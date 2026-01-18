Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JESTE LI ISCRPLJENI?

Jeste li i vi iscrpljeni? Zbog burnouta se mijenja i karijera

Piše Ivana Štulić,
Čitanje članka: 2 min
Jeste li i vi iscrpljeni? Zbog burnouta se mijenja i karijera
Foto: 123RF

U posljednjih nekoliko godina burnout - stanje kronične iscrpljenosti povezano s radom - prestao je biti rijetka anegdota i postao svakodnevica mnogih zaposlenih. U najnovijim istraživanjima gotovo 78 posto radnika u Hrvatskoj priznaje da je barem jednom doživjelo burnout

Admiral

Burnout nije samo "umor" ili prolazna frustracija, on je psihički i fiziološki odgovor na dugotrajne zahtjeve bez adekvatne podrške i resursa. Svjetska zdravstvena organizacija definira burnout kao emocionalnu i mentalnu iscrpljenost, negativni stav prema poslu i smanjenu produktivnost - posljedice koje se ne rješavaju jednostavnim odlaskom na godišnji odmor.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

Zagreb: Predstavljanje istraživanja o mentalnom zdravlju "Brini o nutrini" 02:04
Zagreb: Predstavljanje istraživanja o mentalnom zdravlju "Brini o nutrini" | Video: 24sata/pixsell

Na individualnoj razini, burnout ima širok spektar ozbiljnih posljedica. Studije potvrđuju da burnout ne utječe samo na raspoloženje i motivaciju, već je povezan s nizom psiholoških i fizičkih zdravstvenih problema, između ostalog uključuje:

- psihičke simptome poput nesanice, depresivnih simptoma i povećane upotrebe psihotropnih lijekova,

- fizičke probleme poput kronične iscrpljenosti, bolova i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti,

- te smetnje u svakodnevnom funkcioniranju poput smanjene koncentracije i umora.

U svom radu s klijentima često vidim kako se burnout manifestira kao kombinacija tihe iscrpljenosti i rastuće distance prema poslu. Osobe mi opisuju kako dolaze kući "iscijeđene", gube interes za aktivnosti koje su prije voljele i osjećaju se da ih više nije briga za posao - ne zato što ga ne vole, nego zato što su sustavno izložene pritiscima i nedostatku podrške i to tko zna koliko već dugo.

Tired male executive sleeping on desk
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Burnout ima i jasne organizacijske posljedice. Zaposlenici koji su psihički i fizički iscrpljeni rade manje učinkovito, češće izostaju s posla, a veća je vjerojatnost da će razmišljati o napuštanju radnog mjesta ili promjeni karijere. Osim toga, u kompanijama koje ne prepoznaju i ne adresiraju burnout, često se javlja:

- smanjena kvaliteta rada,

- povećani troškovi zbog izostanaka i fluktuacije zaposlenika,

- te lošija timska dinamika i komunikacija.

U praksi sam vidjela kako tvrtke koje sustavno zanemaruju wellbeing najprije gube one zaposlenike koji su najangažiraniji i najkreativniji - jer upravo oni, kad dugo rade bez podrške, prvi "pregore". Suprotno tome, organizacije koje rano prepoznaju znakove iscrpljenosti i ulažu u jasne strukture podrške - coaching, fleksibilne uvjete rada, edukaciju menadžera i sl. zapravo zadržavaju talente i jačaju otpornost tima. Posebnu pozornost ulažu u iskorijenjivanje negativnih pojava kao što su nepravedan tretman, nerealni rokovi te nejasne uloge i odgovornosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
STVARAJU KONTINUITET! Mikro-rutine nam stvarno mogu pomoći u mentalnoj higijeni
Mikro-rutine nam stvarno mogu pomoći u mentalnoj higijeni

Zašto se burnout događa?

Burnout se ne događa zato što ljudi "nisu dovoljno čvrsti" ili "nemaju volje". On je posljedica dugotrajnog sukoba između zahtjeva posla i resursa koje organizacija ili pojedinac ima na raspolaganju. Faktori poput preopterećenosti, očekivanja stalne dostupnosti, nedostatka kontrole nad radnim zadacima, loše komunikacije i neravnoteže privatnog i poslovnog života povećavaju rizik od sagorijevanja.

Burnout nije trend, niti individualna slabost, on se pojavljuje tamo gdje se sustavi rada ne usklađuju s prirodnim ljudskim potrebama. Zato je važno da organizacije razvijaju preventivne pristupe, uključujući edukacije o brizi za mentalno zdravlje i programe podrške zaposlenicima. U konačnici, briga o wellbeingu nije luksuz - ona je temelj održivog poslovanja.

PRIPRAZITE NA TO! Je li riječ o zimskom umoru: Evo kako razlikovati običnu tromost od sezonske depresije
Je li riječ o zimskom umoru: Evo kako razlikovati običnu tromost od sezonske depresije

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Bik će se uplesti u ljubavni trokut, Ribe hvata psihički umor...
od 18. do 24. siječnja

Veliki tjedni horoskop: Bik će se uplesti u ljubavni trokut, Ribe hvata psihički umor...

Zvijezde nam na početku godine donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
Ovo je najgori mjesec u 2026. godini za svaki znak Zodijaka
PAZITE SE

Ovo je najgori mjesec u 2026. godini za svaki znak Zodijaka

Nakon pregleda godišnjeg horoskopa za svaki znak, otkrijte kada bi mogli imati najviše nesreće. To ne znači da treba živjeti u strahu, već ukazuje na moguće izazove. S ovom spoznajom unaprijed, 2026. može proteći glatko bez previše prepreka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026