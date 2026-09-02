Jesenska moda donosi neočekivani trend koji bi mogao obilježiti sezonu, a već je privukao pažnju poznatih. Jedan upečatljiv komad posebno je zaintrigirao ljubitelje mode
Jelenje točkice su novi trend: Bambi dizajni opet dominiraju
Životinjski uzorci već su nekoliko sezona među najvećim modnim trendovima, no ove jeseni u prvi plan dolazi jedan nešto drugačiji - uzorak inspiriran jelenom, poznat i kao 'Bambi' print.
Prema podacima Pinteresta, pretraživanja povezana s estetikom jelena porasla su za 55 posto, a trend se prvi put istaknuo na modnoj pisti modne kuće Tory Burch za sezonu jesen/zima 2025. Sada se sve više pojavljuje i u ponudi high street trgovina.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Među poznatim ljubiteljicama ovog trenda je i britanska televizijska voditeljica Olivia Attwood, koja je u svojoj novoj kolekciji za River Island predstavila upečatljiv dugi kaput s uzorkom jelena.
Kaput se ističe smeđe-bijelim uzorkom, predimenzioniranim ovratnikom i neutralnim tonovima zbog kojih ga je lako kombinirati s ostatkom garderobe. Osim što izgleda efektno, dovoljno je lagan za prijelazno razdoblje kada temperature još nisu dovoljno niske za debele zimske jakne.
Attwood ga je kombinirala s užim trapericama i jednostavnom obućom, no kaput se lako može prilagoditi i večernjem izdanju – dovoljno je ravne cipele zamijeniti visokim potpeticama.
Ne morate odmah kaput
Ako vam se ovaj trend sviđa, ali niste spremni nositi upečatljiv kaput, uzorak jelena možete uvesti u garderobu kroz manje modne dodatke.
Popularan izbor mogu biti balerinke s ovim uzorkom, torba ili lagana jakna. Takvi komadi omogućuju da se trend isproba bez velikih promjena u garderobi.
Za hladnije dane dobro će poslužiti i jednostavan pleteni džemper koji se može nositi samostalno ili u slojevima. Neutralne boje pritom omogućuju lako kombiniranje s trapericama, suknjama i drugim jesenskim komadima.
Trend se pojavljuje i na kraćim, strukturiranim jaknama. One najbolje dolaze do izražaja uz jednostavnu odjeću neutralnih tonova, tako da sam uzorak ostane glavni detalj kombinacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+