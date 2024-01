'Nakon 16 godina razdvojenosti, opet sam srela ljubav života'

Julie je Michaela voljela sedam godina te je shvatila da je on ljubav njezina života, no ipak su prekinuli. Mislila je da ga neće čuti ni vidjeti nikad više. No, iznenadila se 16 godina kasnije.

- Ubrzo nakon Valentinova, iz vedra neba, napisao je recenziju za moju knjigu na Facebooku u kojoj je pisalo: 'Knjiga je pogodila. Julie je uspjela' - prisjetila se autorica.

Ispostavilo se da se nedavno razveo i pratio je putem mreža njezine uspjehe.

- Nisam znala za to, čak ni da me godinu i pol dana ranije pokušao kontaktirati, no njegov je e-mail otišao u spam. Nisam imala pojma - ispričala je Julie.

Nakon toga je došao na potpisivanje knjige.

- Zajedno smo napisali epilog moje knjige o spojevima. Ovo je uistinu holivudski sretan kraj koji će vam zagrijati srce i natjerati vas da vjerujete u ljubav - iskrena je.

Trebali su mu tjedni da dovrši čitanje knjige, jer je bio ispunjen emocijama čitajući priče o njihovom ljubavnom životu, bajkovitoj romansi i uplakanom prekidu. Kupio je knjigu tražeći savjet za spojeve, jer je postao samac.

- Kad smo se ljubav mog života i ja ponovno sreli nakon 16 godina razdvojenosti, oboje smo bili pomalo nervozni. Puno se toga dogodilo u više od desetljeća i pol; previše za podijeliti na jednom sastanku - prisjetila se Julie ponovnog početka.

Oboje su se pitali hoće li kemija i dalje biti prisutna ili će to biti samo jednokratni razgovor o uspomenama.

Foto: Dreamstime

- Kad su nam se oči opet susrele, oboje smo se odmah podsjetili kakav je bio osjećaj onog dana kad smo se zaljubili na prvi pogled usred pretrpane sobe prije 23 godine - ispričala je Julie.

Naime, Michael je na prvi novi spoj došao s velikim buketom.

- Buket je imao 8 crvenih i 8 bijelih ruža, za 16 godina razdvojenosti. Grlili smo se, nasmijali i povezali. Bili smo stariji i mudriji, no odmah smo osjetili iskru.

Promatrali su prekrasan Tihi ocean iz hotela Shutters, gdje se htio naći s njom godinu i pol ranije, kad je njegov e-mail otišao u spam.

- On se tog dana pojavio i čekao me, no ja nisam došla. Situacija iz filma 'Kad je Harry sreo Sally' - kaže.

Razmišljala je o njihovoj vezi te ima li smisla nastaviti s njim dalje. Mogu li sada ne povrijediti jedno drugo i slično.

- On je bio sijed, a ja mršavija. Oboje smo imali slične životne lekcije odvojeno, ali nikada nismo prestali voljeti jedno drugo. To je sve što je bilo važno - ispričala je.

- Oboje smo očekivali da bi moglo doći do veze, ali nismo bili sigurni trebamo li obnoviti našu romansu. Nisam željela biti njegova usputna veza te sam se pitala mogu li duboka ljubav i bliskost koje smo nekoć imali biti dovoljni za početak novog poglavlja - prisjeća se.

Nisu imali odgovore na prvom dejtu, no bili su otvoreni za mogućnosti i sretni što su se ponovno povezali.

- Kad je došao doma s prvog dejta poslao mi je poruku - trebao sam te poljubiti - rekla je.

Pitala ga je žali li sada, a on je odgovorio da ima vremena.

- Nisam imala pojma da će nas moja knjiga, koja je pomogla izliječiti moje i tuđe srce kad je naša veza bila gotova, iznenada ponovno okupiti desetljeće i pol kasnije - zaključila je, piše Your Tango.