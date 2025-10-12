Jesu li zauzeti ljudi privlačniji?

StartFragment Jeste li ikad imali osjećaj da vas netko privuče još više baš onda kad saznate da je zauzet? Ili ste primijetili da neki ljudi postaju “poželjni” tek kada su u vezi? Ne brinite – niste sami. Ova pojava nije samo slučajna, već ima jasnu psihološku podlogu.

Što stoji iza toga?

Ono što nas često nesvjesno privuče zauzetoj osobi zove se “kopiranje izbora partnera” (engl. mate choice copying). U osnovi, to znači da je osoba koja već ima partnera percipirana kao “provjerena” – netko tko ima kvalitete koje je netko drugi već prepoznao.

To nam daje svojevrsnu društvenu potvrdu da ta osoba vrijedi. Ako je netko već s njim ili njom, to sugerira da posjeduje dobre osobine – emocionalnu stabilnost, privlačnost, pouzdanost – čak i ako ih mi sami još nismo vidjeli iz prve ruke.

Foto: Iakov Filimonov

Evolucijska i društvena perspektiva

Iz evolucijske perspektive, ovakvo ponašanje imalo je smisla: birati partnera kojeg je “odobrila” skupina značilo je veće šanse za opstanak potomstva. U modernom kontekstu, to znači da i danas više vjerujemo osobama koje su već “izabrane”.

Također, u društvima u kojima je vrijeme, pažnja i ljubav ograničen resurs, činjenica da je netko “zauzet” može se doživjeti i kao izazov – jer to podiže njegovu ili njezinu vrijednost na svojevrsnom “ljubavnom tržištu”.

Što nas točno privlači?

Osobe koje su u vezi često zrače:

Samopouzdanjem

Emocionalnom stabilnošću

Manje su očajnički nastrojene, pa djeluju opuštenije i prirodnije

U mnogim slučajevima, drugi ih gledaju s divljenjem ili ljubavlju, što dodatno pojačava dojam poželjnosti

Zanimljivo, ovo se događa nesvjesno – ne biramo svjesno zauzetu osobu jer želimo probleme, već nas privuče “nešto u zraku”, osjećaj da je ta osoba već prepoznata kao vrijedna.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ali pazite – to može biti i zamka

Privlačnost prema zauzetima može nas dovesti u neugodne ili moralno upitne situacije. Samo zato što je netko poželjan drugima, ne znači da je automatski dobar izbor za nas.

Također, ne bismo trebali graditi vlastito samopouzdanje na “osvajanju” tuđeg partnera – jer prava veza se temelji na uzajamnoj kompatibilnosti, povjerenju i dostupnosti, a ne samo na privlačnosti i izazovu.

Što možemo naučiti iz toga?

Privlačnost nije uvijek racionalna – često je pokreću nesvjesni obrasci.

Umjesto da lovimo one koji su već zauzeti, možda je bolje zapitati se: što nas zapravo privlači?

Možda ne tražimo osobu – već potvrdu vlastite vrijednosti, poželjnosti ili sposobnosti da “budemo izabrani”.

Zauzeti ljudi mogu djelovati privlačno jer nose sa sobom znak “odabranosti”, stabilnosti i poželjnosti. No, to ne znači da su nužno pravi izbor za nas. Ljubavni odnosi su više od prvog dojma – a istinska veza počinje tamo gdje su obje strane slobodne, dostupne i spremne za nešto stvarno.

EndFragment