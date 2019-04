Jeste li samo osjetljivi ili ste možda 'HSP osoba'? Provjerite

Razmišljate li još o svim onim groznim stvarima koje vam je svekrva rekla prije par godina? Govore li vam često da ne trebate sve tako 'uzimati k srcu'? Ne mora biti da nešto s vama nije u redu - možda ste samo HSP (Highly Sensitive Person), jako osjetljiva osoba.

HSP ili hiperosjetljiva osoba je, ukratko, osoba koja sve proživljava dublje, a često i duže nego drugi. Možda ste i osjetljiviji na podražaje iz okoline pa vam smetaju velike gužve, buka, pa čak i pre jarka, fluorescentna svijetla i nagle promjene vremena.

Prema psihoterapeutkinji, duhovnoj iscjeliteljici i autorici knjige 'Handbook for Highly Sensitive People' (Priručnik za hipersenzibilne osobe) Mel Collins, od pet ljudi jedna osoba spada u ovu skupinu. Prije nego će završiti za psihoterapeutkinju Collins je radila kao upraviteljica zatvora. Kaže da se u to vrijeme 'svakodnevno borila s prevelikim intenzitetom svojih osjećaja'.

Foto: Dreamstime

Radijski je voditelj Jeremy Vine lani na postaji Radio 2 ugostio Collins koja je, kako on kaže, donijela neviđenu slušanost. A Vine je rekao da se i on smatra HSP ličnosti i da je, prema riječima Collins, jedini radijski DJ koji se konstantno žali da su slušalice namještene na preglasno, i koji plaće kad se osoba javi u emisiju i kaže da nikad u životu nije imala pravog prijatelja.

- Mnogo je takvih kao što je on, ljudi koje se poput djece naziva sramežljivima i preosjetljivima - kaže Collins.

O konceptu 'urođene osjetljivosti' prvi je pričao začetnik analitičke psihologije,švicarski psiholog i psihijatar Carl Gustav Jung. U novije je vrijeme američka psihologica dr Elaine Aron zaključila da je pretjerana osjetljivost urođena karakterna crta a ne mana - kod takvih se ljudi jače aktiviraju dijelovi mozga koji su uključeni i kod povećane svijesti o stvarima i kod osjećaja empatije.

No, kako kaže Collins, takvi se ljudi često na kraju osjećaju osamljeno i izolirano, a ključ uspješnog življenja s tom crtom je u otkrivanju svakog takvog pojedinca zašto reagira na određeni način, te da svoju hiperosjetljivost vidi kao dar a ne manu.

Foto: Dreamstime

Zašto ne mogu jednostavno ojačati?

Mnogi ljudi s godinama postaju osjetljiviji, no to nije isto što i biti HSP osoba, što znači imati psihološki definiranu osobinu ličnosti s 'osjetljivijim senzornim procesom'.

- Ako HSP osoba u obitelji ima neku odraslu osobu koja baš i ne cijeni osjećajnost, vjerojatno će joj se ukorijeniti mišljenje da 'nije dovoljno dobra/dobar'. Zato se nemojte uspoređivati s drugim ljudima koji nemaju ovu crtu već slavite sebe i svoju posebnost. Jedan način je da svaki dan započnete s afirmacijskom izjavom poput 'Poseban sam' ili 'Svoju osjećajnost prihvaćam kao dar'.

Popravite svoje jednostrane odnose

Mnogo ljudi s ovom osobnošću ima u prošlosti cijeli niz propalih ljubavnih veza, bilo zato što partner nije shvaćao njihovu osobnost, ili su se same povukle kad bi ih preplavili osjećaji zbog raznih podražaja. Neki i prikrivaju kakvi su jer se pribojavaju osude zbog svoje prevelike osjećajnosti. Kao rezultat svega toga, često završe u vezi s nekim s kim ne osjećaju pravu povezanost, ili pak s narcisoidnim i ovisničkim ličnostima.

- Osvijestite si kakvi su vam odnosi s drugima. Jeste li, na primjer, vi ti koji sve organiziraju dok ovaj drugi sjedi i čeka? Postoji li ikakva ravnoteža u onome što dajete i primate? Ako ne, uvedite je i postavite drugačija pravila.

Foto: Photographee.eu

Maknite se od 'prijatelja u potrebi'

Zbog svoje empatije osobe s HSP-om često privlače ljude koji nešto trebaju te se s njima druže samo zato što se onda bolje osjećaju sami sa sobom. A to može iscrpiti.

Promislite brinete li stalno zbog ljudi s kojima se družite, a kasnije se osjećate prazno? Ako je tako, prijatelji su vam se emotivno 'zakačili za vas'.

- Predočite si sve za koje mislite da su se možda zakačili za vas na ovaj način. Zamislite na koje vas načine iscrpljuju, a onda samo zamislite kako ih od sebe udaljavate.

Slušajte svoje tijelo

Ako ne slušaju svoja tijela, hipersenzibilne osobe lako mogu 'pregorjeti', vjerojatno jer im se luči više kortizola ili hormona stresa. To može rezultirati nesanicom, anksioznošću, čak i depresijom i letargijom.

- Iskušajte takozvanu ATC metodu (Avoid, Control or Escape), izbjegavajte, kontrolirajte ili pobjegnite. Kako kaže Collins, riječ je o jednostavnoj metodi koju je ona preuzela iz zatvora u kojem je radila. Dobro ju je primijeniti kada znate da će situacija u kojoj ste postati pre stimulativna za vas.

Foto: Dreamstime

Ako situaciju ne možete izbjeći, a osjećate da vam je previše, na kratko izađite iz prostorije ili stana. A ako ni to nije dovoljno, dopustite si da ponekad i bijeg iz raznih situacija (od zabave do posla).

Već imate savršen posao

Mnoge osobe s ovom karakternom crtom osjećaju potrebu da promijene posao jer misle da, ako se sada ne osjećaju ispunjeno, trebaju tražiti nešto drugo što će raditi, a što će im pružiti taj osjećaj. No često nisu svjesni da neispunjenost ne dolazi od posla.

- Napravite popis svih poslova koje ste radili do danas. Napišite koje ste vještine na njima stekli i zapitajte se što ste od kojeg posla dobili.

Sprijateljite se s unutarnjim glasom

Jeste li svjesni unutarnjeg glasa koji vas često kritizira? Ego ima više ličnosti, a unutarnja kritika je često najglasnija kod preosjetljivih osoba. Neki ga ignoriraju dok ga drugi pokušavaju potisnuti, no glas se samo privremeno stiša.

- Najefikasnije je da se pokušate sprijateljiti s tim glasom kritike. Predočite si ga i dajte mu ime. Čiji glas zapravo čujete? Na primjer, je li vas nekad učiteljica u školi nazvala glupima? Ovako ćete shvatiti odakle ta kritika dolazi. No nemojte uvijek vjerovati tom glasu, izvažite i to što govori i dajte protuargumente tipa 'Kako te uspjeli to i to ako ste stvarno glupi?'

Foto: Photographer: B-D-S

Oprostite drugima zbog zamjerki

Za hipersenzibilne osobe praštanje može biti izazov zbog 'težine' tog emotivnog procesa, boli, laži i izdaje.

- Da bismo zaista oprostili, trebamo si dopustiti da osjetimo sve emocije koje postoje. Promislite kad ste ih već osjetili. Na primjer, ako vas je prijatelj iznevjerio u zadnji tren, možda postoji neka starija uspomena koja vam je bolna i zbog koje na njegovu izdaju gledate puni ljutnje. A pogledajte i širu sliku i promislite biste li trebali uspostaviti čvršće granice prema onima koji vas loše tretiraju?

Ne, niste hipohondar

Senzibilni ljudi su jako osjetljivi i na fizičku bol, a mogu biti i osjetljivi na poremećaje poput kroničnog umora ili nesanice. Mnogi pate i od alergija, netolerancija na hranu te probavnih smetnji.

- Odite provjeriti sve što vas muči da isključite bolesti i poremećaje. Redovito vježbajte ili se relaksirajte u kadi. Vitamin B i magnezij će vam isto pomoći da se opustite, a nipošto na svoju osjetljivost nemojte gledati kao na manu.

Provjerite jeste li preosjetljivi. Riješite kviz, stavite kvačicu kraj točnog odgovora

1. Često vam govore da biste trebali biti manje osjetljivi i da morate ojačati?

2. Sve osjećate snažnije nego drugi?

3. Ne osjećate se ugodno kad je kraj vas velika grupa ljudi?

4. Osjetljivi ste na zvuk, gužve i/ili tuđu negativnost? Često želite pobjeći u takvim situacijama?

5. Intuitivni ste i možete osjetiti da nešto nije u redu i kad drugi to ne znaju?

6. Puno pažnje posvećujete detaljima, perfekcionist ste?

7. Skoro uvijek možete vidjeti i širu sliku stvari?

8. Ignorirate kad vam tijelo poručuje da mu je previše 1 - 5 i 8 i 9. pa se na kraju osjećate iscrpljeno kao da ste pregorjeli?

9. Na vas utječe raspoloženje drugih, istroši vas, dok drugi priznaju da se uz vas osjećaju bolje?

10. Ponekad osjećate duboku bol i zatvarate se kad vas kritiziraju, sude, varaju ili vam lažu. Čak možda osjećate da nikad nećete prijeći preko toga

11. Iskusili ste disocijaciju (udaljavanje od vlastitog tijela) kad vam je teško i stalno sanjarite?

- Ako ste potvrdno odgovorili na sedam od 11 vrlo je vjerojatno da ste hipersenzibilni. Nešto manje od sedam potvrdnih, pogotovo ako su te tvrdnje za vas itekako istinite, može značiti da o sebi mislite da ste hipersenzibilni (pogotovo ako su vam točne tvrdnje od 1 do 5, 8 i 9.

