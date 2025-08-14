Ako još niste imali prilike uživati u seksu na plaži, uz zalazak sunca i šum valova, preporučujem: dekicu pod ruku i pronađite neki zaklonjeni kutak između kamenja i prepustite se užitku
OPASNOSTI, ZAMKE, NEUGODE... PLUS+
Jeste li za seks na plaži? Samo ako govorimo o koktelu, molim
Čitanje članka: 5 min
To iskustvo može biti vrlo poticajno za kvalitetu seksualnog života partnera jer podrazumijeva dozu ekshibicionizma zato što ste na otvorenom, a poseban je gušt to što se nakon vrućeg seksa možete baciti u more radi osvježenja, kaže ginekolog, prof. dr. sc. prim. Ivan Fistonić iz privatne ordinacije Ginekologija Fistonić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku