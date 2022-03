9 tema koje morate proći prije nego se odlučite stupiti u brak

Ovih devet tema parovi moraju riješiti prije nego što se vjenčaju - od ovisnosti o Instagramu do prevare. Nisu prošla ni dva mjeseca u novoj godini, a već je došlo do vala raskida slavnih. Prošlog mjeseca, Jason Momoa i Lisa Bonet prekinuli su brak nakon 16 zajedničkih godina, dok je Pamela Anderson podnijela zahtjev za razvod od svog petog supruga Dana Hayhursta. Ali ne rastaju se samo slavne osobe. Nakon pandemije, stopa razvoda najviša je ikada.

Britanska odvjetnička tvrtka Stewarts zabilježila je porast upita od srpnja do listopada za 122 posto, u usporedbi s istim razdobljem godinu prije, a Citizens Advice izvijestio je o porastu pretraživanja savjeta o prekidu veze, donosi The Sun.

Ali kako znati da ste dobar par prije nego što se vjenčate?

Od objave o vašoj vezi na društvenim mrežama do dijeljenja zajedničkog bankovnog računa, bračna savjetnica Margaret Bankole otkriva teške razgovore koje svi parovi moraju voditi prije nego što kažu 'Da'...

Dijelite li previše na Instagramu?

Pretjerano dijeljenje na društvenim mrežama uzrokuje velike probleme među parovima. Pogledajte samo što se trenutno događa Kim Kardashian i Kanyeu Westu. On ne želi da njihova osmogodišnja kćer North ima TikTok račun, a ona da. Ovo je vrlo često. Jedan je partner vrlo aktivan na društvenim mrežama, a drugi to mrzi - ne žele slike sebe ili svoje djece na njima. Morate biti otvoreni jedni prema drugima od početka po pitanju ovog problema. Ako vam je neugodno da vaš supružnik snima svaki privatni trenutak i dijeli ga na internetu, to mu morate dati do znanja. To će vam uštedjeti mnogo rasprava u budućnosti.

Budite otvoreni po pitanju svoje 'prtljage'

Neriješena emocionalna ili financijska prtljaga može dugoročno uništiti vaš brak. Ne očekujte ni da će vaš partner umjesto vas riješiti vaše probleme. Ako se borite s dugovima, poduzmite nešto i razgovarajte s financijskim savjetnikom i postavite plan otplate. Ako su problemi psihički, također razgovarajte sa stručnjakom i potražite pomoć. Najgore što možete učiniti je zariti glavu u pijesak.

Što smatrate prevarom?

Često osobe imaju potpuno različite poglede na ono što se kvalificira kao varanje. Netko 'lajkanje' fotografije osobe suprotnog spola na društvenim mrežama, gledanje pornografije ili emocionalnu aferu računa kao prevaru, dok neko drugi smatra da to mora biti fizička afera. Budite iskreni sa svojim partnerom o tome što definirate kao nevjeru kako nitko ne bi mogao biti povrijeđen.

Nemojte se pretvarati oko djece

Nema smisla pretvarati se da ne želite djecu ako želite. Neki ljudi pogrešno misle da mogu promijeniti mišljenje svog partnera, ali to ne funkcionira uvijek tako. Morate biti otvoreni od samog početka o svojim očekivanjima od veze, inače ćete se zamjeriti jedno drugom u nekom trenutku. Razgovarajte o svemu, od toga koliko djece želite, do toga kada ih želite i kako ih namjeravate odgajati. Ako ih ne možete dobiti prirodnim putem, trebate razgovarati o drugim opcijama kao što su posvajanje, udomiteljstvo i liječenje neplodnosti kako biste vidjeli bi li vaš partner želio ići tim putem.

Budite jasni oko onog o čemu se ne može pregovarati

Postavljanje granica pomaže vam da se zaštitite, ali i date partneru do znanja što ćete oprostiti, a što ne. Na primjer, ako bi vas supružnik prevario - a znate da to nije nešto preko čega biste prešli - morate biti otvoreni u vezi s tim, kao i oko trivijalnijih stvari koje ćete možda moći tolerirati. Napišite popis stvari o kojima se ne može pregovarati i budite jasni od samog početka.

Pokušajte živjeti zajedno

Ovo nije mjerilo kakav bi bio bračni život, ali je dobar način da upoznate osobu prije nego što joj se posvetite. Često ćete tada primijetiti stvari o nekome koje niste vidjeli prije nego što ste se uselili pa je to dobar način da testirate suživot prije nego što se zaručite.

'Skicirajte' svoje životne planove

Dijelite li iste interese i hobije? Možete li ugoditi i podržati svog partnera bez obzira na to što život donosi - čak i ako to znači da će se oni vratiti obrazovanju u pedesetima ili se preseliti u inozemstvo zbog svoje karijere? Nema smisla ostati s nekim ako oboje gledate u potpuno različitim smjerovima u budućnosti. Iznesite svoje snove i želje i budite sigurni da ste na istom putu.

Kakvi ste s novcem?

Preko 40 posto parova se svađa oko novca i to je čest problem s kojim se parovi susreću. Jedan od njih može biti raskošan i bezbrižan s gotovinom, dok drugi može biti štedljiv. Budite iskreni u pogledu svojih navika potrošnje. Hoćete li imati zajednički bankovni račun ili ćete ih držati odvojeno? Može biti nezgodno pričati o novcu, ali to je, nažalost, nužnost.

Provjerite svoje temeljne vrijednosti

Jesu li slične ili suprotne? Želi li se netko od vas vjenčati u crkvi i krstiti buduću djecu, a drugi nije religiozan? Možda mislite da je sada zabavno, ali kasnije su to stvari koje će vas razdvojiti, pogotovo kada/ako imate djecu i oboje imate vrlo različite ideje o tome kako želite da budu odgajana. Budite iskreni prema sebi i svom partneru kako nitko ne bi stradao.