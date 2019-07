Jeste li i vi toksični roditelj? 11 karakterističnih ponašanja

Tehnike toksičnog roditeljstva mogu se ušuljati u vašu svakodnevnu komunikaciju s djecom, bez obzira na to koliko ste dobronamjerni. Evo kako ćete uočiti svoje loše roditeljske tehnike i prekinuti ciklus prije nego što šteta postane trajna.

1. Govorite svojoj djeci umjesto da pričate s njima

Foto: Dreamstime

Razgovor s djecom zna biti problematičan, pogotovo kad počnu sazrijevati i imati svoje mišljenje. Doktorica Barbara Greenberg, klinički psiholog, smatra da je najbitnije roditeljima otkriti pravi način za komunikaciju s njihovom djecom.

- Poznato je da toksični roditelji ne slušaju svoju djecu, već im govore kako, zašto... Ako roditelj prepozna takvo ponašanje kod sebe trebao bi uložiti trud kako bi taj obrazac maknuo iz komunikacije i više vremena provoditi tiho slušajući svoju djecu. Ako djeca vide da ih se sluša, više će dijeliti sa svojim roditeljima - objasnila je doktorica Greenberg.

2. Gubite se u negativnim mislima

Roditelji se znaju izgubiti u svojim mislima, a kod toksičnih roditelja to ponašanje može dovesti do negativnog ponašanja kod njihove djece. Dr. Jeffrey Bernstein, međunarodno priznati stručnjak za dječju psihologiju i autor knjige '10 dana do poslušnijeg djeteta', kaže da su misli roditelja često u korijenu negativnog ponašanja djece.

- Nijedno dijete nije savršeno, ali roditelji često ne shvaćaju koliko njihove vlastite misli, a ne ponašanje njihove djece, pridonose njihovim lošim emocijama - objašnjava.

Roditelji koji uđu zatvoreni krug negativnog razmišljanja trebali bi napraviti korak unatrag i preformulirati svoje negativne misli u pozitivnije. Na primjer, preformulirajući misao 'Danas se ponaša kao pravo derište' u 'Danas mu je teško, pitam se što se događa' može imati veliki utjecaj na njihovu interakciju s djetetom.

3. Ne rješavate svoje frustracije

Frustracije su dio svakodnevice svakog roditelja, a prepoznavanje tog okidača može dugoročno poboljšati odnos s djetetom i svima olakšati život.

- Kad roditelj nauči prepoznati i upravljati svojim frustracijama, može se jako iznenaditi koliko to može imati utjecaja na ponašanje djeteta, konkretnije u koliko kratko vremena se dječje ponašanje može poboljšati - izjavio je doktor Bernstein za Reader's Digest.

4. Kritizirate njihove prijatelje

Svako dijete će doma dovesti prijatelja ili dva koji roditeljima i neće baš 'sjesti'. Izražavanje kritika o prijateljima vašeg djeteta samo će dovesti do otrovnog ishoda, kaže dr. Greenberg.

- Otrovni roditelji kritiziraju prijatelje svojeg djeteta. Ako kritizirate njihove prijatelje, kritizirate svoju djecu. Barem je to ono što oni percipiraju iz takvog ponašanja. Umjesto toga, saznajte zašto su njihovi prijatelji njima posebni - preporučuje ona.

5. 'Označavate' svoje dijete

Otrovni roditelji miješaju loše ponašanje djeteta s negativnim identitetom i ne razlikuju razlike dječje loše izbore i loše ponašanje.

- Ako razmislite o tome, roditelji su na dužnosti 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Nedostatak vremena da roditelji uhvate dah i razmisle o svemu što su proživjeli može ih ponekad dovesti do toga da gledaju jako površno na svoju djecu davajući im oznake. Kao posljedica toga, toksične oznake kao što su: lijen, problematičan, sebičan i bezobziran mogu rezultirati time da roditelji utječu na svoju djecu tako da se osjećaju kao da ne mogu izaći iz začaranog kruga negativnog identiteta - izjavila je doktorica.

- Označena djeca obično su ispunjena frustracijom, povrijeđenošću, ljutnjom, pa i bijesom. Oni će biti demotivirani za stvaranje pozitivnih promjena. Mnogi odrasli se žale kako su i sami bili označeni kao djeca negativnim oznakama. Otrovne oznake ostavljaju otrovnu prtljagu - dodaje.

