Saznajte koje pivo ide uz pljeskavicu, a koje uz riblji filet

Današnje tržište nudi razne vrste piva – od pitkih lagera, bezalkoholnih varijanti pa sve do jačih crnih piva s visokim alkoholnim udjelom i karameliziranim ječmenim sladom. Uz to se pojavljuju i nove kombinacije s voćnim okusima, a budući da je sezona roštilja u jeku, odlučili smo istražiti koji to pivski okusi najbolje komplementiraju nama omiljene specijalitete s grilla.

Tisuću i jedna vrsta

Osim navedenih vrsta, u zadnjih desetak godina, mnoge pivovare proizvode i radlere, pića koja su mješavina lager piva i gaziranog bezalkoholnog pića. U engleskom govornom području za njih je ustaljen naziv shandy, a klasičan primjer je pivo obogaćeno sokom od limuna.

Danas su zaljubljenicima u pivo dostupne razne vrste tog bogovskog nektara i odluka ponekad nije nimalo laka. Odabir piva ovisi o našem osobnom ukusu, no kad ga pijemo uz obrok, važno je odabrati vrstu koja dobro pristaje uz određeno jelo.

Pivo često pijemo uz mesna jela, no to ne treba biti pravilo, pa tako i vegetarijanci mogu uživati u povrću sa žara uz čašu piva, koje služi kao dopuna bogatstvu okusa raznog sezonskog povrća.

Kako biste znali odabrati koje pivo pristaje uz koju vrstu jela, posebice kad svi chillamo uz roštilj, donosimo vam nekoliko savjeta uglednog pivara i brewing majstora.

Foto: Shutterstock

Savršen spoj piva i hrane

Prema preporukama majstora pivara Nikše Mikulića iz HEINEKEN Hrvatska, uz sva mesna jela preporučuje se piti lagere ili crna piva koja, na primjer, Karlovačko ima u svojoj ponudi.

Ćevapčićima, pljeskavicama i piletini s roštilja dobro pristaju lageri, čija je aroma nježna i koji sadrže manji udio alkohola te ih obično konzumiramo u društvu obitelji i prijatelja, kad smo među svojima.

Naravno, burgeri su na repertoaru svakog ozbiljnoga grill majstora. Ovisno o umaku, preporučuje se pitko pivo, a savršeno pristaje Karlovačko Odležano, filtrirano svijetlo pivo s duljim odležavanjem. Riječ je o ukusnom i kvalitetnom pivu spravljenom od čak dvije vrste slada i tri vrste hmelja, što mu daje puniji okus.

Ovo pivo bogate pjene i karakteristične zlatnožute boje rado piju i muškarci i žene, a savršeno pristaje i najizbirljivijim nepcima. U njemu također mogu uživati ljubitelji kobasica i mekanih telećih odrezaka s roštilja.

Foto: Shutterstock

Crna piva zahvaljujući svom bogatom, karamelnom okusu, imaju intenzivniju aromu pa savršeno pristaju uz meso poput vratine ili svinjetine, a i neka kvalitetna panceta dobro bi se uklopila.

S druge strane, kad je riječ o ribi ili povrću, majstor pivar preporučuje Karlovačko radler jer je blago i skladno pristaje okusima ribe sa žara ili dimljenom okusu povrća s grilla. Ono predstavlja idealno osvježenje za dnevna druženja, osobito ljeti uz dobro društvo i još bolji roštilj.

Uz spomenuta jela pravilo je - što blaže pivo, to bolje pa tako oni koji voze mogu odabrati bezalkoholnu verziju. Vodeći se savjetima iskusnog pivara, poigrajte se bogatim izborom ovog drevnog blago fermentiranog pića. Dobar tek i uzdravlje!

