Ovo je 6 najčešćih grešaka koje žene rade kod kupnje grudnjaka

Grandview Research objavio je kako je trgovina grudnjacima industrija od 86 milijardi dolara, a mnoge žene biraju pogrešan grudnjak. Prije kupovine stoga valja imati na umu da postoje pravila kojih se treba pridržavati. Pogrešan grudnjak može prouzročiti bol, osjećaj nelagode, izbočine i neravnine na pogrešnim mjestima. A to svakako želite izbjeći.

1. Ne pazite na veličinu

Jeste li znali da se veličina grudnjaka može promijeniti ako izgubite ili dobijete samo dva kilograma tjelesne težine? Uz normalne oscilacije u težini, starenje, hormonalne promjene i slične tegobe, to znači da biste trebali kupiti novi grudnjak barem jednom na godinu. Ako se ne možete sjetiti kad ste zadnji put provjerili koju veličinu grudnjaka nosite, onda je krajnje vrijeme da to učinite.

Foto: Dreamstime_

Kako biste procijenili točnu veličinu, posjetite trgovinu donjim rubljem u kojem će vam dati najbolji savjet. Imajte na umu također da se veličine grudnjaka razlikuju od proizvođača do proizvođača, pa veličina koju imate tek je okvir i smjernica za kupnju. Svakako prije kupnje i definitivne odluke isprobajte grudnjak koji želite kupiti.

2. Ne radite test skakutanjem

Ovo je korisno i često se preporučuje kada kupujete sportske grudnjake, ali može pomoći i kod kupnje grudnjaka za svakodnevnu upotrebu, pogotovo ako imate veće grudi! Bilo da grudnjak naručujete online ili kupujete u trgovini, važno je pravilno obući ga. To znači nagnuti se prema naprijed kako bi tkivo dojke pravilno palo u košarice, zakopčati grudnjak i uspraviti se, a zatim nekoliko puta skočiti gore-dolje.

Foto: Dreamstime_

Ovo pokazuje imate li u grudnjaku prostora i opuštenih dijelova koji mogu pridonijeti istezanju i opuštenim ligamentima te tkivima dojke, a to će na kraju uzrokovati bol. Ukratko, test služi kako biste ustanovili dobivate li od grudnjaka odgovarajuću podršku.

Studije za zdravlje dojki Sveučilišta u Portsmouthu pokazale su da se čak i vrlo male dojke pomiču gore-dolje po duljini grudnjaka, što znači da nam svima treba odgovarajuća podrška bez obzira na veličinu, piše HelloGiggles.

3. Kupujete grudnjak koji pristaje jedino na najbližim kukicama

Bilo je mnogo rasprava o tome, ali kada kupujete grudnjak, kupite onaj koji pravilno i udobno pristaje samo na najudaljenijim kukicama. Na taj način imate prostora za pomicanje i stezanje jer se grudnjak počne rastezati uz redovno pranje i nošenje.

To znači da se trakica ne bi trebala urezivati u leđa niti bi vas trebala stiskati na način da stvara izbočine. S druge strane, također ne bi trebala biti prelabava.

Foto: Dreamstime_

Trebali biste moći provući samo dva prsta ispod trakice i ne biste grudnjak trebali moći lako povući s tijela. Otprilike 90 posto potpore grudnjaka dolazi od trake, tako da je to doista najvažnija komponenta!

4. Birate pogrešan stil

Iako je veličina bitna, oblik je još važniji! Mnoge žene pri odabiru grudnjaka zaborave obratiti pozornost na oblik grudi. To znači da ako imate jako okrugle, pune grudi, poluoblikovana košarica možda neće biti pravi odabir za vas, jer će grudi napuhati vrh. S druge strane, grudi koje vise trebaju grudnjak koji ima graduirane podstave u donjoj polovici košarice kako biste grudi podigli i učinili da izgledaju okruglije i punije.

5. Naramenice se urezuju

Ako se naramenice urezuju u meso, to nije dobar znak. Osim što izgleda ružno, ujedno je i bolno. Mnoge žene pogrešno misle da je to normalna pojava i nešto što jednostavno moraju prihvatiti. No istina je da se ovo ne bi smjelo događati bez obzira na veličinu grudi. To znači da vam grudnjak ne pristaje. Možete također potražiti grudnjake sa širim i podstavljenim naramenicama te ih pravilno odjenite.

Foto: Dreamstime_

6. Ne perete grudnjak

Mnoge žene nose omiljeni grudnjak svakodnevno, a peru ga jedva jedanput na tjedan. Možda misle da će time poštedjeti omiljeni komad rublja i da će im dulje trajati, no to nije točno. Prljavština, ulja i znoj s kože uništit će elastičnost grudnjaka i materijala.

Idealno bi bilo prati grudnjak između svakog nošenja, osobito ako imate masnu kožu ili ste skloni znojenju. Ako imate omiljeni grudnjak, kupite dva ili tri ista primjerka kako biste ih mogli mijenjati bez potrebe da odlažete pranje. Evo kako ga pravilno oprati. Zakopčajte grudnjak, a zatim ga stavite u mrežastu vrećicu za odjeću s patentnim zatvaračem i operite u nježnom ciklusu, koristeći blagi deterdžent. Objesite ga ili položite na ravnu podlogu. Nikad ne stavljajte grudnjak u sušilicu jer će vrućina uništiti elastičnost i pohabati materijal.