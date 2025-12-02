Obavijesti

POSEBAN DAR

Jeste li super-prepoznavatelj? Riješite kratki test i saznajte

Foto: stevanovic igor [**]Bits&Splits

Smatrate li da nikada ne zaboravljate lice ili da bez problema uočite poznanika na ulici, čak i nakon mnogo godina? Ako je tako, možda ste takozvani super-prepoznavatelj

Super-prepoznavatelji čine malu skupinu ljudi s rijetkom genetskom osobinom koja im omogućuje iznimno uspješno prepoznavanje lica u stvarnim situacijama. Znanstvenici su sada razvili test koji svatko može isprobati i provjeriti posjeduje li iste sposobnosti.

Charming blond woman with friends. Friendship huddle happiness. Trust relations and liking. Group of happy cheerful smiling friends offer their hands down to the camera at clear blue sky background.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Test u nastavku skraćena je verzija testa koji su razvili istraživači sa Sveučilišta Greenwich. Potrebno je pažljivo promatrati prikazana lica pet sekundi, a zatim među ponuđenima prepoznati istu osobu. Ostvarite li svih pet točnih odgovora, to može biti znak iznadprosječne sposobnosti prepoznavanja.

Što su super-prepoznavatelji?

Super-prepoznavatelji imaju sposobnost prepoznavanja lica znatno iznad prosjeka. Mogu identificirati osobu čak i s mutne snimke nadzorne kamere ili prepoznati odraslu osobu na temelju fotografije iz djetinjstva.

Ove su vještine razlog zbog kojeg je londonska policija (Met Police) angažirala oko 140 super-prepoznavatelja, koji su odigrali važnu ulogu u identifikaciji osumnjičenika nakon nereda u Londonu 2011. godine u okviru operacije “Withern”.

Posebno su korisni i u otkrivanju lažnih i manipuliranih slika, poput krivotvorenih iskaznica, digitalno obrađenih fotografija ili AI-generiranih deepfake prikaza. Nedavno istraživanje pokazalo je da super-prepoznavatelji mogu otkriti AI-generirana lica u 64% slučajeva, i to nakon samo pet minuta treninga.

Znanstvenici smatraju da se sposobnost super prepoznavanja ne može naučiti, potrebno je roditi se s tom predispozicijom.

Okolinski čimbenici, poput izloženosti različitim licima, ipak mogu utjecati na rezultate: ljudi iz većih gradova obično su uspješniji u prepoznavanju nego oni iz manjih sredina. No istraživanja sugeriraju da je ključni čimbenik genetika.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Profesor psihologije Josh Davis, vodeći stručnjak za super-prepoznavatelje i voditelj projekta Super Recognisers na Sveučilištu Greenwich, pojašnjava: “Znamo da prepoznavanje lica ima genetsku komponentu iz ‘twin studija’, jer jednojajčani blizanci postižu gotovo identične rezultate.”

Još nije potpuno jasno što točno razlikuje super-prepoznavatelje od ostalih, jer ne postoje dokazi o posebnoj strukturi mozga. No istraživanja pokazuju da njihovi mozgovi reagiraju izrazito brzo: bilježi se snažan porast moždane aktivnosti već 100 milisekundi nakon što ugledaju lice, prije nego što većina ljudi uopće počne prepoznavati cjelinu crta.

- Čini se da viša razina aktivnosti kod super-prepoznavatelja omogućuje učinkovitije povezivanje pojedinih crta u prepoznatljivu cjelinu - kaže profesor Davis.

Foto: Dreamstime

Kako znati jeste li super-prepoznavatelj?

Super-prepoznavatelji često primjećuju da lakše nego drugi uočavaju glumce u različitim filmovima i serijama, čak i kada se pojavljuju u potpuno drugačijoj ulozi ili uz snažnu šminku. Drugi čest znak je iznimno uspješno prepoznavanje ljudi koje niste vidjeli godinama.

Louise Bruder, certificirana super-prepoznavateljica i stručnjakinja za provjeru identiteta u tvrtki Yoti, kaže da je još kao tinejdžerica shvatila da ima iznimnu memoriju za lica. Često bi prepoznala ljude koje je jedva jednom srela, i to u situacijama kada se drugi nje uopće nisu sjećali.

Dok je radila u lokalnom pubu, njezina sposobnost pokazala se ključnom u otkrivanju maloljetnika s lažnim iskaznicama.

- Pregledala sam njihove dokumente i odmah uočila nepravilnosti, od potpuno lažne iskaznice do sličnosti s bratom koji se predstavljao tuđim imenom - prisjetila se.

Tek kada je položila online test Sveučilišta Greenwich i briljirala na naprednijim verzijama, shvatila je da njezine sposobnosti nadilaze prosjek, što ju je naposljetku dovelo do profesionalne karijere u ovom području.

Test kojime ćete otkriti jeste li super-prepoznavatelj ili ne, dostupan je na službenoj stranici Super Recognisers. (Nakon što kliknete na link morate otići na dno stranice te klinuti na pop-up prozor koji vas vodi na test za super-prepoznavatelje, te tada samo pratite upute na ekranu)

Kako otkriti lažnu sliku – savjeti super-prepoznavatelja

Jedan od važnih zadataka profesionalnih super-prepoznavatelja jest prepoznavanje potencijalno lažnih fotografija u dokumentima. Iako alati za generiranje slika postaju sve sofisticiraniji, postoje znakovi koji upućuju na AI-fake.

Louise Bruder ističe jednostavno pravilo: “Ako niste sigurni, počnite brojati.” AI-generirane slike često prikazuju pogrešan broj prstiju, zuba ili drugih elemenata. Upozorava i na nelogičnu usklađenost crta lica, ako se neki dio čini nepravilno postavljen u odnosu na ostatak slike, to može biti znak manipulacije.

Na rubovima slike posebno se mogu uočiti nasumična pikselizacija, nepravilno oblikovane uši ili pramenovi kose koji se ne povezuju prirodno s linijom vlasišta, piše Daily Mail.

