Jeste li ga već isprobali? Test s guljenjem naranče predviđa ima li vaša veza šanse za uspjeh

'Teorija narančine kore' navodno može predvidjeti dugovječnost vaše veze, tako barem tvrdi TikTokerica Anna Birmingham u videu koji je pogledan preko dva milijuna puta. Radi se zapravo o testiranju partnera koliko je spreman dragovoljno napraviti nešto za vas, a što možete napraviti i sami - poput guljenja voćke da biste ju vi pojeli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas. | Video: 24sata Video

- Zamolite partnera da vam oguli naranču i vidite što će se dogoditi. Male stvari čine vezu sretnom - pojasnila je.

- Teorija narančine kore osmišljena je kako bi testirala spremnost vašeg partnera da radi nepotrebne zadatke umjesto vas kad ga zamolite. To može biti bilo što jednostavno poput vezanja cipele, paljenja automobila umjesto vas ili guljenja naranče koju ćete pojesti - dodala je.

- Na primjer, vaš partner zna da mrzite otvarati limenke gaziranih sokova i jednostavno to učini bez da ste ga to tražili, i položio je test. Ili, oboje gledate film i zamolite partnera da vam donese nešto za gricnuti iz kuhinje i on to rado napravi, i opet je prošao test - kaže Anna.

- Mislim, sigurna sam da smo svi bili u vezi u kojoj smo se osjećali kao da doslovno moramo na koljenima moliti nekoga da nam samo donese cvijeće ili pokupi večeru na putu kući ako zna da smo imali loš dan. Svi znamo da u toj situaciji nikad nije bitno to cvijeće ili večera, već taj osjećaj da netko brine o nama - zaključila je.

TikTok influencerica Kendra odlučila je isprobati ovaj test na svom dečku. Sve je snimala.

Čim je sjela na kauč s narančom u ruci, rekla je: 'Dušo, možeš li mi ovo oguliti?' On je bez oklijevanja je rekao 'Da'.