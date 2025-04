Bi li ste isprobali ovu salatu? Nastala je u Americi 1920-ih, a izgledom podsjeća na svijeću...

Candle salad (salata svijeća) je vintage voćna salata koja je bila vrlo popularna u Americi od 1920-ih do 1960-ih godina. Salata se obično sastoji od listova zelene salate, ananasa, banane, trešnje i majoneze, iako neke verzije umjesto majoneze koriste svježi sir. U pojedinim varijacijama koristi se i šlag. Sastojci se slažu tako da zajedno tvore izgled zapaljene svijeće.

Priprema započinje tako da se na tanjur ili dekorativnu salvetu slože listovi zelene salate kao podloga. Na njih se stavlja jedan ili više kolutića ananasa, koji služe kao postolje za umetanje cijele ili, češće, polovice oguljene banane. Vrh banane ukrašava se šlagom i trešnjom, što dočarava plamen svijeće. Prema podacima portala The Food Timeline, prvi tiskani spomen Candle Salada datira iz 1916. godine, kada je naveden na društvenom jelovniku bez dodatnog opisa ili recepta.

Tijekom 1920-ih godina Candle Salad se sve češće spominje u kuharicama i novinskim člancima.

Ova salata bila je poznata kao zabavan način da se djecu potakne na konzumaciju voća, zahvaljujući svom neobičnom izgledu. Istovremeno se smatrala odličnim uvodom za djecu u svijet kuhanja zbog jednostavne pripreme.

Recept za Candle Salad objavljen je 1950. godine u kuharici A Child's First Cook Book autorice Alme S. Lach, jednoj od prvih kuharica pisanih za djecu. Također se našao i u izdanju Betty Crocker's Cook Book for Boys and Girls iz 1957., gdje je opisan riječima: 'Bolje od prave svijeće jer je možete pojesti'.

Jedna modernija verzija ove salate objavljena je 2008. godine u mormonskom dječjem časopisu The Friend. U toj varijanti kao podloga su korištene klice lucerne, a preko banane preliven je jagodni jogurt kako bi se dočarao efekt kapajućeg voska.