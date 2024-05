Jeste li znali zašto grudnjaci imaju više redova kukica?

Žene koje redovito nose grudnjake nemaju problema s odgovorom na pitanje - zašto zašto grudnjaci imaju više redova kukica? To pitanje vjerojatno više kopka muškarce, pa da pojasnimo. Nekoliko redova kukica pomaže u slučajevima kad grudnjak postane previše stegnut. To se zna događati prije menstrualnog ciklusa kad ženama grudi nabubre pa im treba više mjesta, a kasnije se vrate na normalnu veličinu. Kod nekih žena je to izraženije nego kod drugih pa je podesivi grudnjak vrlo praktičan. Također, s vremenom se grudnjaci, od nošenja, pranja i sušenja, rastegnu.

Na više redova kukica nadovezuje se i širina trake koja drži košarice. One uže su pogodnije za sitnije žene kojima su grudi manje. Šire su bolji izbor kod punijih žena obdarenih većim grudima jer takav grudnjak se neće toliko urezivati u kožu na leđima.

Ukoliko vam je omiljeni grudnjak postao previše stegnut, a kopčica za proširenje više nema, tad je dobro znati da u trgovinama donjim rubljem postoje posebni nastavci koji rješavaju taj problem.

Mnoge žene često rade ove tri greške kada su grudnjaci u pitanju

Kupuju pogrešnu veličinu

Iako možda mislite da dobro znate koju veličinu grudnjaka nosite, ne zaboravite da se oblik i veličina grudi s godinama mijenja. Najidealnije je isprobati grudnjak prije kupovine i pripaziti na neke stvari.

Grudnjak prave veličine neće vas stiskati, niti će vam grudi 'plivati u njemu', a naramenice neće kliziti s ramena. Želite li da vam grudi izgledaju veće, nabavite pushup model. Takvi modeli imaju dodatni sloj koji grudi čini većima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kopčajte grudnjak ispod lopatica, ne previsoko kao što mnoge žene rade. Potom namjestite naramenice tako da između stane prst, prekratke će se urezivati u kožu, a to izgleda ružno. Sagnite se i provjerite ispadaju li grudi iz košarica jer ne bi smjele. Probajte prstom ispod grudi da li je grudnjak dobro zategnut, da ne bi provirile.

Peru grudnjak prečesto

Perete li grudnjak nakon svakog nošenja moglo bi se dogoditi da brzo izgubi svoju elastičnost, a tada grudi više neće dobro izgledati u njemu. Preporuka je oprati ga nakon tri do četiri nošenja i to u mrežici za pranje rublja.

Suše ga u sušilici

Najidealnije osušiti svježe oprani grudnjak na zraku, ali ne tako da se objesi za jedan kraj - može se rastegnuti. Pravilno ga je na sušenje staviti po sredini. Ako vam se grudnjak rastegne, više neće držati grudi kako treba.

Grudnjaci kroz povijest

Prvi grudnjak zapravo je bio komad tkanine zamotan oko prsa, a koristile su ga žene u Rimskom carstvu koje su željele nekako obuzdati svoje velike grudi. Kako je vrijeme prolazilo, grudnjaci su postajao sve profinjeniji. Pogledajte u videu kako su se mijenjali kroz povijest.