Ljubavna afera možda ne mora značiti kraj vašeg braka, ali može biti itekako pogubna za život. Američko udruženje za istraživanje bolesti srca utvrdilo je da je gotovo jedan posto ljudi, koji su umrli od iznenadnoga srčanog udara, doživjelo udar tijekom seksualnog odnosa. Između 82 i 93 posto njih bili su muškarci, a čak 75 njih srce je izdalo tijekom - izvanbračnog seksa.

Druga britanska studija pokazala je nešto što zapravo već dugo znamo - muškarci se bolje ponašaju kad su u društvu atraktivnih žena. Prema istraživačima, veća je vjerojatnost i da će se oni ponašati nesebično, na što ih potiče želja da osvoje potencijalnu partnericu. Ukratko, ponašanje bi moglo biti paunov rep kod mužjaka ljudske vrste, kaže koautorica studije, liječnica Wendy Iredale.

Zanimljivo je da nije potvrđen reciprocitet, odnosno ne može se govoriti o tome da žene na isti način reagiraju na zgodnog muškarca.

Također, istraživanje je pokazalo i da nema smisla lagati partneru da vam je prvi.

Ne zato što to u 40-ima možda izgleda 'sumnjivo' nego zato što se izgleda cijeni ako ste prije čvrste veze imali - jato bivših. Tako barem tvrdi Peter Todd, profesor informatike i kognitivnih znanosti na Sveučilištu u Indiani, koji kaže da je idealan broj prethodnih partnera - 12.

Naime, istraživanje je pokazalo da je 12 različitih ljubavnih odnosa optimalna brojka kako biste mogli imati jasnu sliku onoga što tražite od partnera i razumijete njegove standarde vezano uz odnos. Dakle, počastite ga rečenicom: 'Zlato, ti si mi trinaesti'.

Žene deblja brak, muškarce razvod

Žene su sklone udebljati se nakon što se ozbiljno vežu, vjerojatno zato što imaju manje vremena, a muškarci se češće udebljaju nakon razvoda. Pretpostavlja se da je to tako zato što nakon razvoda gube na urednosti života.

Suživot nas čini sretnijima od braka

Za one koji žive 'u grijehu' stigla je utjeha - istraživanja pokazuju da dugotrajan suživot može biti emocionalno ispunjeniji od braka. Istraživači su utvrdili da razlike između izvanbračne i bračne veze prestaju već nakon medenog mjeseca te da izvanbračni partneri mogu doživjeti više sreće i uvažavanja.

Seks i ljubav u brojkama

Što češće vodite ljubav, to više seksa želite

Kad za to dođe vrijeme, stavite vezu na kušnju. Nedavna studija UCLA pokazuje da, iako uspješan, trajni odnos zahtijeva ozbiljnu predanost, a pravi test prolazite kad se oba partnera moraju žrtvovati za onoga drugog i moraju poduzeti aktivne korake za to da bi se odnos održao, bez obzira na to koliko ih to stoji, odnosno koliko moraju uložiti.

Ako izdržite zajedno na dulji rok, evo vijesti za vas - parovi koji su dugo vremena zajedno intenzivnije se vole nego što smo možda mislili. Rezultati istraživanja objavljeni u časopisu Socijalna psihologija pokazuju da je 48 posto oženjenih ispitanika, koji su sudjelovali u istraživanju, iskazalo da su u 'vrlo intenzivnom ljubavnom odnosu' sa supružnikom.

- Pretpostavljali smo da se intenzivna ljubav pojavljuje u ranim fazama ljubavne veze, ali se dramatično smanjuje kroz vrijeme - kaže Daniel O’Leary, voditelj istraživanja. Ipak, dok taj osjećaj kopni kod parova koji su u braku između 10 i 20 godina, ponovno raste za one koji su zajedno 20 ili više godina. Da ljubav raste s podjelom obveza, bolje znaju žene nego muškarci.

Tako njih čak 84 posto priznaje da je supruga podmitilo seksom kako bi im pomogao u kućanskim poslovima. Stručnjaci se, međutim, slažu kako seksualno podmićivanje i nije strašno u vezama koje su inače pune ljubavi i povjerenja. Osim toga, brojna su istraživanja pokazala da su žene više zainteresirane za seks kad je kuća čista te bi i samo ta informacija trebala biti dovoljna da muškarci ulove usisavač i prime se prljava posla. Kako biste intenzivirali vezu, potrebno je imati i prostor za sebe.

Neki taj prostor dobivaju tako što su u krevetu - sami. Tako 12 posto oženjenih parova priznaje kako ne dijeli spavaću sobu, osim ako se ne odluče zavući pod plahte iz romantičnih razloga.

- Partneri se odlučuju na odvojene spavaće sobe iz raznih razloga. Nekima smeta hrkanje, a nekima treba puno prostora. Neovisno o razlogu, za dobro raspoloženje (što znači i kvalitetnije odnose) nužan je kvalitetan san - objašnjava seksualni terapeut Ian Kerner. Nakon što se kvalitetno naspavaju i pospreme kuću, parovi u prosjeku vode ljubav 103 puta na godinu. Nekima se to možda čini premalo, nekima previše i ne postoji odgovor na pitanje koji je idealan broj seksualnih odnosa na godinu.

Pas može biti razlog zbog kojeg ste sami

Pas vam je možda najbolji prijatelj, ali možda i razlog zbog kojeg ste sami. U istraživanju s kraja 2011. čak 28 posto samaca reklo je da ne bi htjelo biti u vezi s vlasnikom psa, a 25 posto njih ne želi partnera s mačkom. Najmanji problem? Hrčak.

Žene seks doživljavaju kao obvezu

Prema rezultatima ankete iz 2011., čak 63 posto žena smatra da seks povezuje partnere, ali manje od polovice njih zadovoljno je seksualnim životom. Stručnjaci su zaključili kako većina žena ne vidi seksualno zdravlje kao važno za njihovu ukupnu dobrobit.