Jeste li doma s bebom ili ide u jaslice? U Hrvatskoj puno mama ostaje kod kuće s djecom

Postotak djece mlađe od 3 godine koja su doma s roditeljima najveći je u Bugarskoj, gdje čak 69,9 posto njih ne ide u jaslice. Najmanje roditelja ostaje doma s djecom u Nizozemskoj, njih 21,1 posto, dok Hrvatska naginje ostajanju doma s čak 60 posto roditelja koji ostaju s djecom mlađom od tri godine kod kuće.

POGLEDAJTE VIDEO: Eko vrtić

Postotak djece mlađe od 3 godine koja idu u vrtić najmanje 1 sat tjedno u Hrvatskoj je 15,7 posto, najmanje ih ide u vrtić u Češkoj, njih samo 6,3 posto, dok ih je najviše u Nizozemskoj s 64,8 posto.

Na drugu stranu gotovo četrdeset posto prijavljene djece u vrtiće ove je godine ostalo bez mjesta u zagrebačkim vrtićima. Stiglo je više zahtjeva više nego prethodne godine, njih 9567, ali 3799 djece je ostalo bez mjesta u vrtiću.

Nedavno je Danijela Dolenec izjavila da je manje djece upisano jer je bio veći zahtjev za jasličkim skupinama.

- Kada djeca nemaju priliku ići u vrtić, zakidamo ih za pravo da razvijaju svoje sposobnosti, talente i vještine na suvremen način. Znanstvena istraživanja pokazala su da su djeca koja idu u vrtić dugoročno zdravija, da imaju manju mogućnost za nastanak problema u ponašanju, da postižu bolje rezultate u kasnijem obrazovanju te da se ranije može prepoznati ima li dijete ima neki razvojni rizik - piše na Unicefovoj stranici.

- Prema Eurostatovim podacima, u Hrvatskoj u vrtić ide 75 posto djece od četvrte godine do uključivanja u obvezno školovanje. No analiza trenutačnog stanja glede pristupačnosti (koju su proveli stručnjaci s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) pokazala je velike regionalne nejednakosti. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, primjerice, u vrtić ide 29 posto djece, a u Brodsko-posavskoj tek svaka četvrta djevojčica i dječak imaju priliku ići u vrtić. U Zagrebu, s druge strane, u vrtić ide visokih 82,8 posto djevojčica i dječaka od treće do šeste godine - dodaju.

