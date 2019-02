'Puno je lažnih vijesti. Recimo, Ježurka je izbačen još 1992.'

Želimo reformu koja daje slobodu učiteljima za izbor lektire, u kojoj će sudjelovati i učenici, moramo se osloboditi toga da sve propisujemo, poručila je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak prije sjednice Vlade.

Prokomentirala je kritike koordinatora Ekspertne radne skupine Radovana Fuchsa koji je ustvrdio da je međunarodni ugled Hrvatske pretrpio štetu zbog cijele priče oko 'Dnevnika Anne Frank' te da je ministrica za to odgovorna.

- To ja nisam tako čitala i čula. U svakom slučaju 'Dnevnik Anne Frank' je sada izborno djelo i tako će biti i tako je planirano u kurikulumu koji smo donijeli. Ne vidim nikakve razlike. Inače je bilo puno lažnih vijesti, loših informacija ili krivog čitanja u proteklom periodu. Primjerice, 'Ježeva kućica' koja sada nije niti u izbornom niti u obaveznom dijelu plana i programa, izbačena je još 1992., a mi sada novim kurikulumom otvaramo vrata Ježurki Ježiću. Tako da to treba pažljivo čitati i moramo znati o čemu se zapravo u reformi radi - poručila je Divjak.

Poručila je da se više neće propisivati svi lektirni naslovi.

- Želimo li reformu koja daje slobodu učiteljima za izbor gdje sudjeluju i učenici moramo se osloboditi toga da sve propisujemo - rekla je Divjak.

Ministarstvo, navodi, radi na opremanju knjižnica i cilj je dati veliki izbor i mogućnost učiteljima da u suradnji s učenicima izabiru djela koja će razvijati interes prema čitanju. Kurikulum povijesti navodila poslala je na ponovno javno savjetovanje je da se provjere sve stvari.

- Pozivam sve da sudjeluju u javnoj raspravi i da znaju čemu javna rasprava služi. Ne da imamo ideološke prijepore ili da bismo sve popisali što je nekome važno u povijesti ili napravili novu povijesnu enciklopediju, nego da bismo one najvažnije stvari na metodički primjeren način, s naglaskom na to da učenici to razumiju i osude tamo gdje je to, primjerice kod holokausta, potrebno - da to bude napravljeno da bude školski kurikulum, a ne ideološki prijepor - poručila je ministrica.

Divjak: U vladajućoj koaliciji nema prijepora oko reforme obrazovanja

Ministrica znanosti, obrazovanja i sporta Blaženka Divjak izjavila je nakon sjednice Vlade u četvrtak kako u vladajućoj koaliciji, iako postoje različita mišljenja o nekim temama, nema prijepora oko reforme obrazovanja.

"Imamo različita mišljenja o nekim temama, ali konkretno o temama kao što su, primjerice, obrada holokausta nemamo različita mišljenja nego mislimo da to mora biti čisto i jasno, a to je i premijer danas na početku Vlade istaknuo", rekla je ministrica Divjak.

Istaknula je da tu nikakvog prijepora nema. "Istina, ima onih u Hrvatskoj koji bi željeli da to bude drugačije prikazano ali u Vladi to nije nikakav problem. Dapače, to sve mora biti čisto, jasno i u skladu sa svim međunarodnim sporazumima i ugovorima, a i s povijesne strane, oko toga što i kako treba postupiti i poučavati povijest i osuditi sve totalitarne režime, pa i holokaust na području današnje Hrvatske", kazala je ministrica Divjak.

Glavni tajnik HNS-a Srećko Ferenčak u srijedu je pak u prepisci na Facebooku uz ostalo napisao kako je HDZ protiv reforme koju HNS svim silama želi provesti i da im stalno baca klipove pod noge.

Ministrica Divjak kazala je kako reforma obrazovanja svakako ide od jeseni u škole i to uopće nije upitno, a ono što treba riješiti su dva kurikuluma - povijesti i tjelesne i zdravstvene kulture.

"Kod jednog i drugoj otvoreno je javno savjetovanje i kod jednog i kod drugog još ćemo imenovati nezavisne stručnjake iz akademske zajednice kako bismo riješili neke prijepore. Još jednom pozivam sve i molim da razumiju da se ovdje radi o školskim kurikulumima, o nečemu što moramo procijeniti s metodičke stranke. Sadržaji moraju biti čisti ali i metodički primjereni za djecu u školama. Ne radi se ni o kakvoj povijesti Hrvatske ili možda globalne povijesti", rekla je Divjak.