Jeste li za seks na plaži? Samo ako govorimo o koktelu, molim

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 5 min
Jeste li za seks na plaži? Samo ako govorimo o koktelu, molim
Foto: 123RF

Ako još niste imali prilike uživati u seksu na plaži, uz zalazak sunca i šum valova, preporučujem: dekicu pod ruku i pronađite neki zaklonjeni kutak između kamenja i prepustite se užitku

To iskustvo može biti vrlo poticajno za kvalitetu seksualnog života partnera jer podrazumijeva dozu ekshibicionizma zato što ste na otvorenom, a poseban je gušt to što se nakon vrućeg seksa možete baciti u more radi osvježenja, kaže ginekolog, prof. dr. sc. prim. Ivan Fistonić iz privatne ordinacije Ginekologija Fistonić.

