Jeste li se jutros rastegnuli? Evo što se sve tada događa u tijelu

Naučite kako dobro istegnuti cijelo tijelo u samo 20 minuta pa to ponavljajte svaki dan. Kod ljudi koji se ne istežu redovito fascija se na neki način lijepi za mišiće poput gipsa

<p>- Da bismo bolje shvatili zašto istezanje treba postati dio svakodnevne rutine, najprije trebamo razumjeti što sve to zapravo čini našem tijelu. Mnogi ljudi vjeruju da se istezanjem izdužuju mišići, ali to je mit. Zapravo se pokreće i izdužuje vezivno tkivo koje okružuje mišiće, omogućujući slobodnije kretanje i njima, ali i zglobovima - objasnila je fizikalna terapeutkinja i učiteljica joge <strong>Lara Heimann</strong>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Odlična vježba za parove:</p><p>- Fascijalni pokrov je vezivno tkivo koje je protkano oko svega u našem tijelu, uključujući i mišiće. Svaka mišićna skupina ima pojedinačne mišićne stanice i postoji fascija koja ih pokriva, a zatim su svi ti mišići zajedno prekriveni sa još više fascija - pojasnila je.</p><p>Kod ljudi koji se ne istežu redovito ta fascija se na neki način lijepi za mišiće poput gipsa i sprječava njihovu normalnu funkciju u punom kapacitetu. Istezanje i joga čine tu fasciju podatnijom, pokretnijom i elastičnijom. </p><p>- Moramo zagrijati vezivno tkivo pokretima i nekim produljenim istezanjem da bi došlo do promjene - kaže ona.</p><p>Svatko bi se trebao istezati i to svaki dan, bez iznimke, posebno ljudi koji iznova rade jednake pokrete tijekom dana - to se uravnotežuje dobrim istezanjem.</p><p>Pogledajte kako dobro istegnuti cijelo tijelo u 20 minuta:</p><p>Istezanje nam omogućuje nesmetano kretanje bez ograničenja i osjećaja zatezanja u tijelu.</p><p>- U suprotnom, kada se ne istežemo, zglobovi se ne kreću u svojem punom opsegu pokreta, a to na kraju može dovesti do ozljede. Zategnutost u bilo kojem dijelu tijela može izazvati efekt mreškanja koji dovodi do ozljeda koje čak ne moraju biti blizu te nepokretne fascije - kaže ova terapeutkinja.</p><p>Na primjer, trkač ili biciklist sa zategnutim fleksorom kuka može doživjeti ozljedu koljena. S druge strane, trkači i biciklisti koji znaju da imaju predispozicije za zategnute bokove pa ih redovito rastežu, neće se ozlijediti tako lako.</p><p>Heimann ističe da je za zdravu fasciju potrebno pokretati tijelo na najrazličitije načine jer joj se tako osigurava fleksibilnost koja podržava svaki naš pokret. Istezanje je zapravo priprema našeg tijela da se kreće na načine koje volimo, prenosi <a href="https://www.wellandgood.com/best-running-shoes-essay/" target="_blank">wellandgood.com</a>.</p>