Jesam li u krivu? Želim da me na vjenčanju do oltara vodi očuh, a ne moj biološki tata

Neimenovana žena (27) se pitala na Redditu je li u krivu što želi da ju očuh otprati do oltara umjesto biološkog oca. Mladenka prolazi kroz obiteljsku dramu uoči svog nadolazećeg vjenčanja i traži savjet što učiniti. Razdor između nje i njezine braće i sestara te njihovog biološkog oca doveo je do toga da se umiješaju i članovi šire obitelji i nazovu mladenku bezobraznicom, ali je li ona to stvarno?

POGLEDAJTE VIDEO:

Buduća mladenka želi da je njezin očuh otprati do oltara umjesto biološkog oca, a kako bi izbjegli svu nepotrebnu dramu, očuh i majka su je savjetovali da ipak zamoli biološkog oca da to učini, ali ona i njezin zaručnik se slažu da će ona radije odšetati sama nego da uz nju bude njezin biološki otac. Mladenka je otišla na internetsku stranicu Reddit kako bi zatražila pomoć stranaca i saznala je li ona stvarno u krivu, prenosi YourTango.

Na sreću ove žene, nakon što je objavila svoje priču, korisnici Reddita bili su na njezinoj strani s obzirom na to da postoji mnogo toga što treba uzeti u obzir u njezinoj situaciji. Njezin biološki otac varao je njezinu majku dok je bila trudna s njihovim drugim djetetom, što je dovelo do problema. Kasnije je uslijedilo i varanje u trudnoći s trećim i posljednjim djetetom, a to je naša mladenka - što je dovelo do njihovog razvoda kad se ona rodila.

Nakon što su joj se roditelji razdvojili, njezin očuh je postao glavna očinska figura u njihovim životima. 'Imam sjajan odnos sa svojim očuhom. Cijeli život mi je bio više otac nego što je to bio moj tata', napisala je u svojoj objavi.

- Moja braća i sestre su mnogo hladniji prema očuhu jer misle o njemu kao o osobi koja je razdvojila moje roditelje - dodala je. Problem nastaje kada priča o planovima za vjenčanje sa svojom sestrom, koja je njezina kuma i puno je bliža njihovom biološkom ocu nego očuhu.

- Pričala sam o planovima sa sestrom i spomenula da će me očuh voditi do oltara na vjenčanju. Bila je ljuta i počela vikati kako sam nezahvalna i loša kći svom biološkom tati - priča mladenka. To je u konačnici dovelo i do poziva biološkog oca koji joj je rekao da neće uopće ići na njezino vjenčanje ako ju ne bude on otpratio, dodajući i kako bi ga ponizilo ako bi njezin očuh to uradio. Otac je istaknuo i da ako joj je stalo do njega, da će mu ona dopustiti da on to učini.

Međutim, to je njezino vjenčanje i ničije drugo. Ni njezin biološki otac, ni očuh, ni njezine sestre, nitko drugi osim nje i njezina zaručnika nema pravo odlučivati.

- Vaše vjenčanje bi trebalo biti radosna stvar i loše je što se vaša obitelj miješa, ne podržavajući vas - napisao je jedan komentator.

- Svaki muškarac koji bi odlučio ne prisustvovati vjenčanju svoje kćeri jer on nije taj koji je vodi do oltara, dokazao je da nije ni dostojan toga - napisao je drugi.

Ako bi vjenčanje trebalo biti jedan od najsretnijih dana u vašem životu, ne biste ga trebali gubiti i trošiti na ljude koji vas ne poštuju ili se protive odlukama koje želite donijeti na svoj dan.