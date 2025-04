Jeftini gableci u Zagrebu: Cijeli meni možete dobiti za 5,50 eura

Hrvati troše čak 27 posto svojih prihoda na hranu, po čemu se nalaze na samom europskom vrhu. Uzimajući u obzir koliko je važan svaki trošak na obrok, nije ni čudo da mnogi traže mjesta u Zagrebu gdje mogu uživati u kvalitetnom gablecu, a da pritom ne opterećuju svoj budžet. Kantina Čistoća u Radničkoj i Lokal Bistro u Tvrtkovoj ulici odlični su primjeri tih skrivenih dragulja u kojima možete uživati u odličnim jelima, a da ne potrošite previše novca. Ova kantina i bistro nude obroke koji zadovoljavaju i najzahtjevnije gurmane, a sve to u ugodnom okruženju koje vam omogućuje da uživate u obroku na licu mjesta ili ga ponesete sa sobom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:44 Što se nudi u zagrebačkim menzama | Video: Anja Đuranić, Goran Ivanović/24sata

Na lokaciji Tvrtkova 5, u sklopu podruma zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nalazi se Bistro Tvrtkova. U ovaj bistro možete doći svakim radnim danom, poželjno do 14.30 sati. Iz iskustva, svakako bismo preporučili da dođete ranije kako bi sve s menija bilo dostupno. Mi smo u bistro stigli u 13.50 sati pa smo mogli birati između dva jela od ponuđenih osam. Uzeli smo oba i nismo se razočarali. Isprobali smo sarmu s pire krumpirom te varivo od mahuna i kosani odrezak. Porcija je bila velika, hrana puna okusa i topla. Sve zajedno platili smo 13,60 eura, odnosno svako jelo smo platili 6,80 eura. Ponudu hrane možete pronaći na samom ulazu u zgradu ili na Instagram profilu Bistro Tvrtkova 5. Izbor hrane je svakoga dana drugačiji te možete pronaći sve od variva, mesa, ribljih jela, pa do juha i salata.

Foto: Anja Đuranić/24sata

Bistro Tvrkova, sarma s pireom

Sljedećeg dana, u vrijeme gableca, odlučili smo posjetiti kantinu Čistoća, koja se nalazi na adresi Radnička cesta 82, a radi od ponedjeljka do subote. Ova kantina radi na malo drugačijem principu od klasične menze, a ono što je čini drugačijom jest da tamo ne možete pojesti obrok, što ne sprečava mnoge da svoj gablec uzmu za van. Unatoč tome, kantina nudi izuzetno povoljan i bogat obrok za svega nekoliko eura. Posjetitelji mogu birati između raznih jela poput variva, vegetarijanskih jela, pečenih mesnih jela ili ćevapa s krumpirićima, a cijene su toliko povoljne da se obrok za samo 5 eura može smatrati pravim gastronomskim užitkom. Po narudžbi, svakodnevno su u ponudi hamburger za 4 eura i cheeseburger za 4,50 eura.

Na ulazu u samu kantinu je portir, koji nam je dopustio da poslikamo cjenik i ponudu jela te nam objasnio da se hrana svaki dan može naručiti putem WhatsApp aplikacije, na broj 097/718-8984. Mi smo za van uzeli lazanje od povrća. Uz to smo dobili lepinju, salatu od zelja i parmezan, a sve to platili smo samo 5,50 eura. Mnogi koji su posjetili kantinu Čistoća slažu se da je ovo najjeftiniji gablec u Zagrebu, a kvalitetu obroka teško je nadmašiti u odnosu na cijenu. Iako je riječ o jednostavnim jelima, porcije su izdašne i hrana je uvijek topla i svježa. Za cijenu jednog jela, koja iznosi između 6 i 7 eura, možete uživati u punom i bogatom obroku. Svakako preporučujemo da svoj obrok naručite što ranije tog dana i pokupite ga u dogovoreno vrijeme.

Foto: Anja Đuranić/24sata

Kantina Čistoća, lazanje s povrćem

U petak smo posjetili i bistro Vodotehniku. Ovaj restoran nalazi se u sklopu firme Vodotehnika, na Koturaškoj ulici 49. Iako na internetu piše kako restoran radi od ponedjeljka do petka do 15.30 sati, ipak se preporučuje raniji dolazak kako biste na vrijeme uspjeli ugrabiti svoj gablec. Ovaj restoran ima svoje tjedne menije, a vi možete birati između dva obroka dnevno. Već na ulasku vidjet ćete ploču na kojoj će biti ispisan dnevni meni i cijena, a na vratima će vas dočekati i tjedni meni, u kojem ćete moći provjeriti što možete očekivati ostatak tjedna.

Tog petka dočekao nas je riblji meni, a mogla su se birati dva jela - pržene lignje i pomfrit s tartarom ili pržena škarpina s blitvom. Oba jela stajala su 8 eura, a neka jela na tjednome meniju bila su još i jeftinija. Uz naručeno jelo dobit ćete i košaru kruha te vrč s vodom. Možete jela pojesti u restoranu na lokaciji, a možete ih uzeti i zapakirano za van. Preporučuje se dolazak između 10 ili 11 sati, inače ćete zbog velikog interesa možda ostati bez hrane. Ako nećete stići u to vrijeme, možete nazvati restoran na broj 6165 - 905 i najaviti dolazak, a možete zamoliti i da vam unaprijed zapakiraju jelo i pokupiti ga usput. Osim lignji, u tjednoj ponudi nalazila su se raznovrsna ponuda jela, od gulaša i čobanca pa do roštilja i musake.

Foto: Goran Ivanović/24sata

Bistro Vodotehnika, lignje s prženim krumpirom

U dva navrata posjetili smo i restoran državne tvrtke Pleter u sklopu tvrtke Končar. Pravo radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sati. Kad uđete u zgradu, slijedite putokaze i spustite se spiralnim stepeništem, gdje će vas dočekati restoran. Kad uđete, čekate u redu kako biste izabrali glavno jelo i prilog. U ponudi su se nalazili nekoliko mesnih opcija i nekoliko opcija za priloge. Moglo se birati između pohane piletine, pečene piletine, svinjskih kotleta pa sve do fileka sa špekom, koji su se prvi pojeli.

U četvrtak smo probali svinjetinu u saftu s njokima, a nekoliko dana poslije pečenu piletinu s mlincima i salatom od kupusa. Sva jela dostupna su po vrlo pristupačnim cijenama pa su tako čuveni špek fileki stajali samo 4 eura i 65 centi. Njoki i svinjetina u saftu stajali su 5 eura. Piletina je bila 3,60 eura, a za prilog smo uzeli mlince koji su stajali 1 euro i 4 centa. Salata je stajala samo 86 centi. Sveukupno nas je cijeli taj obrok stajao 5 eura i 49 centi. Naravno, ponuda jela se mijenja svakoga dana. Među prilozima mogli ste uzeti i rižu s povrćem ili pomfrit. Pleter usluge imaju svoje restorane i u drugim gradovima u Hrvatskoj, a više informacija moći ćete pronaći na internetskim stranicama tvrtke Pleter.

Foto: Goran Ivanović/24sata

Bistro Končar, njoki i svinjetina u saftu