty_22 na Redditu.</p><h2>U aplikaciju za brojanje kalorija uključite sve namirnice</h2><p>Uključite sve namirnice u aplikaciju za praćenje kalorija, kao primjerice kečap, kolačić koji ste imali kao međuobrok i ostalo. Naime, ako volite kečap, lako biste mogli dodati čak 100 kalorija vašem obroku. Popili ste čašu mlijeka između obroka? Onda dodajte još 100-130 kalorija. Mnogo ljudi lažu sebe misleći da ne jedu toliko. </p><h2>Jeste li gladni ili vam je samo dosadno?</h2><p>Kad poželite nešto pojesti, zapitajte se jeste li zaista gladni ili vam je samo dosadno. Malo je vremena potrebno da popijete čašu vode i pronađete nešto drugo što bi okupiralo vaš um, umjesto da jedete, savjet je korisnika ChachaPicante na Redditu.</p><h2>Zdrava veza s hranom</h2><p>Ako se borite s poremećajem prehrane, prvo se usredotočite na razvoj zdravog odnosa s hranom prije nego što slijedite bilo koju vrstu prehrane.</p><h2>Radite spore, ali dosljedne promjene</h2><p>Nemojte odmah započinjati s ekstremnom dijetom ili napornim režimom vježbanja. Radite lagane i dosljedne promjene u svom načinu života kako bi se one na kraju pretvorile u vaš stil života, savjetuje TheoQ99 s Reddita.</p><h2>Planirajte obroke i sami kuhajte</h2><p>Planirajte obroke unaprijed i kuhajte ih sami. Iznenadili biste se koliko kontrole na ovaj način imate. Tako ujedno štedite puno vremena i novca. </p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1776509" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-38/dreamstime-xxl-143985045.jpg" title="" width="100%"></x-inline>Odvojite obroke</h2><p>Podijelite obroke u grickalice tako da jedete cijeli dan. Jedite između sedam sati ujutro i sedam sati navečer. Također, smanjite unos ugljikohidrata kao što su kruh, žitarice, krumpir, riža, alkohol i deserti.</p><h2>Brza hrana i slatkiši</h2><p>Nemojte držati brzu hranu i grickalice u kući. Ako poželite jesti nešto slatko, na ovaj način ćete morati otići u dućan, što vam se vjerojatno neće dati. A ako vam je tolika kriza, uzmite samo jedno pakiranje i pojedite ga kod kuće kako ne bi došli u napast jesti ih i kasnije.</p><h2>Pijte vodu</h2><p>Vodu treba piti u većim količinama jer glad zapravo može značiti samo žeđ. </p><h2>Postavite ciljanu težinu</h2><p>Izračunajte si koliko kilograma možete najviše izgubiti u tjednu ili mjesecu (obično je to oko 2 kilograma tjedno). Veliki gubitak kilograma je cilj, ali manje gubitke težine je jednostavnije postići i omogućava vam da brzo postignete osjećaj zadovoljstva. </p><h2>Ostanite aktivni</h2><p>Budite što aktivniji tijekom dana i pobrinite se da se maknete sa stolice barem jednom na sat kako bih se pokrenuli tijekom posla. Jedite dok ne napunite oko 75 posto želuca i obavezno pijte puno vode prije i za vrijeme obroka. Slobodno si priuštite i jednu 'nezdravu' užinu na dan.</p><h2>Fokusirajte se na svježe namirnice</h2><p>Fokusiranje na svježe sastojke također vam može pomoći pri mršavljenju. Smrznuta hrana je vaš neprijatelj iz različitih razloga. Naime, ta hrana puna je konzervansa i neželjenih kemikalija, a često im nedostaju i hranjivi sastojci, a mogu biti i puni soli.</p><p>Ovo su samo savjeti ljudi koji su sami na sebi testirali koje im metode mršavljenja najbolje odgovaraju. No, to ne znači da će one i za vas biti učinkovite, pa bi iz tog razloga bilo dobro posjetiti stručnjaka i upitati ga za savjet, pogotovo ako imate određenih zdravstvenih problema, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-health/people-shared-their-own-simple-tricks-that-helped-them-shed-extra-pounds-798581/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR1UimJ7ytxO2Gzjr_5dKScxftrHmFyB3OQ2YD8ryRgogsfFeVOfv6L4iIU" target="_blank">Bright Side</a>. </p>