Jelenje točkice su novi trend: Bambi dizajni opet dominiraju

Životinjski uzorci već su nekoliko sezona među najvećim modnim trendovima, no ove jeseni u prvi plan dolazi jedan nešto drugačiji - uzorak inspiriran jelenom, poznat i kao 'Bambi' print.

Prema podacima Pinteresta, pretraživanja povezana s estetikom jelena porasla su za 55 posto, a trend se prvi put istaknuo na modnoj pisti modne kuće Tory Burch za sezonu jesen/zima 2025. Sada se sve više pojavljuje i u ponudi high street trgovina.

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Među poznatim ljubiteljicama ovog trenda je i britanska televizijska voditeljica Olivia Attwood, koja je u svojoj novoj kolekciji za River Island predstavila upečatljiv dugi kaput s uzorkom jelena.

Kaput se ističe smeđe-bijelim uzorkom, predimenzioniranim ovratnikom i neutralnim tonovima zbog kojih ga je lako kombinirati s ostatkom garderobe. Osim što izgleda efektno, dovoljno je lagan za prijelazno razdoblje kada temperature još nisu dovoljno niske za debele zimske jakne.

Foto: riverisland.com

Attwood ga je kombinirala s užim trapericama i jednostavnom obućom, no kaput se lako može prilagoditi i večernjem izdanju – dovoljno je ravne cipele zamijeniti visokim potpeticama.

Ne morate odmah kaput

Ako vam se ovaj trend sviđa, ali niste spremni nositi upečatljiv kaput, uzorak jelena možete uvesti u garderobu kroz manje modne dodatke.

Popularan izbor mogu biti balerinke s ovim uzorkom, torba ili lagana jakna. Takvi komadi omogućuju da se trend isproba bez velikih promjena u garderobi.

Foto: riverisland.com

Za hladnije dane dobro će poslužiti i jednostavan pleteni džemper koji se može nositi samostalno ili u slojevima. Neutralne boje pritom omogućuju lako kombiniranje s trapericama, suknjama i drugim jesenskim komadima.

Trend se pojavljuje i na kraćim, strukturiranim jaknama. One najbolje dolaze do izražaja uz jednostavnu odjeću neutralnih tonova, tako da sam uzorak ostane glavni detalj kombinacije.



