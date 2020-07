Jezik: Kako treba izgledati i što znače razne promijene na njemu

Bijele mrlje i izbočine na jeziku mogu biti posljedica infekcije kvasca ili znak stanja zvanog leukoplakija, koje često uzrokuju pušenje i kronično pijenje alkohola

<p>Australski su stomatolozi otkrili koje su najčešće promjene na jeziku koje mogu upućivati ​​na probleme sa zdravljem - poput bijelih mrljica, herpesa, 'jagodičastog jezika', kvržica ili oticanja.</p><p>Jezik može mnogo toga otkriti o našem cjelokupnom zdravlju, objasnili su za<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8481827/Sydney-dentist-reveals-signs-look-including-white-patches-sore-lumps-swelling.html" target="_blank"> Daily Mail</a> stomatolozi iz Sydneya, a neke naizgled benigne promjene u njegovoj boji ili strukturi mogu biti simptomi ozbiljnijeg zdravstvenog stanja. </p><h2>Bijele mrlje na jeziku</h2><p>Bijele se mrlje na jeziku obično razviju zbog loše higijene usta, pušenja ili pretjerane (dugotrajne) konzumacije alkohola.</p><p>Stomatolozi zato ističu kako je svakodnevnu higijena usne šupljine jako bitna, a trebalo bi pri svakom pranju zubi jezik očistiti i sa strugalicom za njegovo čišćenje ili sa grubljom stražnjom stranom četkice za zube.</p><p>Ako ni nakon tjedan ili dva stalnog čišćenja jezika ne vidite poboljšanje, preporučuju da posjetite stomatologa ili liječnika.</p><p>- Bijele mrlje i izbočine na jeziku mogu biti i posljedica infekcije kvasca ili znak stanja zvanog leukoplakija, koje je često uzrokovano pušenjem ili kroničnom konzumacijom alkohola - kažu stručnjaci.</p><p>Prema stručnjacima iz ordinacije Medibank bijele naslage nastaju zbog razmnožavanja prevelikog broja bakterija, koje uzrokuju 'zarobljeni' sitni komadići hrane ili mrtvih stanica. </p><h2>'Jagodičasti jezik'</h2><p>Jarko ružičast jezik s bijelim točkicama može značiti da okusni pupoljci loše reagiraju na neku hranu ili na stres, čak ponekad i na manjak folne kiseline ili B12.</p><p>Svijetli jezik s točkicama popraćen grloboljom često je znak infekcije streptokoka koja se liječi s antibioticima, pa se preporučuje da odmah posjetite liječnika.</p><h2>Kvrgavi jezik</h2><p>Kvržice na jeziku često uzrokuje hranom koju smo nedavno konzumirali - pogotovo ona začinjena ili prevruća.</p><p>Kvržice obično prilično brzo nestanu same od sebe, no ako uz njih osjećate i laganu bol ili peckanje možda je riječ o herpesu. Iako će s vremenom i kvržice i herpes sami nestati, taj se proces može ubrzati s liječenjem raznim mastima i otopinama. </p><h2>'Grebeni' ili brazde na jeziku</h2><p>Ta je pojava stvar genetike i ne treba vas zabrinjavati. Neki imaju i dugačku 'pukotinu' po sredini jezika s kojom se obično rađamo i isto je uzrokuju genetski čimbenici. </p><h2>Oticanje jezika</h2><p>Jezik može blago nateći kao reakcija na prevruće piće ili ako ga slučajno ugrizete ili ogrebete zubom. Takva oteklina nestaje sama od sebe, a stručnjaci kažu da pomoći može i cuclanje kocke leda.</p><p> Jako oticanje jezika može pak biti odgovor na alergen u nečem što ste pojeli ili popili. </p><p>- Alergija može usporiti ili blokirati protok kisika do pluća pa u takvim slučajevima treba hitno potražiti liječničku pomoć - napominju stomatolozi.</p><h2>Karcinom jezika (usta)</h2><p>Postoje različiti karcinomi koji mogu nastati na usnama, jeziku, desnima i grlu.</p><p>Povećani rizik od tih karcinoma imaju osobe starije od 40 godina, posebno dugogodišnji pušači.</p><p>Većina ljudi prvo primijeti trajnu grlobolju ili kvržicu na jednoj strani jezika. Ostali simptomi uključuju crvene ili bijele mrlje i krvarenje bez jasnog uzroka ili ukočenost jezika.</p><p>Ako osjetite bilo kakve simptome, važno je odmah posjetiti svog liječnika koji će postaviti dijagnozu i na temelju nje odlučiti o liječenju. Ako se rano otkrije, prognoza za izlječenje raka usta i jezika je dobra.</p><h2>Higijena jezika</h2><p>- Perite zube dva puta dnevno: Važno je temeljito ih očetkati s mekom četkicom kako biste uklonili nakupljane bakterije. Obratite pažnju i na desni, a njih i zube jednom dnevno očistite i s koncem.</p><p>- Izbjegavajte šećer: loše bakterije u ustima vole slatku hranu koja oštećuje caklinu zuba. Smanjite unos šećera kako biste smanjili broj bakterija i unaprijedili svoje oralno zdravlje.</p><p>- Prestanite pušiti: Pušenje može uzrokovati mrlje na zubima, bolesti desni, gubitka zuba, a u težim slučajevima i raka usta ili grla. </p><p>- Pijte puno vode: Suha usta ili nedostatak pljuvačke mogu uzrokovati razne oralne bolesti. Pijenje dovoljno vode može pomoći držati usta vlažnima a fluor iz vode također pomaže u sprječavanju plakova na zubima i desnima.</p><h2>Kako izgleda zdravi jezik?</h2><p>Zdravi je jezik ružičaste boje s malim izbočinama (papilama) preko cijele njegove površine. </p><p>Kod odraslih ljudi te papile sadrže oko 9.000 okusnih pupoljaka koji nam omogućuju razlikovanje različitih okusa, slatkog, kiselog, slanog i gorkog.</p>