Jeste spremni? Zagreb Burger Festival počinje sljedeći tjedan

Burgeroljupci su već u niskom startu i jedva čekaju početak omiljenog street food festivala kojeg je prošle sezone posjetilo 170.000 posjetitelja. Zagreb Burger Festivalom, powered by TABASCO®, koji po četvrti put otvara svoja vrata na Strossmayerovom trgu, prošetat će od 12. do 22. rujna mnogi gurmani i ljubitelji sve popularnijih burgera. Počastit će svoje okusne pupoljke, otkriti što je novoga na gastro sceni te kako nemoguće kombinacije spojiti u sasvim moguće delicije, uz miomirise koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Foto: Zagreb Burger Festival

Burgeri vrhunskih majstora

Svoju će kreativnost i vještinu pokazati dvadeset vrsnih burger majstora iz Zagreba, Ljubljane, Osijeka i Rijeke. Stižu nam TABASCO® Burger Bar pod palicom poznatog chefa Mate Jankovića, The Garden Bar&Kitchen, Good Food, Lars&Sven, Rougemarin, Raclette Burgers&Fries, Bistro Grill Deno, Burger bar, Maredo Grill, El Toro, Submarine Burger, Kascheta, BarBaQ, Reshetka by Đurina Hiža, Barcode Mitra, Brewbites, Torpedo burger, American bar Dollar, Špiro i Bread Club.

Foto: Sandro Sklepic

BEYOND proteinski burgeri

Planetarno popularni BEYOND burgeri, u kojima guštaju mnoge svjetske zvijezde, premijerno će se predstaviti upravo na ovom događanju. Ova nova generacija nemesnih burgera radi se tako da se u povrću, mahunarkama i žitaricama pronalaze proteini, minerali i ostali hranjivi spojevi koje ima i meso, izoliraju se i u laboratorijskim uvjetima ponovno spajaju u molekule sličnima strukturama u mesu.

Foto: Sandro Sklepic

Uz njih posjetitelji će moći kušati i šarene delicije s neobičnim povrtno proteinskim kombinacijama, šumsko nizinske, lagano "alkoholne", kao i burgere od kojih se oči "znoje". No to nije sve, jer uz burgere zamirisat će i sočni steakovi obogaćeni Kikkoman soja umacima, koji su nastali prirodnom fermentacijom prema tradicionalnoj japanskoj recepturi. Naravno, moći ćete sudjelovati i navijati u gastro natjecanjima, a burgere zaliti s craft pivom -The Garden Brewery, ili se osvježiti u G3 Spirits Whiskey baru ostalim žesticama.

Foto: Sandro Sklepic

Ljubitelji cocktaila sigurno će svratiti do Cocktail bara Rakijarnica&Mangosta ili Jamnica bara & Marina Nekića, a za vinoljupce su spremna odabrana vina Jeruzalem Ormoža. Nakon slanog najbolje je nastaviti sa slatkim, a Le Kolač i Robert Hromalić jedva čekaju po prvi put predstaviti baš na Festivalu svoje kolače iz jesenske ponude.

Foto: Sandro Sklepic

Goste će se svaku večer moći isplesti uz izvrstan glazbeni program, a za malene tu su i tematske igraonice.