6. Uspoređujete svoje dijete s drugom djecom

Jedno od najgorih ponašanja otrovnog roditelja je uspoređivanje djeteta s braćom i sestrama ili prijateljima u nadi da će dijete tako shvatiti kako se treba ponašati i prilagoditi svoje ponašanje njihovom.

- Umjesto toga, trebate njegovati individualnost svakog djeteta jer usporedbe oštećuju samopoštovanje i ne služe kao motivacija - kaže doktorica Greenberg.

7. Vaše rečenice često započinju s 'Ti uvijek...'

Korištenje izraza kao što su 'Ti uvijek...' ili 'Nikada...' onemogućava djetetu da promijeni svoje ponašanje. Umjesto globaliziranja njegovog ponašanja za koje roditelj želi da se promijeni treba pronaći način s djetetom treba razgovarati i zajedno pronaći način da dijete napreduje i raste.

8. Kritizirate sami sebe pred njima

Jedna od najprepoznatljivijih karakteristika toksičnih roditelja je usmjeravanje i opterećivanje samih sebe površnim stvarima poput izgleda ili težine.

- Djeca se ugledaju u svoje roditelje i u njima traže primjer za sve u životu, uključujući i samopoštovanje. Omalovažavanje samog sebe pred djetetom je tipično toksično roditeljsko ponašanje. Djeca kopiraju ponašanje svojih roditelja, stoga oni koji sami sebi govore da su glupi, debeli ili nesposobni, ne daju dobar primjer svojoj djeci. S vremenom će djeca prihvatiti taj obrazac ponašanja i sami ga početi primjenjivati - objasnila je.

9. Pokušavate im biti prijatelj

Djeca trebaju roditelje da im budu roditelji - a kad roditelji pokušaju izbjegavati roditeljstvo i umjesto toga se prema svojoj djeci ponašaju prijateljski, rezultati su katastrofalni. Za toksične roditelje to može uključivati odijevanje u stilu svojeg djeteta, družiti se s njihovim prijateljima (u neprikladnoj količini), pa čak i otkriti previše osobnih informacija svojem djetetu u premladoj dobi. Takav odnos stvara nezdravu dinamiku u kojoj se dijete osjeća krivim za prerastanje roditelja (nešto što je prirodno i zdravo), a roditelj odbija pronaći društvo unutar vlastite dobne skupine.

Uloge roditelja i djeteta moraju biti jasno određene i odvojene kako bi se dijete osjećalo ugodno i postalo mentalno zdrava odrasla osoba.

10. Ne dopuštate im biti neovisni

Svi roditelji znaju da gledanje djece dok odrastaju može biti tužan, ali lijep proces pun ponosa i žudnje za prošlošću. Za toksične roditelje, međutim, taj proces postaje ispunjen preosjetljivom skrbi koja zaustavlja prirodni razvoj djeteta. U određenoj dobi djeca trebaju naučiti brinuti o sebi.

- Raditi sve za svoju djecu zapravo je otrovno ponašanje roditelja. Tako im dajete do znanja da ne mislite da su kompetentni i sprječavate ih da razviju vještine - objašnjava doktor Greenberg.

Kako djeca rastu treba im davati zadatke u skladu s njihovim godinama, kao što je pranje posuđa, hranjenje kućnog ljubimca ili čišćenje svoje sobe.

11. Ponašanje svojeg djeteta shvaćate osobno

Nije lako čuti kritiku od svojeg djeteta ili bilo što što ne iskazuje samo ljubav i zahvalnost za to što se brinete za njih od rođenja. Ali, pogotovo tijekom tinejdžerskih godina, djeca svašta znaju reći roditeljima, pa čak i bezobrazne i uvredljive riječi. Poanta je to ne shvatiti osobno jer to je isto dio odrastanja. Otrovni roditelji ovakvo loše ponašanje uzimaju osobno te se znaju i sami nezrelo i loše postaviti prema svojoj djeci te se ljute, zamjeraju im svašta, prebacuju krivnju na njih ili čak ne razgovaraju s njima.

Ako ponašanje svog djeteta shvaćate osobno, a zatim reagirate iracionalno, razmislite o razgovoru s terapeutom kako biste istražili vlastite osjećaje koji pokreću takav odgovor.