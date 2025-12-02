Jeste li super-prepoznavatelj? Riješite kratki test i saznajte

Super-prepoznavatelji čine malu skupinu ljudi s rijetkom genetskom osobinom koja im omogućuje iznimno uspješno prepoznavanje lica u stvarnim situacijama. Znanstvenici su sada razvili test koji svatko može isprobati i provjeriti posjeduje li iste sposobnosti.

Foto: 123RF

Test u nastavku skraćena je verzija testa koji su razvili istraživači sa Sveučilišta Greenwich. Potrebno je pažljivo promatrati prikazana lica pet sekundi, a zatim među ponuđenima prepoznati istu osobu. Ostvarite li svih pet točnih odgovora, to može biti znak iznadprosječne sposobnosti prepoznavanja.

Što su super-prepoznavatelji?

Super-prepoznavatelji imaju sposobnost prepoznavanja lica znatno iznad prosjeka. Mogu identificirati osobu čak i s mutne snimke nadzorne kamere ili prepoznati odraslu osobu na temelju fotografije iz djetinjstva.

Ove su vještine razlog zbog kojeg je londonska policija (Met Police) angažirala oko 140 super-prepoznavatelja, koji su odigrali važnu ulogu u identifikaciji osumnjičenika nakon nereda u Londonu 2011. godine u okviru operacije “Withern”.

Posebno su korisni i u otkrivanju lažnih i manipuliranih slika, poput krivotvorenih iskaznica, digitalno obrađenih fotografija ili AI-generiranih deepfake prikaza. Nedavno istraživanje pokazalo je da super-prepoznavatelji mogu otkriti AI-generirana lica u 64% slučajeva, i to nakon samo pet minuta treninga.

Znanstvenici smatraju da se sposobnost super prepoznavanja ne može naučiti, potrebno je roditi se s tom predispozicijom.

Okolinski čimbenici, poput izloženosti različitim licima, ipak mogu utjecati na rezultate: ljudi iz većih gradova obično su uspješniji u prepoznavanju nego oni iz manjih sredina. No istraživanja sugeriraju da je ključni čimbenik genetika.

Foto: 123RF

Profesor psihologije Josh Davis, vodeći stručnjak za super-prepoznavatelje i voditelj projekta Super Recognisers na Sveučilištu Greenwich, pojašnjava: “Znamo da prepoznavanje lica ima genetsku komponentu iz ‘twin studija’, jer jednojajčani blizanci postižu gotovo identične rezultate.”

Još nije potpuno jasno što točno razlikuje super-prepoznavatelje od ostalih, jer ne postoje dokazi o posebnoj strukturi mozga. No istraživanja pokazuju da njihovi mozgovi reagiraju izrazito brzo: bilježi se snažan porast moždane aktivnosti već 100 milisekundi nakon što ugledaju lice, prije nego što većina ljudi uopće počne prepoznavati cjelinu crta.

- Čini se da viša razina aktivnosti kod super-prepoznavatelja omogućuje učinkovitije povezivanje pojedinih crta u prepoznatljivu cjelinu - kaže profesor Davis.

Foto: Dreamstime

Kako znati jeste li super-prepoznavatelj?

Super-prepoznavatelji često primjećuju da lakše nego drugi uočavaju glumce u različitim filmovima i serijama, čak i kada se pojavljuju u potpuno drugačijoj ulozi ili uz snažnu šminku. Drugi čest znak je iznimno uspješno prepoznavanje ljudi koje niste vidjeli godinama.

Louise Bruder, certificirana super-prepoznavateljica i stručnjakinja za provjeru identiteta u tvrtki Yoti, kaže da je još kao tinejdžerica shvatila da ima iznimnu memoriju za lica. Često bi prepoznala ljude koje je jedva jednom srela, i to u situacijama kada se drugi nje uopće nisu sjećali.

Dok je radila u lokalnom pubu, njezina sposobnost pokazala se ključnom u otkrivanju maloljetnika s lažnim iskaznicama.

- Pregledala sam njihove dokumente i odmah uočila nepravilnosti, od potpuno lažne iskaznice do sličnosti s bratom koji se predstavljao tuđim imenom - prisjetila se.

Tek kada je položila online test Sveučilišta Greenwich i briljirala na naprednijim verzijama, shvatila je da njezine sposobnosti nadilaze prosjek, što ju je naposljetku dovelo do profesionalne karijere u ovom području.

Test kojime ćete otkriti jeste li super-prepoznavatelj ili ne, dostupan je na službenoj stranici Super Recognisers. (Nakon što kliknete na link morate otići na dno stranice te klinuti na pop-up prozor koji vas vodi na test za super-prepoznavatelje, te tada samo pratite upute na ekranu)

Kako otkriti lažnu sliku – savjeti super-prepoznavatelja

Jedan od važnih zadataka profesionalnih super-prepoznavatelja jest prepoznavanje potencijalno lažnih fotografija u dokumentima. Iako alati za generiranje slika postaju sve sofisticiraniji, postoje znakovi koji upućuju na AI-fake.

Louise Bruder ističe jednostavno pravilo: “Ako niste sigurni, počnite brojati.” AI-generirane slike često prikazuju pogrešan broj prstiju, zuba ili drugih elemenata. Upozorava i na nelogičnu usklađenost crta lica, ako se neki dio čini nepravilno postavljen u odnosu na ostatak slike, to može biti znak manipulacije.

Na rubovima slike posebno se mogu uočiti nasumična pikselizacija, nepravilno oblikovane uši ili pramenovi kose koji se ne povezuju prirodno s linijom vlasišta, piše Daily Mail.

