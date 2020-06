Jeste li tip A ili B? Postoje dvije vrste osobnosti - kasnite li uvijek ili dolazite na vrijeme?

Ljudi koji kasne su spontaniji, ne zamaraju se stvarima na koje ne mogu utjecati, npr. time što autobus kasni ili netko drugi nije došao na vrijeme. Oni kasne su nestrpljivi i skloni natjecanju

<p>Takvi ljudi znaju imati jedno sjećanje staro možda cijelo desetljeće kada su zaista uspjeli sve napraviti i doći negdje u dogovoreno vrijeme pa misle kako to mogu ponoviti.</p><p>- Ljudi koji stalno kasne često su optimistični i nerealni, a takav način razmišljanja utječe na njihovu percepciju vremena. Oni to ne rade namjerno, već iskreno vjeruju kako će uspjeti obaviti sve što su isplanirali i doći gdje trebaju na vrijeme. Ali, taj plan im se uvijek nekako izjalovi i tako stalno kasne - objašnjava <strong>Diana DeLonzor</strong> u svojoj knjizi 'Never Be Late Again'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Liječenje bojama:</p><p>Dodaje kako takvi ljudi znaju imati memorirani jedno sjećanje staro možda cijelo desetljeće kada su zaista uspjeli sve napraviti i doći negdje u dogovoreno vrijeme pa misle kako to mogu ponoviti.</p><p>Profesor psihologije <strong>Jeff Conte</strong> sa Sveučilišta u San Diegu napravio je istraživanje na tu temu - ispitao je dva tipa osobnosti - tip A (nestrpljivi i skloni natjecanju) i tip B (kreativni i opušteni). Pojedince sklone kašnjenju svrstao je u tip B.</p><p>Zadatak ispitanika iz obje grupe bio je da pokušaju pogoditi koliko vremena je prošlo (a prošla je točno minuta). Ljudi iz grupe A rekli su 58 sekundi, a iz grupe B 77 sekundi. Ovime je dokazao da ljudi koji stalno kasne zaista imaju drugačiju percepciju vremena, odnosno nemaju pravilan osjećaj za prolaznost vremena. </p><h2>Niti se ne ljute kada drugi kasne</h2><p>Također, ovi tipovi ljudi se ne ljute kada drugi kasne, jer ih gledaju kroz širu sliku. Uz to su spontaniji, ne zamaraju se stvarima na koje ne mogu utjecati, npr. time što autobus kasni. Zato oko sebe šire pozitivnu energiju koja je drugima ugodna.</p><p>Oni su u stanju pakirati stvari u torbu pet minuta prije polaska na put, naći smještaj ili let u zadnji čas... Oni su optimistični i ne razmišljaju kako neće uspjeti u tome što su naumili, pa makar to radili u zadnji čas.</p><p>Zbog toga znaju biti uspješniji u životu i imaju šanse dulje živjeti od ljudi koji ne kasne nikada. Ali, imaju i oni svojih mana, kažu istraživači. Kako ne mogu kontrolirati vrijeme, tako često nemaju kontrolu niti nad novcem, nisu ustrajni u npr. završetku dijete koju su započeli. Oni više žive za sadašnjost nego budućnost pa im i štednja za starost nije jača strana, prenosi <a href="https://thetab.com/uk/2017/04/10/people-always-late-more-successful-and-live-longer-science-37209" target="_blank">The Tab</a>.</p>