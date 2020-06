- Taj zadnji dodatak je sporan jer mnogi isti\u010du kako ananas sadr\u017ei prirodni kvasac i trebalo bi ostaviti ga da djeluje samostalno, no zaklju\u010dio sam kako mu treba pripomo\u0107i prstohvatom kupovne robe kako bi dobri kvasac pobijedio zlo\u010desti koji pivu daje \u010dudan okus ili od kojeg se \u010dak mo\u017eete razboljeti - kazao je on isti\u010du\u0107i kako mnogi tvrde da je za postizanje prirodnog okusa najbolji prirodni kvasac, a mje\u0161avina se naknadno mo\u017ee pasterizirati.

U skladu s uputama, mnogi su proizvo\u0111a\u010di \u010dak iz trgovina povukli svoje proizvode koji bi mogli pomo\u0107i u ku\u0107noj pripremi alkoholnih pi\u0107a. Dall je zaklju\u010dio kako njegov projekt nije u sukobu s\u00a0propisima, te je zatvorio tri kuta\u00a0posude plasti\u010dnim poklopcem, a \u010detvrti je ostavio labavo pri\u010dvr\u0161\u0107en kako bi zrak nesmetano cirkulirao, a poklopac sprije\u010dio nakupljanje mu\u0161ica. Potom je posudu spremio u ve\u0107i spremnik za hla\u0111enje te sve stavio u hladnu kupaonicu kako bi temperatura bila oko stabilnih 18 stupnjeva Celzijevih tijekom fermentacije.

- Nakon tri dana sam procijedio mje\u0161avinu u vr\u010d, a odatle sam je prelio u plasti\u010dne boce. Iako je staklo naizgled bolja opcija, svakako ga treba izbjegavati. Osobno nisam imao pojma koliko CO2 moja mje\u0161avina mo\u017ee proizvesti i bi li zbog toga boce mogle eksplodirati - navodi Dall.

Boce je potom ponovo spremio u kupaonicu na daljnju fermentaciju. Savjetovao je da, ukoliko vam se boce \u010dine previ\u0161e tvrdima, zna\u010di da se oslobodilo previ\u0161e CO2 pa je po\u017eeljno malo odvrnuti \u010dep i ispustiti vi\u0161ak plina. Boce je jo\u0161 tri dana dr\u017eao na sobnoj temperaturi, a potom ih je premjestio u hladnjak posljednjih 48 sati budu\u0107i da \u0107e teku\u0107ina lak\u0161e apsorbirati CO2 na hladnijim temperaturama.





- Ako vam je ku\u0107ni bar presu\u0161io, ovaj korak mnogi su spremni presko\u010diti, no nikako to ne treba u\u010diniti jer upravo on \u010dini razliku izme\u0111u jedva pitke teku\u0107ine i slasnog piva od ananasa. Kad sam otvorio prvu bocu, bio sam odu\u0161evljen rezultatima. Dojam je bio da je rije\u010d o prili\u010dno suhom i sofisticiranom pi\u0107u na razini izme\u0111u pjenu\u0161avog vina i cidera. Da moram poga\u0111ati, rekao da bih da je bilo oko \u010detiri posto alkohola - pohvalio se Dall isti\u010du\u0107i kako poznaje mnoge koji nisu bili uspje\u0161ni kao on.

Njegova kolegica se po\u017ealila kako je njezin problem u tome \u0161to je pivo ispalo previ\u0161e slatko jer nije fermentirao sav \u0161e\u0107er, a mogu\u0107i razlog je u tome \u0161to je teku\u0107ina bila na previ\u0161e toplom pa je kvasac nestao. Na pitanje mo\u017ee li se netko otrovati ako pogre\u0161no priprema pi\u0107e, ve\u0107ina odmahuje rukom, no isti\u010du va\u017enost \u010disto\u0107e namirnica i opreme koja se koristi. Bakterije su puno opasnije od pi\u0107a.